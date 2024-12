El presidente alude a los ‘cambitas que juegan sucio’ por el incremento de los alimentos y provoca controversia

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

«Otra vez los cambitas nos están jugando sucio», dijo Arce ante reclamos por el alza en la canasta familiar; Loza: Andrónico está consciente que la candidatura de Evo se respeta como una ley de la naturaleza; Informe final 2024: Presidente del TSJ defiende la ampliación de funciones y afirma que se hubiera provocado un «daño incalculable». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– «Otra vez los cambitas nos están jugando sucio», dijo Arce ante reclamos por el alza en la canasta familiar

Durante un acto público celebrado en la ciudad de El Alto, el presidente Luis Arce responsabilizó a «los cambitas» —término utilizado para referirse a los habitantes del oriente boliviano, especialmente de Santa Cruz— por el aumento en los precios de productos básicos de la canasta familiar. La declaración se dio en respuesta a las quejas de ciudadanos presentes en el evento que se desarrolló el pasado 4 de diciembre. El acto, que marcó el inicio de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en los distritos 4, 5 y 13 de El Alto, se transformó en un foro improvisado de reclamos por la inflación. El mandatario respondió: «Otra vez, como en 2007 y 2008, los cambitas nos están jugando sucio», una declaración que generó controversia.

– Loza: Andrónico está consciente que la candidatura de Evo se respeta como una ley de la naturaleza

El senador evista Leonardo Loza manifestó este jueves que Andrónico Rodriguez está consciente que la candidatura de Evo Morales «se respeta como una ley de la naturaleza» que emana de las organizaciones sociales. «Nosotros somos orgánicos, nos hemos reunido en varias ocasiones con él, hemos debatido, hemos analizado y el hermano Andrónico está consciente de todo ese debate; para nosotros, nuestros sindicatos, nuestras centrales, nuestras federaciones lo que han definido sindical y orgánicamente (es la candidatura de Evo) inclusive en el aspecto político como una ley de la naturaleza, eso no se traiciona, eso se respeta, eso se cumple, eso se obedece, estoy seguro que está convencido el hermano Andrónico de ese tipo de determinaciones», afirmó el legislador.

– Informe final 2024: Presidente del TSJ defiende la ampliación de funciones y afirma que se hubiera provocado un «daño incalculable»

Durante su informe final de gestión 2024, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, defendió este jueves, la ampliación de funciones de los magistrados de este órgano judicial y manifestó que las dificultades sobre las elecciones judiciales en Bolivia fueron por una desatención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no cumplir una preselección de candidatos a las altas instancias judiciales del Órgano Judicial y que sin los servidores judiciales se hubiera ocasionado un “daño incalculable”. “Remarcamos que en un hipotético cese de funciones, se hubiera generado la paralización de este tribunal y con ello una afectación directa a la población, que acuden a los estrados judiciales”, argumentó.

– El Ministerio Público activa una alerta migratoria contra Quintana

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este jueves que se activó una alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana, investigado por los 24 días de bloqueo evista. Con una orden de aprehensión en su contra y «prófugo» de la Justicia, Quintana se declaró en la clandestinidad y dijo que no será un «objetivo fácil» para el Gobierno. Precisamente, acusó a la administración del presidente Luis Arce de tener intenciones «políticas» para capturarlo. Por ese caso también es investigado Ponciano Santos, dirigente campesino de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se encuentra en situación de clandestinidad. Ambos son investigados por la supuesta comisión del delito de terrorismo e instigación pública a delinquir.

– Cumbre del Mercosur: Arce sostendrá reuniones bilaterales con Brasil y Uruguay

Según la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en el marco de la 65 Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), el presidente Luis Arce sostendrá reuniones bilaterales con los países de Uruguay y Brasil. “El presidente va tener reuniones bilaterales dentro de la agenda que se tiene prevista, algunas reuniones con el presidente electo de Uruguay (Yamandú Orsi), con el presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, señaló la autoridad en contacto con los medios paceños. Se prevé que Arce retorne este viernes a Bolivia, según el reporte. Alcón destacó que Bolivia y Brasil mantienen relaciones bilaterales que se fortalecieron con acuerdos de cooperación en desarrollo industrial, económico, comercial, productivo y social.

– Al menos 2.000 intermediarios compraron aceite de la industria oleaginosa, uno de ellos adquirió 54 toneladas y el Gobierno se pregunta ¿por qué no hay aceite en La Paz?

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que la industria oleaginosa remitió todo el informe y hasta la lista de los intermediarios a los que les venden el aceite, de los cuales se tiene identificados a 2.000, quienes deben justificar qué hicieron con el producto, de lo contrario, serán procesados por la vía penal por agio y especulación y hasta por el delito de contrabando. Por ejemplo, citó que sólo uno de ellos compró 54 toneladas, quien debe explicar dónde está el aceite, porque en La Paz, está escaso. “Ya tenemos los indicios suficientes como para anticipar de que los que están cometiendo agio y especulación son más de 2.000 mayoristas que le compran a la industria oleaginosa que tenemos en el país”, afirmó

– Industriales no participarán de la reglamentación del artículo de confiscación

El sector industrial del país anunció este jueves que no participará de la reglamentación del artículo inserto en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) sobre confiscación, ya que consideran que se cuenta con la normativa vigente para castigar el agio, la especulación y el contrabando de mercancías. «Nuestra posición y de todas las cámaras de Industria de Bolivia y sumada al comunicado del día de ayer con la CAO, con Caniob, con Caneb, con Cadex y todas las otras cámaras es de rechazo al artículo séptimo, a la disposición séptima transitoria, ya existen normas que penalizan con seis meses a tres años el agio y existe una ley anticontrabando», afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

– El sector industrial de Bolivia ingresó en recesión y este año solo crecerá entre 0 y 1%

Con un PIB industrial, que este año solo crecerá entre 0 y 1%, el sector industrial boliviano ingresó en recesión, debido a la ralentización de las actividades y la caída de las importaciones y exportaciones del sector. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, informó que los signos que muestran este período recesivo son la caída en 16,3% de las importaciones industriales (suministros, materia prima, insumos intermedios, bienes de capital). En tanto, las exportaciones disminuyeron en 35%. Los bloqueos y la escasez de combustibles contribuyeron a esta situación crítica. Los cortes de vía, en 24 días de interrupción de la transitabilidad, provocaron pérdidas de 1.000 millones de dólares en la industria. La escasez de hidrocarburos perjudicó la cadena logística y el movimiento de productos destinados al mercado interno y exportación.

– Avicultores cruceños rechazan la creación de industria avícola estatal y afirman que será una competencia desleal

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, enfatizó que como productores a nivel nacional se satisface y se provee la demanda de carne de pollo y de huevo, por lo que, considera que no es necesario que el Gobierno central incursione en el sector con la creación de una industria avícola. Sugieren que esos recursos se destinen para la tecnificación y así se apoye al pequeño productor. “Nosotros como productores, a nivel nacional, ya satisfacemos y proveemos a la población en referencia a la carne de pollo y huevo. Entonces creemos que no es necesario que el Gobierno esté incursionando en este sector y no por protegernos nosotros, sino porque trabajamos en función a la demanda nacional”, afirmó.

– Cochabamba suma cinco fallecidos y una desaparecida a consecuencia de las lluvias

En el departamento de Cochabamba se han registrado cinco víctimas fatales a consecuencia de deslizamientos y riadas producto de las intensas lluvias, a esto se suma que una mujer de la tercera edad continúa desaparecida. Los primeros casos se suscitaron en el trópico, donde un deslizamiento cobró la vida de cuatro personas al inicio del mes de diciembre en la localidad de Avispas, distante a 18 kilómetros del municipio de Villa Tunari. En el lugar, una mazamorra sorprendió a los comunarios del lugar en horas de la madrugada, llegando a aplastar a dos viviendas que ocasionó el fallecimiento de dos adultos de 42 y 33 años de edad, una adolescente de 13 y una niña de 12 años. Los cuerpos de estas cuatro personas fueron rescatados de la mazamorra por los propios comunarios

