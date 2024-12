El presidente del TSE pide a los 19 nuevos magistrados administrar justicia con equidad y en estricto apego a la ley

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El TSE entregó las credenciales a los 19 nuevos magistrados del Órgano Judicial y del TCP. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE entrega credenciales a las autoridades judiciales electas; Órgano Judicial: Magistrados electos dicen que no hay excusa para que “prorrogados” se sigan quedando; y, juventudes evistas advierten que no se responsabilizan si aprehenden y aplican justicia originaria a “paramilitares” enviados al Trópico de Cochabamba. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

TSE entrega credenciales a las autoridades judiciales electas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó la mañana de este lunes las credenciales a las autoridades judiciales electas en los comicios del pasado 15 de diciembre. «A esos flamantes magistrados me dirijo ahora para expresarles la felicitación del Tribunal Supremo Electoral por haber merecido la confianza del pueblo boliviano, pero también para pedirles en nombre de ese pueblo, ejerciendo una representación sin mandato (…), que administren justicia con equidad en el marco estricto de la ley, dando a cada uno lo suyo, sin aceptar presiones políticas, económicas o de otra índole», declaró en su discurso el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. Luego de cumplir con el acto de entrega de credenciales, el 2 de enero los magistrados serán posesionados por el presidente Luis Arce.

https://eju.tv/2024/12/tse-entrega-credenciales-a-las-autoridades-judiciales-electas/

Órgano Judicial: Magistrados electos dicen que no hay excusa para que “prorrogados” se sigan quedando

Los magistrados electos para el Tribunal Supremo de Justicia, Primo Fuentes y Germán Saul Pardo Uribe afirmaron este lunes que no hay más excusas para que los “prorrogados” se sigan quedando en sus cargos, porque asumirán y ya no podrán alegar vacío de poder. “Desde un punto de vista, ya no hay ninguna excusa (para que sigan quedando). Por una sencilla razón que la Constitución política del Estado establece seis años y esos seis años ya se han cumplido hace un año. Lamentablemente, esto está sobre la voluntad de ellos y espero que esa voluntad se ha dado con una respuesta favorable y deben dar un paso al costado”, declaró Pardo. El magistrado del TSJ Primo Fuentes sostuvo que las salas plenas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial pueden reorganizarse y asumir la labor correspondiente. Sobre la competencia desde la posesión, “ellos se van y ya”, concluyó Fuentes

https://eju.tv/2024/12/organo-judicial-magistrados-electos-dicen-que-no-hay-excusa-para-que-prorrogados-se-sigan-quedando/

Nuevo magistrado constitucional: “Nos hemos mal acostumbrado a que todo se resuelva por el TCP”

El magistrado constitucional, Boris Arias, recibió este lunes su credencial y remarcó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe resolver solo temas de su competencia. “Los jueces son partes de una sociedad, eso significa que tenemos un Órgano Ejecutivo, Legislativo, Electoral. Tal vez nos hemos mal acostumbrado de que todo se resuelva por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, sostuvo a tiempo de indicar que los otros órganos deben poner su “granito de arena” para que las cosas cambien. El magistrado constitucionalista Arias afirmó que las autoridades electas del TCP se reunirán entre ellas para analizar como desarrollarán su trabajo y luego se reunirán con los que continúa en el cargo de forma prorrogada. La autoridad remarcó que hay temas que pueden ser resueltos por jueces naturales.

https://eju.tv/2024/12/nuevo-magistrado-constitucional-nos-hemos-mal-acostumbrado-a-que-todo-se-resuelva-por-el-tcp/

Marinkovic: Es un error político de Camacho juntarse con los que nos han llevado al fracaso

El candidato cruceño a la Presidencia Branko Marincovic aseguró este lunes que Luis Fernando Camacho cometió un «error político» al aliarse con los políticos que considera que llevaron a Bolivia al fracaso. «Yo creo que es un cálculo político que han hecho los otros, es decir, ‘si lo ponemos a Camacho que está preso, que no nos puede afectar, nosotros podemos seguir en lo mismo’; han tomado la decisión de convencerlo y creo que es un error político de él (Camacho) de juntarse con los mismos tradicionales que nos han llevado al fracaso estos últimos 25 años», sostuvo. Marinkovic se mostró crítico al bloque opositor que conformaron Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ya que considera que —sin contar al Gobernador cruceño— se trata de una «juntucha de fracasados».

https://eju.tv/2024/12/marinkovic-es-un-error-politico-de-camacho-juntarse-con-los-que-nos-han-llevado-al-fracaso/

¿Qué pasa si Morales no se presenta a su audiencia cautelar?, esto respondió el fiscal general

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, confirmó este lunes que la autoridad jurisdiccional fijó la audiencia cautelar contra Evo Morales por el caso de trata de personas está fijada para el 14 de enero de 2025 a las 9:30 en Tarija. Además, precisó a qué sanciones se expone el investigado si no se presenta a su audiencia cautelar. Detalló que como se desconoce el paradero actual de los imputados corresponde la notificación por edicto de prensa para que los imputados comparezcan ante la autoridad jurisdiccional. Mariaca ratificó que la Comisión de Fiscales que lleva adelante la investigación, a través de la imputación formal solicitan la detención preventiva de Morales por seis meses en una cárcel pública del país. “En la audiencia se va a considerar si existe o no los indicios o los riesgos procesales de fuga u obstaculización”, sostuvo.

https://eju.tv/2024/12/que-pasa-si-morales-no-se-presenta-a-su-audiencia-cautelar-esto-respondio-el-fiscal-general/

Juventudes evistas advierten que no se responsabilizan si aprehenden y aplican justicia originaria a “paramilitares” enviados al Trópico de Cochabamba

El presidente de Juventudes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Claudio Saravia, advirtió este lunes que no se responsabilizan si aprehenden a “paramilitares” y aplican la justicia indígena originaria, quienes presuntamente fueron enviados a esa región por el Gobierno central, con el fin de detener a su líder Evo Morales. Incluso dijo que están dispuestos a dar su vida por el exmandatario. “Estamos alertas y si pasa cualquier cosa, si estos grupos irregulares van a ser sorprendidos acá en la región del trópico de Cochabamba no nos responsabilizamos, porque acataremos acá nuestra justicia originaria”, amenazó. Denuncian que están ingresando “grupos irregulares”, que presuntamente son enviados por el Gobierno central y que están internándose en el trópico cochabambino, con el fin de “atentar” contra la vida de Morales.

https://eju.tv/2024/12/juventudes-evistas-advierten-que-no-se-responsabilizan-si-aprehenden-a-paramilitares-enviados-al-tropico-de-cochabamba/

Policía instruye iniciar procesos a diputados evistas que amenazaron a quienes intenten aprehender a Evo

El comandante de la Policía departamental de Cochabamba, coronel Edson Claure, informó que se instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) iniciar un proceso de oficio contra diputados que amenazaron a quienes intenten hacer cumplir una eventual orden de aprehensión contra Evo Morales. “Ya se ha instruido desde las instancias del mando institucional que a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se apertura el caso de oficio, como corresponde”, dijo. El diputado de la facción evista del Movimiento Al Socialismo Gualberto Arispe dijo que el que pretende aprehender a Morales tiene que estar decidido a morir. El exmandatario es procesado por el delito de trata y tráfico de personas por sostener una relación con una adolescente de 15 años en 2015, quien fue presuntamente captada mediante la “Guardia presidencial juvenil”.

https://eju.tv/2024/12/policia-instruye-iniciar-procesos-a-diputados-evistas-que-amenazaron-a-quienes-intenten-aprehender-a-evo/

Este martes 31 culminan la Inspección Técnica Vehicular y el plazo para comprar el SOAT

Dos obligaciones ineludibles para que los vehículos transiten por las calle y carreteras del territorio nacional son la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cuyo plazo para que los propietarios los adquieran vence este martes 31 de diciembre; por ello, desde el 1 de enero los efectivos de la Unidad Operativo de Tránsito saldrán a controlar que los motorizados cuenten con ambos requisitos de circulación. El plazo de la ITV fue ampliado por un mes ya que había fenecido el pasado 30 de noviembre del año en curso; el responsable de fiscalización departamental de Recaudaciones de La Paz, Jhonatan Gemio Céspedes, informó que las sanciones correrán desde el 1 de enero a quienes no hayan pasado por el control técnico del estado de sus vehículos.

https://eju.tv/2024/12/este-martes-31-culminan-la-inspeccion-tecnica-vehicular-y-el-plazo-para-comprar-el-soat/

El atraco de un millón de bolivianos en La Paz ya tiene a dos personas aprehendidas

El robo a mano armada de un millón de bolivianos, registrado ayer en la zona sur de la ciudad de La Paz, ya cuenta con dos personas aprehendidas. La Policía sigue trabajando en la búsqueda del dinero y de los cómplices. La información fue proporcionada por el coronel Gabriel Neme, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), quien señaló que los sospechosos se encuentran en instalaciones para prestar su declaración informativa. El hecho ocurrió el domingo en un edificio de Cota Cota. La víctima es un librecambista que intentaba cambiar un millón de bolivianos por 100 mil dólares. Según el informe, fue interceptado por un grupo de extranjeros que, a través de un intermediario, le habrían ofrecido realizar la transacción. Al menos cinco antisociales lo redujeron, maniataron y sustrajeron el dinero

https://eju.tv/2024/12/el-atraco-de-un-millon-de-bolivianos-en-la-paz-ya-tiene-a-dos-personas-aprehendidas/

Empresas de transporte operan entre alta demanda de pasajes y filas para cargar diésel

Las empresas de transporte interdepartamental operan en estas últimas horas del año entre alta demanda de pasajeros que buscan trasladarse a otra región y motorizados en las filas para conseguir diésel. «La demanda está fuerte, la cosa es que a veces el diésel nos falla, no hay mucho diésel y hay bastante demanda de pasajeros, la gente quiere viajar, pero se agotan los pasajes, no hay caso de habilitar otro bus porque no hay diésel», comentó a Unitel la encargada de una de las empresas de transporte que atiende en la Terminal de Buses de La Paz. Desde las vísperas de Navidad comenzaron a formarse filas de autobuses y camiones en las estaciones de servicio de las ciudades capitales para conseguir diésel. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comunicó que la situación se debía a una «sobredemanda» de combustible por las fiestas de fin de año.

https://eju.tv/2024/12/empresas-de-transporte-operan-entre-alta-demanda-de-pasajes-y-filas-para-cargar-diesel/