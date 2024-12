Empresas de transporte operan entre alta demanda de pasajes y filas para cargar diésel

La ANH aseguró que programó despachos de carburantes el fin de semana y durante el feriado del 1 de enero.

Las empresas de transporte interdepartamental operan en estas últimas horas del año entre alta demanda de pasajeros que buscan trasladarse a otra región y motorizados en las filas para conseguir diésel.

«La demanda está fuerte, la cosa es que a veces el diésel nos falla, no hay mucho diésel y hay bastante demanda de pasajeros, la gente quiere viajar, pero se agotan los pasajes, no hay caso de habilitar otro bus porque no hay diésel», comentó a Unitel la encargada de una de las empresas de transporte que atiende en la Terminal de Buses de La Paz.

Desde las vísperas de Navidad comenzaron a formarse filas de autobuses y camiones en las estaciones de servicio de las ciudades capitales para conseguir diésel. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comunicó que la situación se debía a una «sobredemanda» de combustible por las fiestas de fin de año.

Por eso, la agencia anunció que aumentará el volumen de distribución de carburantes, ya que todas las plantas de almacenaje cuentan con gasolina y diésel para atender la demanda.

«A nivel nacional estamos hablando de una asignación de unos siete millones de litros tanto en gasolina como en diésel, esto se está incrementando a unos ocho millones, se puede corroborar en todos los balances que realizamos como ANH en coordinación con YPFB, a nivel nacional estamos teniendo un incremento superior a unos 15 millones de litros«, señaló a la prensa el director de Distritos de la ANH, Carlos Cordero.

El funcionario indicó que la agencia y la petrolera estatal organizan toda la logística para abastecer a las estaciones de servicio, por lo mismo, se programaron despachos los fines de semana y el miércoles 1 de enero, durante el feriado de Año Nuevo.