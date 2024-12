Evo Morales en su peor hora: el Ministerio Público pide su detención preventiva por caso de trata de personas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales en un acto efectuado en Lauca Ñ. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

Fiscalía solicitará 6 meses de detención preventiva para Evo Morales; Libre confirma alianza con el FRI: «Estamos trabajando para hacer de Tuto el próximo presidente»; y, Gobierno levanta el veto a la exportación de aceite tras evaluar el abastecimiento interno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Fiscalía solicitará 6 meses de detención preventiva para Evo Morales

El fiscal general, Roger Mariaca, informó que la Fiscalía solicitará la detención preventiva por seis meses para el expresidente Evo Morales Ayma, acusado del delito de trata de personas con agravantes, en una cárcel pública. «Se tiene una imputación formal que ha sido presentada hoy ante la autoridad jurisdiccional por el delito de trata de seres humanos con agravantes. En ese sentido, vamos a esperar la audiencia de medidas cautelares que convoque el juez, donde solicitaremos la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en una cárcel pública», explicó Mariaca. Por su parte, la Fiscalía de Tarija confirmó este lunes la existencia de una orden de aprehensión e imputación formal contra Evo Morales, líder del MAS, y la madre de la víctima en este caso, según informó la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

– Defensa de Evo afirma que no fue notificado con la imputación por el caso estupro

El abogado Evo Morales, Wilfredo Chávez, afirmó que el expresidente no fue notificado con la imputación por la presunta comisión del delito por estupro y trata y tráfico de personas, que anunció la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Incluso sobre ella, cuestionó de qué se puede esperar de una persona “aplazada”. “Lo único que sé, es que no fue notificado y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes”, respondió, ante la pregunta sobre si Morales fue notificado para declarar y ante su ausencia se decide emitir la orden de aprehensión. En ese entendido, el jurista cuestionó el actuar de la autoridad del Ministerio Público de Tarija, de quien dijo que ese tipo de actuaciones sólo se puede esperar de una persona “aplazada” en su examen.

– Santiesteban: Si Evo es aprehendido, podría desatarse un escenario similar al caso de Pablo Escobar

El analista en seguridad y defensa, y miembro del servicio pasivo del Ejército, Jorge Santiesteban, advirtió sobre las posibles consecuencias de una eventual aprehensión del expresidente Evo Morales, comparando la situación con los eventos ocurridos en Colombia durante la persecución del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. “Si Evo Morales es aprehendido, podría generarse un escenario similar al de Pablo Escobar en Colombia, cuando se desató una guerra abierta, a bala limpia, con atentados y actos de intimidación que pusieron en jaque a las instituciones públicas y a quienes buscaban su detención”, afirmó en entrevista con La Hora Pico. El analista explicó que Morales, quien actualmente enfrenta una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, ha utilizado diversos argumentos para eludir su declaración ante la Fiscalía de Tarija.

– Libre confirma alianza con el FRI: «Estamos trabajando para hacer de Tuto el próximo presidente»

El asesor jurídico de la Agrupación Libre, Luis Vásquez Villamor, confirmó este lunes la alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), «para hacer de Tuto el próximo presidente de Bolivia». «Estamos trabajando para hacer de Tuto el próximo presidente de Bolivia, y eso representa, obviamente, unirse con todos quienes quieran compartir un mensaje como el que se va a difundir mañana, sobre todo el programa económico que mañana lo va a hacer público», declaró. Para este martes 17 de diciembre, el expresidente Jorge Tuto Quiroga convocó a una conferencia de prensa, en la que confirmará su candidatura a las elecciones generales de 2025, por lo que Vásquez anticipó que esperan que otros líderes de oposición se sumen a su programa. «Esperemos que se pueda dar lo más antes posible una alianza», sostuvo.

– Analista: Quién sabe si Carlos Mesa está dentro del acuerdo Tuto-FRI

El analista Jorge Santiesteban planteó dudas sobre el rol de Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), en la alianza que suscribió el expresidente Jorge Tuto Quiroga con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), de cara a las elecciones generales de 2025. “El FRI no ha roto con Carlos Mesa ni ha dejado de confiar en él. Este acuerdo responde a un momento estratégico en el que un partido busca su pervivencia y mayor viabilidad política. Aquí hay intereses de fondo, y quién sabe si Carlos Mesa también es parte de este acuerdo. Nadie lo ha preguntado ni respondido”. El analista explicó que, pese a que el FRI ha dado su respaldo legal y político a Jorge Quiroga, esto no necesariamente significa la desaparición de Comunidad Ciudadana ni la pérdida total de su estructura política.

– Elecciones judiciales: Cómputo de actas llega al 25,8% y solo en Tarija se completó el conteo

Hasta las 22:00 de este lunes, el cómputo de actas de las elecciones judiciales alcanzaba el 25,8% a escala nacional, según la plataforma pública del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que refleja que Tarija se convirtió en el primer departamento en el que se completó el registro de las actas. El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija concluyó este lunes el cómputo de las 1.766 actas de las elecciones judiciales, dando como ganadores a Rosmery Ruiz Martínez y Samuel Grover Mita Aquino como magistrados titular y suplente, respectivamente, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por este departamento. Ruiz Martínez ganó la elección con 110.606 votos (que significa el 55.19%), por encima de María Isabel Moreno Cortez, que obtuvo 89.811 votos (el 44.81%). Mientras que Mita Aquino obtuvo 64.252 votos, es decir, el 33,51%.

– Gobierno levanta el veto a la exportación de aceite tras evaluar el abastecimiento interno

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, señaló que “se levanta la medida de suspensión temporal de aceite”, esto mientras se garantice el abastecimiento interno a precio justo, tema que ha sido corroborado por las respectivas instancias estatales en la última semana, de acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, la noche de este lunes. Huanca hizo el anuncio en compañía de otras autoridades que conforman el Comité de Seguridad Alimentaria, veto que se levanta después de 11 días de restricción a la exportación de este producto, escenario que generó la declaratoria de emergencia del sector privado. De acuerdo con el reporte, las industrias oleaginosas se comprometen a seguir garantizando la producción y distribución de aceite, así como la venta a precio regulado.

– La Caneb reporta pérdidas de $us 50 millones por el ‘error’ de suspender exportación de aceite

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, reportó este lunes que el sector perdió aproximadamente $us 50 millones por los 10 días de suspensión de las exportaciones de aceite. Calificó la medida como “un error”. “El sector oleaginoso involucra alrededor de $us 2.400 millones al país en atracción de divisas, en el sector de aceites estamos hablando alrededor de $us 600 millones; y en estos días de restricción de exportaciones hemos perdido alrededor de $us 50 millones”, dijo. Y agregó: “Ratificamos que fue un error del Gobierno colocar esta medida que lastimosamente le hace un daño a nuestro país. No olviden que el 80% es para exportación y el 20% para el mercado interno; vamos a seguir analizando el impacto negativo de esta mala medida”.

– Bolivia terminará el año como la tercera economía más inflacionaria de la región

Con un índice acumulado de 8,82%, Bolivia terminará el año como la tercera economía más inflacionaria de Latinoamérica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre la inflación mensual llegó a 1,45% y el acumulado a 11 meses a 8,82%, lo que ubica al país solo por debajo de Argentina y Venezuela. El economista tarijeño Luis Fernando Romero, explicó, luego de conocer esta semana los datos de inflación de la mayoría de los países de Latinoamérica, que Bolivia se consolida en el podio de los países con cifras más altas. “Haciendo un breve ranking de la región, la medalla de oro sigue en manos de Argentina que tiene una inflación anual de 166% y una acumulada de 112% a lo que va el año. En segundo lugar, esta Venezuela con una inflación acumulada de 60% y la interanual del 67%”, explicó.

– Dávila ofreció cocaína con una pureza del 97%, según acusación de EEUU y se revela el papel de agentes encubiertos

Según la investigación que lleva adelante la justicia estadounidense contra el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, en las pruebas presentadas se incluyen grabaciones, declaraciones de testigos y muestras de cocaína entregadas a agentes encubiertos. “Estas evidencias corroboran que Dávila supervisó y protegió actividades relacionadas con el tráfico de drogas”, reza el reporte en el que se advierte que el exzar antidrogas de Evo Morales aseguraba que el envío de droga a EEUU estaba garantizado. Dávila fue denunciado por presuntamente colaborar con una organización que refinaba en cocaína para luego exportarla a destinos como EEUU. El exjefe de la Felcn fue entregado la semana pasada a la justicia de ese país, donde ya compareció y se declaró “no culpable”.