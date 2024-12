Horóscopo del 11 de diciembre: Predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te entusiasmarás con las atenciones especiales de alguien muy interesante. Es momento de dar grandes cambios en lo laboral, atrévete, no te arrepentirás. Número de suerte 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás con ganas de divertirte, hoy estarás rodeado de oportunidades amorosas. En el plano económico podrías sufrir alguna pérdida, sé más precavido. Número de suerte 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de situaciones inesperadas que romperán con la rutina en tu vida afectiva. Hoy cerrarás un contrato muy beneficioso para ti, finalizarás el día con mucha ganas de celebrar. Número de suerte 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No te quieres comprometer y preferirás alejarte de alguien que no oculta su interés por ti. Ansiarás salir de viaje, pero tus vacaciones aún no llegarán, ten paciencia. Número de suerte 12.