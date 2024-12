Horóscopo del 24 de diciembre: Predicciones para Navidad

Predicciones del martes para todos los signos del zodiaco. Foto: Interlatin

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Actuarás injustamente ante la persona que lo ha dado todo por ti, te darás cuenta de que te equivocaste y hoy la buscarás para pedirle disculpas por tu comportamiento, la reconciliación será maravillosa. Tus asuntos laborales se complicarán por un descuido, pero antes de terminar tu jornada hallarás soluciones efectivas. Número para la buena racha: 19.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Te sentirás preocupado y fastidiado por asuntos personales, pero tratarás de que esto no influya en tu relación de pareja, el ser amado intuirá tu preocupación y estará a tu lado en todo momento. Tendrás un día difícil laboralmente y necesitarás el apoyo de tus compañeros, no dudes en pedirlo porque no te lo negarán. Número para la buena racha: 15.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Sacarás a relucir tu lado racional y tomarás decisiones acertadas frente a un malentendido que surgirá con el ser amado, una vez superados estos inconvenientes la relación saldrá fortalecida. Hoy reaccionarás violentamente ante la provocación de alguien de tu entorno laboral, pero esto podría perjudicar tu imagen, piénsalo mejor. Número para la buena racha: 5.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Este será un día en el que tu sensualidad y atractivo estarán en su máximo esplendor, tanto, que despertarán los celos de tu pareja, le pedirás más confianza y le harás saber que tu corazón le pertenece por completo. Tu irresponsabilidad y descuido podrían provocarte algunos problemas en tu centro laboral, es momento de poner todo en orden. Número para la buena racha: 14.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Hoy romperás con tu rutina y demostrarás tus encantos libremente, estarás rodeada de pretendientes que quedarán deslumbrados con tu atractivo y te propondrán más de una aventura amorosa. En el terreno laboral te pondrán a la cabeza de un nuevo proyecto, no los defraudarás. Número para la buena racha: 8.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: Los recuerdos del pasado están influyendo negativamente en tu actual relación y tu pareja estará muy preocupada por tu actitud porque pensará que has perdido el interés, hoy serás sincero y te entenderá. Tus superiores se mostrarán interesados por tus ideas y te darán plena confianza y libertad para realizarlas. Número para la buena racha: 9.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Tus desconfianzas están abrumando a tu pareja, notarás que se está alejando de tu lado y decidirás aclarar las cosas, esta conversación marcará el inicio de una etapa de mayor tranquilidad. Hoy tus proyectos laborales se verán truncados por falta de dinero, busca financiamiento, lo encontrarás. Número para la buena racha: 21.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Hoy una persona se acercará de manera amenazante a tu relación amorosa, estarás pendiente de sus atenciones hacia tu pareja y evitarás que su presencia desestabilice tu vida sentimental. Estás muy cerca de conseguir un ascenso laboral, no dejes de esforzarte y ganarás más puntos. Número para la buena racha: 4.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Te mostrarás más cariñoso y atento con tu pareja, usarás todos tus encantos para lograr captar nuevamente su interés y lograrás que olvide experiencias amargas. Una persona con mayor experiencia te dará algunos consejos y los recibirás con agrado porque te ayudarán en tu desempeño laboral. Número para la buena racha: 3.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Un amor del pasado volverá a tu vida y te pedirá una oportunidad, no te sentirás seguro de tus sentimientos y lo pensarás antes de tomar una decisión, finalmente te dejarás guiar por el corazón. No te conviene invertir tanto en un negocio que no muestra claridad, es mejor esperar una mejor opción. Número para la buena racha: 13.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Después de una brusca separación, hoy tu pareja tratará de solucionar la situación, pero tu orgullo la hará retroceder, evita escuchar a personas negativas y hazles caso a tus sentimientos. Te entregarás por completo a tus nuevas responsabilidades, demostrarás tu inteligencia y empeño para poder escalar. Número para la buena racha: 11.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Tu pareja te demostrará lo importante que eres en su vida, te sentirás maravillada con los detalles que tendrá hacia ti, y disfrutarás al máximo de este día que será inolvidable. Un atraso en la entrega de un trabajo pondrá en riesgo tu estabilidad laboral, trata de terminar a tiempo con todo lo pendiente. Número para la buena racha: 2.

