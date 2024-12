Inédito: los votos válidos en los comicios judiciales sobrepasan el 64% y los invalidados rozan el 35 %

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los magistrados electos el pasado 15 de diciembre. Foto: ideastextuales.com

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE cierra las judiciales 2024: por primera vez, el voto útil se impuso a los blancos y nulos; Camacho: “Quienes descalifiquen la unidad de la oposición favorecerán la dispersión del voto que beneficiará al MAS”; y, créditos no son para gasto corriente, “sino para inversión y obras”, remarca viceministra. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– TSE cierra las judiciales 2024: por primera vez, el voto útil se impuso a los blancos y nulos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó a mediodía de este viernes los resultados de las Elecciones Judiciales 2024, un proceso en el que por primera vez el voto útil se impuso a los blancos y nulos, que marcaron las dos anteriores votaciones de este tipo. «Resaltar que el resultado de la votación nos muestra un cuadro completamente diferente a lo que se produjo en la elección anterior, cuando el voto y blanco y nulo llegó en cifras redondas a un 65% y el voto útil a un 35%; en esta elección los votos válidos alcanzaron el 64,29%, y los votos blancos blancos y nulos escasamente llegan al 35%», detalló el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel. El titular del TSE comentó que este cambio en el voto de los electores muestra el resultado positivo al trabajo de difusión de méritos de los candidatos, además de la alta participación ciudadana.

https://eju.tv/2024/12/tse-cierra-las-judiciales-2024-por-primera-vez-el-voto-util-se-impuso-a-los-blancos-y-nulos/#google_vignette

– Elecciones Judiciales: Ganó la resistencia contra el MAS y contra la consigna del voto nulo

Contra los pronósticos más desalentadores, la ciudadanía decidió elegir como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, a los candidatos que en su mayoría no fueron pintados de azul (el color del régimen del MAS) en las listas que circularon viralmente en las redes sociales. Tampoco a aquellos que fueron promovidos subrepticiamente por masistas y «opositores». El jueves, el Tribunal Supremo Electoral dio por finalizado el conteo de votos y el 30 de diciembre entregará las credenciales a los 19 titulares y 19 suplentes que asumirán el 3 de enero de 2025. Una sentencia de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional dejó sin efecto la convocatoria a magistrados parcialmente en Beni, Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba.

https://eju.tv/2024/12/elecciones-judiciales-gano-la-resistencia-contra-el-mas-y-contra-la-consigna-del-voto-nulo/#google_vignette

– Para reemplazar a los “autoprorrogados” los bolivianos deben volver a votar, dice viceministra Alcón

Concluido el cómputo de las elecciones judiciales parciales, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consideró este viernes que para reemplazar a los magistrados autoprorrogados que aún permanecen en sus cargos los bolivianos deben volver a las urnas. “Es que la forma en la que señala nuestra Constitución, y lo mencionamos, es una salida democrática y constitucional pues a través del voto del pueblo”, dijo. En ese marco, puntualizó que “si necesitamos tener nuevas autoridades de Órgano Judicial, lo que corresponde es que se convoque al proceso de elecciones”. Destacó además la concurrencia de la ciudadanía en los comicios que se celebraron el domingo 15 de diciembre. De esa manera, Alcón ha desahuciado las propuestas que surgen en el Legislativo y otras instancias para reemplazar a las autoridades autoprorrogadas.

https://eju.tv/2024/12/para-reemplazar-a-los-autoprorrogados-los-bolivianos-deben-volver-a-votar-dice-viceministra-alcon/#google_vignette

– Camacho: “Quienes descalifiquen la unidad de la oposición favorecerán la dispersión del voto que beneficiará al MAS”

Tras la firma de un acuerdo entre Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, el gobernador cruceño explicó este viernes que se trata de una “alianza electoral” para enfrentar al MAS en las urnas durante las elecciones de 2025. “Lo que hemos firmado es un acuerdo, pedido por la gente, para que llegado el momento, podamos presentar un candidato único de la Oposición Democrática y derrotar en las ánforas al masismo”, indica uno de los puntos de un texto explicativo publicado en las redes sociales del excívico cruceño “No se trata de una Alianza Política con fines electorales. Una alianza electoral es un acuerdo entre partidos y sus respectivas estructuras para enfrentar una campaña”, indicó. Explicó que la firma del acuerdo “es un proceso abierto a todos los líderes y fuerzas que sean opositoras al masismo”.

https://eju.tv/2024/12/camacho-quienes-descalifiquen-la-unidad-de-la-oposicion-favoreceran-la-dispersion-del-voto-que-beneficiara-al-mas/

– Costas: Reyes Villa simpatiza con Arce, ese no es el camino de un verdadero opositor

El presidente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Rubén Costas, afirmó este viernes que Manfred Reyes Villa simpatiza con el Gobierno de Luis Arce Catacora, y que esa posición no es la de un «verdadero opositor», por lo que descartó cualquier posibilidad de reunirse con el candidato presidencial. «Él está en otra posición y por último ha sido también claro y eso sí tengo que reconocerlo, que simpatiza con el Gobierno de Arce, lo ha dicho, le ha dado una buena puntuación en entrevistas y ese no es el camino que los verdaderos opositores», declaró. Costas agregó que un «verdadero opositor» busca terminar con la continuidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder que ostenta por dos décadas y no validar su administración con una «buena puntuación», como asegura que hizo Reyes Villa.

https://eju.tv/2024/12/costas-reyes-villa-simpatiza-con-arce-ese-no-es-el-camino-de-los-verdaderos-opositores/

– Representante del FRI asegura que el acuerdo con Carlos Mesa sigue vigente

Desde el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) aseguran que la alianza con Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana (CC) sigue vigente y se mantendrá hasta el 8 de noviembre de 2025, fecha en la que expirará el acuerdo. Días atrás, tras conocerse el pacto entre Tuto Quiroga y el FRI para conformar una candidatura de cara a las elecciones de 2025, se daba por hecho la ruptura entre el partido político y CC. Sin embargo, el diputado chuquisaqueño de CC y militante del FRI, Marcelo Solís, indicó que “tenemos un acuerdo que termina el próximo año, y la alianza con los parlamentarios que respondemos al FRI a nivel nacional continuará”. “Nosotros, como FRI, mantenemos nuestra línea, y en este tiempo que nos queda, vamos a continuar en la alianza con CC, en la línea política dentro de la ALP”, expuso.

https://eju.tv/2024/12/representante-del-fri-asegura-que-el-acuerdo-con-carlos-mesa-sigue-vigente/#google_vignette

– Diputado evista reta al ministro de Gobierno a ingresar al trópico para detener a Evo Morales

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy López, retó este viernes al ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, a ingresar al trópico de Cochabamba para tratar de aprehender al líder de las seis federaciones de cocaleros de la región, Evo Morales Ayma, tal cual anunció esa autoridad la pasada jornada y recordó que el expresidente tiene la protección de las bases de ese sector, las cuales impedirán la materialización de ese hecho que transgrede la Constitución Política del Estado (CPE) y el debido proceso. “Si se atreven a entrar allá (al trópico de Cochabamba), así como lo ha manifestado el mismo Del Castillo, que si hay la notificación y la posibilidad de actuar, que lo hagan; pero nosotros queremos que se respete los derechos legales y procedimentales dentro de lo que es las normas”, refrendó.

https://eju.tv/2024/12/diputado-evista-reta-al-ministro-de-gobierno-a-ingresar-al-tropico-para-detener-a-evo-morales/#google_vignette

– Créditos no son para gasto corriente, “sino para inversión y obras”, remarca viceministra

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, defendió este viernes el pedido del presidente Luis Arce al Legislativo para que apruebe los créditos internacionales y, en ese contexto, puntualizó que este dinero “no es para gasto corriente, sino para inversión y obras”. “Pero ¿qué es lo que tenemos? Un boicot en la Asamblea Legislativa”, afirmó. Como lo planteó el mandatario boliviano el jueves, los prestamos son una “forma” por la cual “ingresan los dólares” a la economía del país, dijo la autoridad del Gobierno. “Esa es la forma en la que evidentemente, de manera intencionada, como decía el presidente, la derecha y la nueva derecha, que hoy están en ese papel, han boicoteado la gestión”, sostuvo. «¿Qué es lo que han buscado?”, se cuestionó Alcón y luego respondió: “Perjudicar una gestión”.

https://eju.tv/2024/12/creditos-no-son-para-gasto-corriente-sino-para-inversion-y-obras-remarca-viceministra/

– UIF deja sin efecto resolución de registro para operaciones con criptomonedas de proveedores

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dejó sin efecto la Resolución Administrativa Nº UIF/58/2024 que disponía el registro de las actividades con criptomonedas para proveedores. Las personas naturales o empresas (personas jurídicas) que realizan para sí o en nombre de otras operaciones como proveedores de servicios y operaciones con criptomonedas, debían registrarse y se debía reportar las operaciones sospechosas a esa instancia reguladora. “La UIF resuelve suspender las determinaciones y efectos de la Resolución Administrativa No 58/2024 de 4 de diciembre de 2024, con la finalidad de aclarar las consultas relacionadas a la designación y registro como Sujeto Obligado de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)”, precisa el comunicado de la UIF.

https://eju.tv/2024/12/uif-deja-sin-efecto-resolucion-de-registro-para-operaciones-con-criptomonedas-de-proveedores/

– Evaluación: Empresarios cruceños afirman que pese a avances, la escasez de diésel y del dólar son las que más impactan

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, durante su evaluación de este año, indicó que, si bien se tiene avances en las reuniones sostenidas con el Gobierno nacional, pero la escasez de combustible, como el diésel, y la falta del dólar, son las que impactan de manera negativa en toda la cadena del sector productivo y a la población en general. “A pesar de todos estos trabajos y avances resultan de muy poco impacto cuando hablamos de temas tan complejos que nos toca enfrentar como Bolivia, en específico estamos hablando de un abastecimiento extremadamente intermitente de combustible, como también la falta de divisas, que no sólo impactan al sector exportador, productivo, sino a todos los que están en la cadena de valor y a la población en general”, evaluó.

https://eju.tv/2024/12/evaluacion-empresarios-crucenos-afirman-que-pese-a-avances-la-escasez-de-diesel-y-del-dolar-son-las-que-mas-impactan/#google_vignette