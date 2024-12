La defensa de Dávila busca el patrocinio del mismo abogado que defendió a Sanabria en EEUU

El abogado del exjefe de la Felcn que fue extraditado ayer afirma que su defendido confía en la justicia del país norteamericano porque no se maneja con supuestos sino con pruebas objetivas.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El abogado de Maximiliano Dávila, Manolo Rojas, informó que está realizando gestiones para que el abogado que defendió al general René Sanabria, también acusado por tráfico de drogas, asuma la defensa legal del exjefe de la fuerza antidroga en Estados Unidos.

“Estamos en negociaciones desde Bolivia con un staff de abogados específicamente con un abogado que ya ha ejercitado defensa de algunos súbditos bolivianos que han estado en esta situación o procesados ante este gobierno, que ya tienen experiencia en este tema, esperemos que se pueda concretar aquello”, informó el jurista anoche en una entrevista con la red Uno.

“Son norteamericanos que han defendido a bolivianos, específicamente del general Sanabria, véase que al general Sanabria se lo procesó e investigó por varios delitos; sin embargo, no se probó absolutamente nada”, complementó el abogado Rojas.

El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fue extraditado ayer a Estados Unidos para que afronte las denuncias de tráfico de drogas y de armas, según una investigación de la DEA.

Sanabria cumplió en 2020 una sentencia de nueve años de cárcel en Estados Unidos por el delito de narcotráfico después de que fue descubierto por proteger el envío de un cargamento de cocaína a Estados Unidos a través de Panamá, país en el que fue arrestado.

El abogado del exjefe policial afirmó que su defendido confía en la justicia de Estados Unidos porque ésta se basa en pruebas objetivas y no así en supuestos como ocurriría en Bolivia,

“Él entiende que en la justicia norteamericana no se manejan supuestos, es un procedimiento que requiere prueba objetiva, entonces no solamente con testigos se podrá llegar a una sentencia, si bien se habla de sentencias graves como la cadena perpetua, pero también en varias ocasiones el mismo juez que determinará su situación absolvió a personas que no tenían absolutamente nada que ver”, refirió.

El jurista lamentó que en Bolivia se politizó el caso contra Dávila por el presunto vínculo de éste con el expresidente Evo Morales, pero este elemento no sería tolerado por la justicia en Estados Unidos.