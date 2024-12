Las fuerzas vivas de Santa Cruz reaccionan al ataque presidencial y lo responsabilizan por la crisis económica

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce fue duramente criticado por sus ataques a los cruceños. Foto: Red Uno

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Autoridades cruceñas cuestionan a Luis Arce por decir que “los cambitas” están “jugando sucio”; diputado Arispe: Andrónico sería un tonto al aceptar candidatura de otro partido; y, tras reunión con distribuidores mayoristas, Gobierno suspende la exportación de aceite de manera temporal. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Autoridades cruceñas cuestionan a Luis Arce por decir que “los cambitas” están “jugando sucio”

Autoridades y líderes cruceños salieron a denunciar al presidente Luis Arce Catacora por una declaración que circula en redes sociales y en donde el jefe de Estado señala que “los cambitas nos están jugando sucio”, ante el reclamo de una mujer por la subida de precios de productos como el aceite o el arroz. Una de estas voces fue la del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, quien denunció que es un ataque del mandatario hacia Santa Cruz, su modelo productivo y su gente. “El MAS siempre ha intentado polarizar el país y confrontar a los bolivianos, pero no lo ha conseguido. Bolivia ya está cansada del modelo fracasado del MAS y de sus políticos tradicionales. ¡Su actitud es patética presidente!”, manifestó.

– Legisladores cruceños tildan a Arce de incapaz y cobarde, y culpan al MAS del desastre económico

El senador Henry Montero y la diputada Luisa Nayar responsabilizaron al modelo populista y autoritario del desastre económico que vive el país, y calificaron a Luis Arce de “cobarde” e “incapaz” por culpar a los “cambitas de jugar sucio” en el alza de los precios de alimentos. Montero, jefe de bancada de Creemos, señaló que, a pesar de los señalamientos de Arce, los cambitas seguirán trabajando para que el 76% de la producción de alimentos sigan siendo destinado para alimentar al resto del país. “Lo que demuestra el presidente (Luis Arce) es incapacidad, cuando es incapaz y no sabe qué más va a hacer hasta de su sombra se asusta. Hoy el presidente ha demostrado incapacidad y cobardía”, sostuvo el legislador cruceño.

– Omar Castro: “Quien está jugando sucio es el Gobierno”

Ante las recientes declaraciones del presidente Luis Arce, quien afirmó que «los cambitas nos están jugando sucio», el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, Omar Castro, respondió enérgicamente señalando que, en realidad, es el Gobierno del MAS el que está actuando de forma desleal al no atender ni apoyar al sector productivo del país. “Toda la culpa, quien está jugando sucio es el gobierno, siempre atentando contra el sector cruceño y buscando quedar bien en occidente”, expresó Castro, lamentando que desde que el MAS asumió el poder, nunca se brindó un verdadero respaldo a ese sector . Por el contrario, dijo, las autoridades constantemente buscan culpar a los cruceños por los problemas en el país.

– Diputado Arispe: Andrónico sería un tonto al aceptar candidatura de otro partido

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, miembro del bloque evista, reafirmó que Evo Morales será el candidato presidencial para las elecciones de 2025, descartando cualquier otra opción dentro del partido. Además, calificó como un intento de la derecha las insinuaciones de que Andrónico Rodríguez pueda postularse por otro frente político. “Nosotros nos manejamos escuchando a las bases, no a la derecha. Quienes piden que Andrónico sea candidato son sectores de la derecha incrustados en el poder, desde la Casa Grande junto a su equipo”, afirmó Arispe durante una entrevista en el programa La Hora Pico. El diputado Arispe afirmó que Andrónico sería un tonto un loco al aceptar e irse con los perdedores.

– Bancada legislativa de Creemos no aprobará el PGE 2025 convertido en “instrumento atentatorio de los derechos”

La bancada institucional “camachista” de Creemos mediante un comunicado anticipó que los legisladores nacionales no aprobarán el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 003/2024-2025 debido a las observaciones acerca de la distribución de los fondos públicos y la pretensión confiscatoria de la propiedad privada, utilizando la Ley Financial como un nuevo instrumento de persecución política. Los asambleístas exigen al presidente de país, Luis Arce Catacora, priorizar la asignación de recursos a la gestión productiva que genere el ingreso de divisas para sostener el comercio exterior y no a la abultada burocracia estatal clientelar que está socavando la economía de todos los bolivianos hasta las siguientes generaciones.

– Denuncian que 8 aviones de BoA no están operando y que el Estado paga millones en alquiler y mantenimiento

La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos denunció que la situación de la aeronavegación en el país es “seria”, ocho aeronaves estarían fuera de servicio, seis por no cancelar el leasing y dos por mantenimiento. El Estado paga millones por el arrendamiento y mantenimiento. “BoA no ha podido pagar el leasing (arrendamiento) de seis de los aviones porque no hay dólares, eso ha hecho que salgan de circulación, y hay dos aviones que están en mantenimiento. El tema de la aeronáutica es serio”, sostuvo la legisladora. Aseguró que por esta situación todos los vuelos están demorados, cancelados o fusionados, Boliviana de Aviación tuvo que suspender sus operaciones por siete horas debido a un accidente de un avión del TAB.

– Tras reunión con distribuidores mayoristas, Gobierno suspende la exportación de aceite de manera temporal

La noche del viernes el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca anunció la suspensión temporal de la exportación de aceite hasta que se normalice abastecimiento. La determinación fue tomada tras la reunión que sostuvo con distribuidores mayores. Huanca señaló que la determinación fue tomada tras reuniones que sostuvo el Gobierno con las industrias oleaginosas, distribuidores mayoristas y grandes consumidores. El martes el Gobierno sostuvo una reunión con las aceiteras. Aquella oportunidad el ministro Huanca manifestó que las industrias demostraron que existía la suficiente producción y se había garantizado el abastecimiento al mercado interno. Huanca indicó que están abiertos al diálogo con industrias, mayoristas e intermediarios.

– Avicultores observan capacidad del nuevo complejo avícola en los Yungas: «Solo abastecerá el 10% de la demanda de La Paz”

Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, cuestionó la efectividad del complejo avícola que el Gobierno planea construir en los Yungas de La Paz, señalando que su capacidad productiva será insuficiente para satisfacer la demanda. Según Castro, la ciudad de La Paz necesita 350 mil pollos diarios, mientras que el nuevo proyecto solo cubriría el 10% de esa cantidad. «Este complejo avícola solo podrá suplir una fracción mínima de la necesidad diaria», afirmó el dirigente, comparando la situación con los puentes aéreos implementados en el pasado. «El Gobierno argumenta que estos proyectos resolverán los problemas de abastecimiento, pero la realidad es que no logran cubrir la demanda», afirmó.

– Justicia dicta detención preventiva del alcalde de Achocalla por el caso Bajo Llojeta

Un juez determinó este jueves la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, en la cárcel de Patacamaya por tres meses. Es investigado por el deslizamiento de tierra que se produjo en la zona de Bajo Llojeta. “Se ha resuelto la situación jurídica del alcalde de Achocalla, Manuel Lucio Condori Quispe, se ha determinado la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya por el lapso de tres meses”, informó el fiscal del caso Franklin Alborta. La noche del 23 de noviembre se registró una intensa lluvia en la ciudad de La Paz y provocó el desborde del río Pasajahuira, este a su vez se convirtió en una mazamorra que anegó más de 40 casas en la zona de Bajo Llojeta y causó la muerte de una menor de cinco años.

– Lluvias y riadas afectan a 2.513 familias y dejan 14 personas fallecidas a nivel nacional

Las lluvias y riadas dejaron 2.513 familias afectadas y 14 personas fallecidas en diferentes regiones de Bolivia desde el inicio de la temporada de lluvias. Las lluvias y riadas afectan a 7 departamentos, 29 municipios y 77 comunidades. Hay 2.513 familias entre afectadas y damnificadas, 125 viviendas afectadas y dos viviendas destruidas”, informó este jueves el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Hasta el momento, no se han declarado municipios en emergencia o en estado de desastre. Las 14 personas fallecidas se reportaron en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Tarija y Potosí. “Esto datos demuestran que aún se esperan momentos difíciles, porque las precipitaciones son intensas”, agregó la autoridad.