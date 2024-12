Montaño pide a Evo Morales cumplir con su propia sentencia que dice que ‘quien escapa es un delincuente confeso’

El ministro de Obras Públicas recuerda al expresidente que debería conocer lo que dice la CPE y las normas sobre eludir la justicia

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño retó este viernes a Evo Morales Ayma a cumplir con la sentencia que pregonaba cuando era mandatario dirigida a las personas que preferían huir o esconderse antes que afrontar la ley; en tal sentido, le conminó a presentarse ante el Ministerio Público para responder por el caso que se le abrió por la supuesta comisión del delito de trata de personas, pero con agravante ya que la probable víctima resultó embarazada.

El 28 de mayo de 2016, Morales Ayma publicó en su cuenta de la red social denominada Twitter en ese entonces que: “quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. no es un perseguido político”, en referencia a la salida del país del periodista Carlos Valverde a Argentina, quien denunció en esa oportunidad que la presión política de los exministros Juan Ramón Quintana y Marianela Paco era ‘muy fuerte’ por haber revelado la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata, exgerente comercial de la empresa china CAMC.

“Lo que antes usted (Evo Morales) pregonaba ni siquiera lo cumple, decía usted que el que se escapa ya es un delincuente confeso, y ahora en qué ha quedado usted, Evo Morales, lamentamos y es una vergüenza y una pena, porque yo soy militante del Movimiento al Socialismo, y en nuestro partido político y nuestras organizaciones sociales hay ética, eso es ser revolucionario y no esconderse para no asistir a la justicia”, espetó.

Montaño cuestionó también al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba por desconocer la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes que rigen en el país por eludir la justicia y, además, agradecer a sus seguidores por encubrirlo para no cumplir con una citación del Ministerio Público de Tarija; hecho cuestionable -dijo- más aún porque fue presidente del Estado Plurinacional durante catorce años.

“Una persona que ha sido presidente, que supuestamente tiene que conocer la Constitución Política del Estado de Bolivia y además de eso tiene que conocer las normativas que rigen en cuanto a la justicia, agradezca a personas que lo protegen para que no vaya a declarar ante la justicia. Si es que usted (Evo Morales) no ha cometido ningún delito, por qué no lo dice, aunque sea en los medios de comunicación”, cuestionó el titular de esa cartera por el silencio del líder cocalero respecto a la acusación en su contra.

El ministro reprochó la acción de Evo Morales de esconderse en el trópico de Cochabamba, no acudir a la justicia y no dar una explicación al pueblo boliviano sobre la acusación que pesa en su contra, como si tuviera amnesia al respecto. “Es como si usted hubiera perdido la memoria, tan sencillo como eso, decir que usted no tuvo nada que ver; pero, se calla”, rebatió la autoridad sobre la actitud del líder del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS)