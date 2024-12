“Vi a mi esposo cuando se estaba quemando luego que le echó gasolina”, relata la esposa del cocalero al que el exdirigente Alanez prendió fuego

Indicó que desconoce el por qué Alanez actuó de esa forma, ya que su pareja estaba seleccionando la coca cuando llegó el exdirigente agarrado de un bidón de gasolina, junto a otras personas.

eju.tv / Video: Radio Fides

Luego que el exdirigente cocalero evista, Arnold Alanez, prendió el domingo fuego a un hombre en la población de Charoplaya, en La Asunta, La Paz, la esposa de la víctima, Martha Choque, relató este martes que observó a su pareja Gonzalo Lazarte cuando ya estaba con el fuego encima, luego de que le echaron la gasolina. Dijo que desconoce las causas del hecho, debido a que el incidente surgió de un momento a otro.

“El domingo 15 de diciembre a las 16.00 horas el señor Alanez vino a mi casa y se dirigió donde mi esposo y le echa un bidón de gasolina, regó también a la casa con el combustible. Yo estaba lavando ropa en la parte de atrás y mi cuñada me dice: el Gonzalo está con fuego, cuando salí y vi a mi esposo, estaba en llamas ardiendo en fuego y mi hija estaba ahí viendo cómo su papá se quemaba”, contó en medio de sollozos.

Indicó que desconoce el por qué Alanez actuó de esa forma, ya que su pareja estaba seleccionando la coca cuando llegó el exdirigente agarrado de un bidón de gasolina, junto a otras personas.

“No sé sus razones, él sólo dijo: que se compre su cajón, porque saldrá muerto, pero nosotros estábamos trabajando, dicen que estaba tomando, no es cierto porque mi esposo estaba sano. Me dijeron que (Alanez) llegó buscando cerveza, pero no lo he visto antes, cuando veo a mi esposo, ya estaba ardiendo en fuego, al igual que mi casa y mi coca, porque ha regado todo el bidón de la gasolina, pese a que mi hermano intenta agarrarlo”, describió.

Choque contó que tras el ataque su pareja inicialmente fue internado en el hospital de La Asunta, pero por motivos de seguridad se decidió de momento no dar el lugar exacto del paradero, ya que Alanez la llamó para amenazarla.

“Arnorld me llamó esa misma tarde para amenazar y decir que no lo dejará y que lo matará a mi esposo y ayer me seguía llamando. A mi hija mayor también la llamó, tenemos mucho miedo. No he llegado hasta el hospital y no he visto a mi esposo, me dijeron que está estable, recién estoy llegando”, agregó, sin precisar la ubicación del centro médico en el que es atendido.

Por su parte, el dirigente de la población de Charoplaya, Roly Ticona, dijo que es lamentable lo que sucedió y que desconocen los motivos y que ante el llamado acudieron hasta el lugar, pero no pudieron aprehender a Alanez, quien se dio a la fuga y actualmente se prevé que esté oculto en el monte.