Agenda informativa: Los nueve miembros de la Sala Plena del TCP recién elegirán a su presidente en esta jornada

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 8 de enero

La inauguración del año judicial del TCP contó con la presencia del ministro de Justicia. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Magistrados electos afirman que el TCP recién elegirá hoy a su presidente

Los magistrados electos Boris Arias y Ángel Dávalos anunciaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) elegirá este miércoles a su presidente. Según ellos, el magistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado no fue ratificado debido a que no obtuvo mayoría, pues sólo había obtenido el respaldo de cuatro de ocho magistrados. Arias afirmó que la gestión de Hurtado, quien fue electo presidente de ese cuerpo judicial el pasado 25 de noviembre de 2024, debe ser evaluada para definir si continúa o no en el cargo. En tal sentido, en esta jornada, los nueve miembros de la Sala Plena se reunirán en esta jornada para definir quién de ellos presidirá el TCP en esta gestión, según la información proporcionada por el magistrado Dávalos. La cita está contemplada para las 10:00, con el fin de definir a la cabeza de esa instancia judicial.

– Comisión de Constitución de la Cámara Baja tratará el proyecto de ley de escaños

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó a sesión para este miércoles, a las 17:00, con el objetivo de considerar el proyecto de ley de escaños. La convocatoria fue emitida luego de la sesión de la pasada jornada, en la que se debatieron aspectos referidos a este proyecto de ley con la participación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila y Tahuichi Tahuichi Quispe, quienes advirtieron que el 15 de enero es el plazo para que la norma sea promulgada. El proyecto de ley de escaños prevé aplicar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que contempla que el departamento de Santa Cruz gane un escaño de diputado plurinominal para las elecciones generales de este año, en tanto, Chuquisaca perderá ese curul.

– Comisión de Planificación de Diputados se reúne para priorizar tratamiento de créditos

Este miércoles, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunirá para tratar seis proyectos de créditos que suman 600 millones de dólares, que fueron enviados la pasada semana por la presidencia de esa instancia legislativa. En la reunión, los miembros deben cuáles de ellos serán priorizados. Uno es por 300 millones de dólares para los actos de celebración del bicentenario de la patria; otro por 250 millones de dólares para atender el cambio climático y otro referido a obras en ciudades intermedias por 100 millones de dólares. Asimismo, hay otros proyectos que fueron repuestos, que ya fueron aprobados en la comisión, entre ellos, el crédito de emergencia nacional de 250 millones de dólares para la atención de los desastres en el país.

– Alcaldía cruceña se reunirá con constructoras por el tema de pagos

Autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra se reunirán con representantes de las empresas constructoras que reclaman el pago de deudas que, en su conjunto, alcanzan más de 120 millones de bolivianos. El gobierno municipal cruceño reconoce que la situación económica es difícil, pero que es recurrente en todo el país, no solo en ese municipio, pues se ha sufrido recortes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y de la coparticipación tributaria que afectaron sobremanera el presupuesto edil. La reunión técnica tendrá la participación de las empresas afectadas y del secretario de Finanzas, además de otros técnicos de la alcaldía cruceña, que anticipó que se pagará de acuerdo con las condiciones y el ingreso de flujo por concepto de recaudaciones, para ello, se elaborará un plan de pagos.

– Anuncian el lanzamiento oficial de la Feria de las Alasitas 2025

La Federación Nacional de Artesanos y Expositores de Bolivia (Fenaena) invita a la población paceña a ser partícipe del lanzamiento de la Feria de Alasitas 2025, año del Bicentenario. La inauguración se llevará a cabo este miércoles desde las 19.00 en la plaza Tejada Sorzano en La Paz, en inmediaciones del estadio Hernando Siles. Fenaena es la institución que organiza la Feria de la Alasita, un evento en el que se muestra la artesanía popular en miniaturas elaborada por los afiliados de esta organización que muestran sus productos desde el 24 de enero, todos los años, y que tiene una duración de entre tres a cuatro semanas. La Secretaría de Culturas de la alcaldía paceña coordina el trabajo con la dirigencia de Fenaena desde hace meses con miras a la realización de la fiesta de las miniaturas.

– Opositor venezolano González Urrutia se reunirá con cancilleres latinoamericanos

Una decena de cancilleres latinoamericanos se reunirá en Panamá este miércoles con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se proclama ganador de las elecciones frente a Nicolás Maduro, dos días antes de la investidura presidencial en Venezuela. Maduro se apresta a juramentar este viernes para un nuevo mandato, pero Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocen su reelección debido a que no han sido publicadas las actas de los comicios del pasado 28 de julio. Once exmandatarios también se reunirán en Panamá con el opositor, entre ellos el colombiano Andrés Pastrana; los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; la costarricense Laura Chinchilla; el ecuatoriano Guillermo Lasso y la panameña Mireya Moscoso. González Urrutia inició su gira en Argentina.