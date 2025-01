Amiga de Victoria: «El día del accidente hablábamos del futuro, decíamos ‘al final estamos vivas'»

Sabine Vargas se recupera en el hospital, mientras que la vida de Victoria Cuenca corre peligro, ya que sufrió las peores lesiones en el accidente.

eju.tv / Video: F10

Sabine Vargas, una de las dos jóvenes atropelladas por un minibús en el centro de la ciudad de La Paz, declaró que el día del accidente, unos minutos antes de ser embestidas, hablaban con Victoria Cuenca de lo que harían al egresar este año de su carrera.

«Estábamos hablando de qué íbamos a hacer al terminar la U, porque las dos terminamos este año, decíamos que ya vamos a egresar, qué vamos a hacer, que tendremos que buscar trabajo, y yo le decía: ‘Sí, pero estamos vivas, podemos buscar algo para hacer, no estamos enfermas‘, y de la nada pasó esto», declaró Sabine, desde su cama en el hospital.

La tarde del miércoles 29 de enero, las dos jóvenes descendían la calle Genaro Sanjinés, cuando un minibús perdió el control en la pendiente y arrolló a las jóvenes, estudiantes de la carrera Comunicación Social.

Sabine resultó herida y ahora se recupera en el hospital, en tanto que Victoria se debate entre la vida y la muerte, ya que sufrió múltiples fracturas y lesiones internas que hacen que su diagnóstico sea reservado.

«No es justo, el chofer tiene que responder por lo que ha hecho, él podía ir a tirarse contra la pared, no creo que no nos haya visto a nosotros, que esto no se quede así, podía habernos matado», declaró la joven, quien sufrió lesiones en la espalda y ahora está hospitalizada.

El chofer de 42 años que conducía el motorizado que causó el siniestro se presentó la tarde de este viernes en la Fiscalía para ampliar su declaración. Es acusado de os delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por lo que las familias de las afectadas esperan que sea aprehendido de manera preventiva.