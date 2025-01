Analista avizora conflictos en el TCP por la pugna entre magistrados electos y autoprorrogados

Williams Bascopé reitera que existen cálculos políticos del gobierno para continuar con su influencia sobre ese alto tribunal de justicia

El analista político William Bascopé considera que la situación en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) será tensa y conflictiva hasta que se elija a las autoridades judiciales que restan mediante elecciones judiciales, debido a las pugnas en su interior entre magistrados electos y los autoprorrogados, quienes buscan mantener en la presidencia a Gonzalo Hurtado, uno de ellos, para mantener la hegemonía en la Sala Plena.

El pasado lunes se conoció que Hurtado fue ratificado como presidente del TCP por las cinco autoridades prorrogadas; sin embargo, la pasada jornada, los magistrados electos Boris Arias y Ángel Dávalos desmintieron ese hecho, porque no consiguió el respaldo de la mayoría y aseguraron que recién este miércoles se reunirá la Sala Plena para elegir al nuevo titular, o ratificar al actual, así como a la nueva directiva que tendrá el control de ese alto tribunal de justicia.

“El tema de que el Tribunal Constitucional se haya elegido parcialmente va a traer varios conflictos; el primer conflicto es que no hagan quorum para poder llegar a ciertas determinaciones importantes que el país necesita, especialmente el ciudadano de a pie; hay determinaciones como las acciones de inconstitucionalidad, o la consulta de una norma, o de un proyecto de Ley, que van a necesitar la Sala Plena y, hoy en día, no se tiene esa mayoría que de certeza; hay una mayoría relativa porque son cinco (autoprorrogados) contra cuatro (electos), lo cual va a dificultar el funcionamiento del TCP, subrayó.

Además de ello, recordó que los cinco magistrados observados prolongaron su ‘supuesta legalidad’, pero no tienen la legitimidad, porque al haber fenecido su mandato en enero del año pasado, no representan a nadie ya que no fueron electos en los últimos comicios, por tanto, no gozan de la confianza de la ciudadanía, aspecto que también incide en la certidumbre que deben dar los altos tribunales de justicia, cosa que no sucede con el Tribunal Constitucional.

“El mantener su presidencia por uno de los autoprorrogados es una mala señal de inicio y eso nos muestra que va a haber más conflictos en adelante, por ejemplo, si estos autoprorrogados van a tener las condiciones de llevar adelante la gestión 2025 y cómo se van a ordenar las cuatro salas que tiene el TCP, para que empiecen a trabajar y a coordinar como una sola institución de alta corte”, afirmó el jurista.

Bascopé aseveró que el TCP es el tribunal más importante del sistema judicial en el país, por tanto, es de suma importancia que tenga la legalidad y legitimidad; en consecuencia, puntualizó que una de las señales que deberían haber mostrado los magistrados prorrogados es ceder la presidente del ente a uno de los recientemente elegidos en las urnas; la acción de empecinarse en que recaiga en uno de ellos es una mala señal que puede provocar que, en el futuro próximo, existan problemas para conformar la Sala Plena para temas trascendentales.

“Tal vez los autoprorrogados decidan por mayoría (en la Sala Plena) y punto obviando a los legítimamente elegidos, pero podría provocar los problemas en las comisiones, en las salas especiales en las que se determinan otras acciones constitucionales, ahí puede haber un empantanamiento y una disfunción del Tribunal Constitucional, no creo que los nuevos se aventuren a consentir algunas cosas de los autoprorrogados, entre ellas, las cosas que se vayan a decidir como los fallos que han favorecido al poder político”, refirió.

Igualmente, lamentó la presencia del ministro de justicia Cesar Siles en la inauguración del Año Judicial, porque respaldó con su presencia a los autoprorrogados ya que estos obraron de acuerdo con las determinaciones del actual gobierno, lo que muestra que la actitud de la actual gestión no cambiará porque continuarán con la intención de controlar el sistema constitucional mediante las cinco autoridades del TCP.

Además, enfatizó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe convocar a la elección de los siete magistrados que restan, cinco en el TCP y dos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sustituir a quienes están prorrogados, para que las salas plenas de esas altas cortes sean renovadas por completo; caso contrario, mostrarán que prima más el cálculo político que la necesidad de transformación del sistema judicial en el país.