Andrónico anuncia un final trágico para el MAS si no se reunifica para las elecciones generales

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Andrónico Rodríguez en un acto

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Andrónico al masismo: Si vamos a seguir peleados, al año estaremos exiliados o presos; diputado afín a Evo dice que ‘jamás’ habrá un pacto social entre evistas y arcistas; y, encuesta de Claure sobre primarias muestra que «más del doble las apoya para elegir candidato único de oposición». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico al masismo: Si vamos a seguir peleados, al año estaremos exiliados o presos

El dirigente cocalero y presidente del Senado Andrónico Rodríguez afirmó que, si la militancia del MAS continúa dispersa y peleada, en un año terminarán exiliados o presos porque están en un momento de «alto riesgo» de perder el poder en las elecciones. «Al año, como hoy, si nos unificamos, estaremos celebrando la victoria y la reconstrucción del país; si vamos a seguir dispersados y peleados, al año, como hoy, estaremos frustrados, decepcionados, exiliados, de repente presos en la cárcel; estamos en un momento de grave y alto riesgo de perder, hermanos, si no empezamos a unificarnos», declaró en un video. Rodríguez es militante del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y titular del Senado, pero no fue tomado en cuenta como candidato presidencial, ya que Evo Morales insiste en ir a los comicios, aunque está inhabilitado.

https://eju.tv/2025/01/andronico-al-masismo-si-vamos-a-seguir-peleados-al-ano-estaremos-exiliados-o-presos/

– Claure conversó con Andrónico y dice que «es la única esperanza de renovación dentro del MAS»

El empresario boliviano radicado en Estados Unidos Marcelo Claure se reunió este miércoles con el dirigente cocalero y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de quien dijo que «es la única esperanza de renovación dentro del MAS». «He tenido una larga conversación con Andrónico Rodríguez y, en mi humilde opinión, es la única esperanza de renovación dentro del MAS. Me dejó una muy buena impresión, mostrando ser un líder de izquierda democrática, alejado de la visión radical y autoritaria de figuras como Maduro u Ortega», publicó Claure en su cuenta de la red social X. El también presidente del Club Bolívar señaló que, pese a tener ideologías opuestas, valoró la conversación con Rodríguez porque demuestra que el diálogo es posible cuando se priorizan los intereses del país.

https://eju.tv/2025/01/claure-converso-con-andronico-y-dice-que-es-la-unica-esperanza-de-renovacion-dentro-del-mas/

– Diputado afín a Evo dice que ‘jamás’ habrá un pacto social entre evistas y arcistas

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala radical Héctor Arce afirmó este miércoles que “jamás” habrá un pacto social entre los evistas y arcistas e indicó que “sigan soñando” que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sea su binomio del presidente Luis Arce. “El hecho de coquetear a Andrónico (es) para quedar en la impunidad. Queremos ser claros, jamás va a haber un pacto social entre la familia evista y arcista. Jamás vamos a darnos un abrazo de amigos, de compañero con esta pandilla de corruptos y delincuentes, por tanto, sigan soñando”, aseveró el legislador. A ello, añadió que lo “triste y paradójico” es que pese a que “Luis Arce nos robo la sigla del MAS” no tiene candidato ni militancia y solo tiene dirigentes “prebendales” que se vendieron “por un plato de comida”.

https://eju.tv/2025/01/diputado-afin-a-evo-dice-que-jamas-habra-un-pacto-social-entre-evistas-y-arcistas/

– Departamento legal del TSE aún analiza si APB Súmate de Manfred cumple requisito de antigüedad, según vocal

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, afirmó este miércoles que el departamento legal de esa institución aún analiza si el partido político Autonomía para Bolivia (APB Súmate), que conformó Manfred Reyes Villa, con miras a las elecciones general, previstas para el 17 de agosto próximo, cumple el requisito de antigüedad. Anticipó que la Sala Plena asumirá una decisión en apego a la norma vigente. “En el caso del partido político APB-Súmate está en nuestro departamento jurídico, todavía se continúa elaborando el informe. Una vez que el departamento legal envíe ese informe a la Sala Plena, recién se adoptará una determinación”, afirmó el vocal. Por tanto, señaló que la conformación legal del nuevo partido político está en “veremos” y que de momento no se puede emitir una posición.

https://eju.tv/2025/01/departamento-legal-del-tse-aun-analiza-si-apb-sumate-de-manfred-cumple-requisito-de-antiguedad-segun-vocal/

– Encuesta de Claure sobre primarias muestra que «más del doble las apoya para elegir candidato único de oposición»

El empresario boliviano Marcelo Claure presentó este miércoles los resultados de su encuesta sobre las elecciones primarias, en las que se concluye que más del doble de los consultados apoya este mecanismo para elegir un candidato único que represente a la oposición. «Una mayoría significativa de los bolivianos apoya las elecciones primarias para elegir un candidato único de oposición y consideran que estas serían beneficiosas para el país», se lee en el título de las láminas entregadas por la consultora Panterra. La consulta sobre el interés en las primarias muestra que: 65% de los encuestados está interesado en participar en un ejercicio democrático para seleccionar un candidato único que enfrente al MAS. 33% no está interesado en absoluto en este tipo de proceso. Sólo 2% de las personas encuestadas no respondió o no sabe al respecto.

https://eju.tv/2025/01/encuesta-de-claure-muestra-que-mas-del-doble-apoya-las-primarias-para-elegir-candidato-unico-de-oposicion/

– Bolivia al borde del default: crisis económica sin precedentes

El Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) emitió un alarmante pronunciamiento ante la reciente degradación de la calificación de riesgo país de Bolivia por parte de Fitch Ratings, que ubicó al país en CCC-, señalando un riesgo extremadamente alto de incumplimiento de obligaciones soberanas. Este panorama crítico, según la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz Claudia Pacheco, responde a una combinación de baja liquidez, decisiones económicas desacertadas y alarmantes indicadores macroeconómicos, que podrían empujar al país al borde del default. En un contexto electoral, las políticas aplicadas parecen priorizar intereses políticos de corto plazo en lugar de estabilizar la economía o recuperar la confianza de los mercados, ratifica Pacheco.

https://eju.tv/2025/01/bolivia-al-borde-del-default-crisis-economica-sin-precedentes/

– El Gobierno no tiene la competencia de derogar la disposición confiscatoria

Pese al pedido de empresarios, gremiales, productores, industriales y otros sectores, el Gobierno no puede eliminar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y alimentos, debido a que es competencia de la Asamblea Legislativa. “No se deroga porque el presidente (Luis Arce) no tiene facultades ni atribuciones constitucionales para derogar una norma que está en una ley, un artículo que está en una ley. Es una competencia de la Asamblea Legislativa, por tanto, es un pedido imposible de cumplir, no por falta de voluntad política, sino sencillamente porque el presidente no puede hacerlo”, explicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.

https://eju.tv/2025/01/el-gobierno-no-tiene-la-competencia-de-derogar-la-disposicion-confiscatoria/

– Gremiales cruceños anuncian movilizaciones para el 10 de febrero en contra de la disposición confiscatoria

El dirigente de los Gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, afirmó que su sector se reunirá mañana jueves 30 de enero, para analizar las movilizaciones que acatarán en caso de que el Gobierno no derogue la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Anunció que las medidas de presión están previstas para el lunes 10 de febrero. “El pedido de todos los sectores es que derogue la disposición séptima del PGE. De lo contrario, el 10 de febrero realizaremos una movilización, de la que se planificará en los siguientes días cómo se acatarán las medidas de presión”, anunció el dirigente. Dijo que esperan que el Gobierno escuche a todos los sectores que rechazan esa normativa y están movilizados. También descartó que vayan a asistir al diálogo al que convocaron las autoridades del Gobierno nacional.

https://eju.tv/2025/01/gremiales-crucenos-anuncian-movilizaciones-para-el-10-de-febrero-en-contra-de-la-disposicion-confiscatoria/

– Aprehenden a cincos sujetos que se presume están vinculados a la balacera donde murió una niña de cinco años

La Policía informó sobre la aprehensión de cinco hombres quienes fueron sorprendidos en poder de un arma de fuego. Se presume que estarían involucrados en la balacera ocurrida en el Trópico de Cochabamba, donde una niña de cinco años perdió la vida y su padre quedó herido. De acuerdo con el informe preliminar, cuando efectivos de la patrulla móvil de Umopar realizaban un operativo en carreteras interceptaron una vagoneta de color blanco en cuyo interior se encontraban cinco sujetos. Ante esto, los uniformados procedieron a realizar una requisa al motorizado logrando hallar en el interior un arma de fuego. Asimismo, se sabe que se encontraron teléfonos celulares que tenían en su poder estas personas los cuales al momento de hacer la revisión se hallaron mensajes y conversaciones que hacían referencia a la muerte de la menor.

https://eju.tv/2025/01/aprehenden-a-cincos-sujetos-que-se-presume-estan-vinculados-a-la-balacera-donde-murio-una-nina-de-cinco-anos/

– Ministerio de Culturas destituye a «El Papirri» de la Fundación BCB tras denuncia de estupro

A través de una resolución ministerial (RM), el Ministerio de Culturas destituyó del cargo de consejero de administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb) al músico Manuel Monroy Chazarreta, acusado de estupro por una exalumna del conservatorio. «Se deja sin efecto la resolución ministerial 123/2022, de 15 de agosto de 2022, por medio de la cual se designaba a Manuel Monroy Chazarreta como consejero de administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en representación del Ministerio de Culturas», se lee en la RM 011/2025 de este martes. Monroy, conocido como «El Papirri», ocupaba el cargo de consejero de administración de la Fcbcb desde agosto de 2022, y aunque la pasada jornada solicitó una licencia, al conocer su respuesta a la acusación, la ministra Esperanza Guevara decidió destituirlo.

https://eju.tv/2025/01/ministerio-de-culturas-destituye-a-el-papirri-de-la-fundacion-bcb-tras-denuncia-de-estupro/