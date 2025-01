Ante escasez, transportistas reclaman porque se ven obligados a comprar diésel sin subvención

El diésel ULS cuesta el doble del subsidiado por el Estado, que escasea en las estaciones de servicio, donde volvieron a formarse largas filas.

El sector del transporte pesado afirma que se ve obligado a comprar diésel sin subvención ante la escasez del carburante en las estaciones de servicio.

«Nos están obligando, este diésel (ULS sin subvención) no debería venderse en estaciones de servicio, el acuerdo era no ponerlo en las estaciones de servicio para que no estemos obligados a comprar», señaló a la prensa el dirigente Pedro Quispe.

El diésel ULS es una mezcla de diésel oil y biodiésel que se vende en el país a grandes consumidores, a un precio de 6,73 bolivianos el litro, el doble de lo que cuesta el carburante sin subvención del Gobierno.

«De dónde viene este diésel ULS, por qué puerto está entrando, el diésel común que necesita el país no hay, no podemos estar obligados a comprar este diésel en esta escasez, es un problema serio que tiene que solucionar la ANH y yacimientos», cuestionó el representante de los transportistas.

Desde hace meses la distribución de combustibles es irregular en el país, aunque la provisión de gasolina mejoró, el diésel aún escasea y se forman largas filas en las estaciones de servicio para adquirir este producto.