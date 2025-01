Apenas el 4 por ciento de las Reservas Internacionales Netas está en efectivo

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

BCB mantendrá el tipo de cambio fijo en 2025 y prevé aumentar las RIN tras «dos años limitado» en el financiamiento; “no son buenas noticias”, dice analista Gonzalo Chávez sobre el nivel de las reservas internacionales; y, en primer gabinete de 2025, Arce dice que están unidos y más firmes que nunca para proteger la paz social. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

BCB mantendrá el tipo de cambio fijo en 2025 y prevé aumentar las RIN tras «dos años limitado» en el financiamiento

El Banco Central de Bolivia (BCB) mantendrá el tipo de cambio fijo del dólar en 2025 y prevé aumentar el volumen de las Reservas Internacionales Netas (RIN) «tras dos años limitado» en el acceso a fuentes de financiamiento externo. «¿Se va a mantener la política cambiaria que implementa el Banco Central de Bolivia? La respuesta es sí, durante la presente gestión vamos a mantener la política cambiara como lo hemos venido haciendo en las últimas gestiones», declaró este jueves el presidente del ente emisor, Edwin Rojas Uno. El BCB aplica la política cambiaria sin modificación desde noviembre de 2011, cuando fijó cada unidad del dólar estadounidense en 6,96 bolivianos, medida que es criticada por los sectores industriales y economistas, que consideran que resta competitividad al aparato productivo en el mercado externo.

https://eju.tv/2025/01/bcb-mantendra-el-tipo-de-cambio-fijo-en-2025-y-preve-aumentar-las-rin-tras-dos-anos-limitado-en-el-financiamiento/

“No son buenas noticias”, dice analista Gonzalo Chávez sobre el nivel de las reservas internacionales

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en $us 1.976 millones a diciembre de 2024, informó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. Del total, $us 1.889 están en oro, por lo que solo un pequeño porcentaje está en líquido, es decir en efectivo. El analista Gonzalo Chávez considera que estas cifras siguen mostrando que hay un deterioro en la calidad de las reservas y este problema no ha podido ser solucionado por el Gobierno ni el BCB. “Lo que es preocupante es que de estos 1.967 millones de dólares, 1.889 está en oro metálico, es decir, está en lingotes de good delivery, de buena entrega, están en oro, y este oro representa el 96% del total de las reservas internacionales, y solamente tenemos 4% en dólares, como 78 millones de dólares”, explica Chávez.

https://eju.tv/2025/01/no-son-buenas-noticias-dice-analista-gonzalo-chavez-sobre-el-nivel-de-las-reservas-internacionales/

En primer gabinete de 2025, Arce dice que están unidos y más firmes que nunca para proteger la paz social

El presidente Luis Arce informó estes jueves que se inició el primer Gabinete Ministerial de este 2025 e indicó “están unidos y más firmes que nunca” para proteger la pasa social, fortalecer la democracia y consolidar esa Bolivia industrializada que “anhelamos”. En la reunión, que se inició cerca del mediodía, participan todas las autoridades del Órgano Ejecutivo, los niveles de coordinación, además el vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa. “Nuestro compromiso es claro: construir un país con una economía de base ancha, estable y sostenible en el tiempo, basada en la inclusión y el desarrollo equitativo. Queremos generar más oportunidades para cada boliviana y boliviano, fomentando así una sociedad donde la justicia social sea una realidad tangible”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

https://eju.tv/2025/01/en-primer-gabinete-de-2025-arce-dice-que-estan-unidos-y-mas-firmes-que-nunca-para-proteger-la-paz-social/

Montenegro dice que ‘el endeudamiento externo no es un problema en este momento’

Debido a la no aprobación de créditos de financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa, donde se encuentran más de 10 proyectos que autorizan préstamos de entidades financieras internacionales al Estado, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro considera que el endeudamiento externo no es un problema ahora, pues no hay desembolso. ¿Es interesante para Bolivia seguir pidiendo créditos que no se desembolsan? Entonces, no es el endeudamiento externo un problema en este momento, porque ese ratio está bajando, es mucho menor cada vez porque no hay desembolsos”, explicó este jueves en conferencia de prensa. Según la autoridad, a finales de 2020, el pago de la deuda externa representaba un 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, ahora solo se destina un 26% del PIB para pagar la deuda externa.

https://eju.tv/2025/01/montenegro-dice-que-el-endeudamiento-externo-no-es-un-problema-en-este-momento/

Por la crisis económica: Pacto de Unidad arcista convoca a cinco ministerios al ampliado en Sucre

Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), informó este jueves que se convocó a cinco ministerios del Estado al ampliado del Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce, a desarrollarse el 9 de enero en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, para que expliquen sobre la situación económica que se vive en el país. “Cinco ministerios están convocados al ampliado, quienes tienen que explicar el tema de la canasta familiar, económico y el combustible. Esos ministerios deben estar presentes para explicar a detalle. Seguramente, se va a sacar algunas resoluciones que también se tienen que tomar en cuenta”, indicó el dirigente campesino. Mencionó que en este ampliado estarán todos los ejecutivos nacionales, departamentales, federaciones regionales y regionales.

https://eju.tv/2025/01/por-la-crisis-economica-pacto-de-unidad-arcista-convoca-a-cinco-ministerios-al-ampliado-en-sucre/

El Gobierno pone en vigencia norma para que empresas públicas usen criptoactivos ante la falta de dólares

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó en esta jornada que se reglamentó una de las disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, aprobado por decreto supremo, que tiene que ver con la puesta en vigencia de la norma que dispone para que las empresas públicas usen criptoactivos, ante la falta de dólares. “El cuarto decreto supremo tiene que ver con la reglamentación del PGE 2025, en el que uno de los más relevantes es que las empresas públicas podrán usar activos virtuales para hacer pagos de distintas obligaciones contractuales en dólares, pero, fundamentalmente en activos virtuales”, informó. En el PGE de este año se autoriza el uso de activos virtuales para las transacciones de las empresas estatales. La medida tiene por objetivo aliviar la escasez de la moneda norteamericana.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-pone-en-vigencia-norma-para-que-empresas-publicas-usen-criptoactivos-ante-la-falta-de-dolares/

El BCB no puede pagar todos los intereses en dólares por falta de billetes y monedas de corte menor

En marzo, el BCB puso a la venta bonos para que la gente pueda confiar sus dólares al Ente Emisor bajo el compromiso de devolverlos con intereses en la misma moneda por corto, mediano y largo plazo. Con esta política, se pretendía, en primera instancia, recaudar $us 100 millones, pero se logró superar esa meta porque la Gestora Pública compró ese instrumento por un valor de $us200 millones con dinero de los jubilados. Rojas explicó que tienen problemas al devolver los intereses en moneda estadounidense porque el Ente Emisor no tiene cortes menores del billete extranjero para pagar la totalidad del interés en la misma divisa. Por ejemplo, “digamos que tengamos que pagar 53, 75 dólares, lo que nosotros hacemos es pagar 50 dólares en dólar americano como tal, pero el remanente, esos $us3,75 (se paga en moneda nacional)”.

https://eju.tv/2025/01/el-bcb-no-puede-pagar-todos-los-intereses-en-dolares-por-falta-de-billetes-y-monedas-de-corte-menor/

Abogados de Evo dicen que Del Castillo y fiscal Gutiérrez consolidaron una «organización criminal» de trata

Los abogados de Evo Morales afirmaron este jueves que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez consolidaron una «organización criminal» de trata y tráfico de personas, que operó contra Cindy Saraí Vargas Pozo, la joven señalada de tener un hijo con el expresidente cuando era menor de edad. «Sandra Gutiérrez y Eduardo del Castillo han consolidado una organización criminal y han sido las personas que han armado esta acción de trata y tráfico de personas en el caso de esta señora (Cindy Saraí)», declaró la abogada Cecilia Urquieta. La noche del lunes 30 de diciembre de 2024, Vargas concedió una entrevista a un medio extranjero, al que aseguró que era víctima de la «persecución» del Gobierno de Luis Arce, y dijo que el ministro Del Castillo la presionó para cambiar el apellido de su hija.

https://eju.tv/2025/01/abogados-de-evo-dicen-que-del-castillo-y-fiscal-gutierrez-consolidaron-una-organizacion-criminal-de-trata/

Solo el 54% del parque automotor adquirió el SOAT y se espera que la cifra aumente con los controles policiales

Desde la firma estatal Univida reportaron en las últimas horas que hasta la fecha un 54% del parque automotor del país adquirió el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2025, por lo que se enfilan controles para aumentar esa cifra. Según la gerente regional de Univida en La Paz, Sdenka Rivera, Según Rivera, ese porcentaje significa la venta de 953.000 rosetas, solamente en el departamento paceño se registra la comercialización de al menos 270.000. “Estamos ya con un 54% (del parque automotor que adquirió el SOAT 2025), hubo un incremento del 5% aproximadamente en relación con el año pasado, para esta época. Eso da una respuesta de la gente, en la cultura del seguro”, informó. Los controles y batidas arrancaron el 1 de enero y Rivera expuso que los mismos “serán bastante rigurosos”.

https://eju.tv/2025/01/solo-el-54-del-parque-automotor-adquirio-el-soat-y-se-espera-que-la-cifra-aumente-con-los-controles-policiales/

Sexta muerte del 2025: Joven mató a su amigo con una escopeta

Este jueves el comandante departamental de la Policía, coronel Rolando Rojas, confirmó la sexta muerte violenta del 2025 en el departamento cruceño. José Pedro M.P., de 22 años, fue aprehendido como presunto autor del homicidio de su amigo Alejandro Alpire, de 19 años, en un incidente ocurrido en la urbanización Pentaguazú, Warnes. Según el informe policial, ambos jóvenes estaban compartiendo bebidas alcohólicas antes de realizar actividades de caza. En ese contexto, comenzaron a manipular una escopeta y otras armas de salón, momento en que se produjo un disparo que impactó en el tórax de Alejandro, causándole la muerte de manera inmediata. «El acusado sostiene que el disparo se produjo de manera accidental, pero las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho», explicó el coronel Rojas.

https://eju.tv/2025/01/sexta-muerte-del-2025-joven-mato-a-su-amigo-con-una-escopeta/