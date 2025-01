Así queda la clasificación de todas las categorías del Dakar 2025 tras la Etapa 3: Loeb también dice adiós

El rally Dakar ha cumplido apenas tres etapas y la escabechina de favoritos no se detiene con la retirada definitiva del vigente campeón Carlos Sainz y parcial del bicampeón en motos y coches Nani Roma, que se ha acogido al Dakar Experience.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este martes le ha tocado pasar por caja al nonacampeón WRC Sébastien Loeb, que ha volcado en el km 12, se ha vuelto a parar en el km 63 para retomar la marcha ya con una minutada perdida. Se le sigue resistiendo la victoria en el Dakar al legendario alsaciano que ahora es 16º de la general con más de una hora perdida. Las mejores noticias para los pilotos españoles siguen llegando de las motos con la primera victoria en una especial para el salmantino Loren Santolino.

El valenciano Tosha Schareina sigue siendo la mejor baza para la victoria en motos y, aunque ha recuperado tiempo respecto al líder Sanders, que ha palmado abriendo pista con problemas con el roadbook electrónico desde el PK130, lo ha perdido respecto a sus grandes rivales por la segunda plaza Howes, Branch y Brabec. Tosha ha sumado mucha bonificación abriendo pista, pero a partir del km202 ha empezado a penalizar, se ha quedado rezagado con Sanders y se les ha escapado Howes.

Santolino, campeón del mundo de enduro junior en 2010, inaugura su palmarés de victorias parciales en el Dakar en su séptima participación, es la sexta para Sherco desde la victoria de Mickael Metge en Pisco en 2019 y el primero en Arabia Saudí para la marca francesa. El de Guijuelo pasa a ser 10º de la general y ya fue sexto en la edición de 2021. También buena jornada para Edgar Canet, que sigue agotando los calificativos, octavo en la etapa y es 11º en la general reafirmando su condición de líder de la categoría Rally 2.

En coches la jornada ha sido propicia para los que salían atrás y así el joven de 18 años Saood Variawa, que pilota para el potente equipo Toyota Gazoo propiedad de su padre, el ex dakariano Shameer, ha sumado su primera victoria de etapa en el Dakar por 23″ sobre el francés Chicherit y 45″ sobre De Meevius. Pero de entre quienes se van a disputar el tuareg de bronce el gran beneficiado ha sido el cinco veces campeón Nasser Al Attiyah, sexto en la etapa, que le recorta al aún líder Henk Lategan a 7’17» y también progresa a la tercera plaza de la general Mattias Ekstrom, la última baza de Ford.

🏁 Stage 3️⃣ – Cars 🚘

Provisional top 3:

🥇 Saood Variawa

🥈 Guerlain Chicherit

🥉 Guillaume De Mevius

It’s all smiles for Saood Variawa who takes the victory. That’s an impressive performance for @TGR_W2RC from the teenage South African.

Full results and standings 👉… pic.twitter.com/4x6tlJpCoj

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2025