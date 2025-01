Carlos Mesa da un paso al costado en la carrera electoral y anuncia que ya no es candidato a la Presidencia

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Carlos Mesa anuncia su renuncia a su candidatura. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

Carlos Mesa declina su candidatura a la Presidencia de Bolivia; «tibios, cobardes y cómplices»: la dura crítica de Branko al bloque opositor tras la declinación de Mesa; y, “¡dólares, ¿Dónde están?!, el grito a Luis Arce en un acto por la alasita. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Carlos Mesa declina su candidatura a la Presidencia de Bolivia

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció este viernes que no será candidato en las elecciones generales del 17 de agosto del presente año y que espera que el nuevo presidente de Bolivia surja del bloque opositor de unidad. En un mensaje reflexivo e histórico, el expresidente Carlos Mesa anunció este viernes que no se postulará como candidato en las elecciones generales. Durante su declaración, Mesa destacó su trayectoria de medio siglo al servicio del país y subrayó su compromiso con la construcción de una Bolivia transformada en el marco del Bicentenario. “En ese contexto y por todas estas razones, quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado y lo hago con plena convicción y con plena decisión porque creo que ese no es el rol que hoy me toca”, afirmó.

– “Es parte esencial del proceso de unidad”, dice Camacho sobre Mesa y destaca su compromiso

Este viernes se conoció que el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, declinó su candidatura a la Presidencia del Estado. Ante ello, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, resaltó la importancia de su participación en la conformación del bloque de unidad de la oposición que integran ambos, junto con otros políticos contrarios al MAS. “Carlos Mesa es parte esencial del proceso para la conformación del bloque de unidad de la oposición democrática”, resaltó Camacho a través de un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales. Asimismo, lo describió como un “gran periodista”, un notable historiador y como un “político comprometido genuinamente con la idea de que Bolivia y los bolivianos debemos de unir lo que el masismo dividió y destruyó y recuperar juntos la democracia y la libertad de nuestra patria”.

– Doria Medina afirma que Mesa ahora será «eje de la unidad» e importante asesor del próximo gobierno

El precandidato del bloque opositor Samuel Doria Medina afirmó la mañana de este viernes que ahora que Carlos Mesa desistió de aspirar a la Presidencia, se convertirá en «eje de la unidad» de la oposición y en un importante asesor del próximo gobierno. «Carlos Mesa se confirma como uno de los más grandes bolivianos de su generación. En adelante será el eje de esta unidad. También será un importante asesor y protagonista del próximo gobierno», publicó Doria Medina en sus redes sociales. El exmandatario anunció en esta jornada que no será candidato en las elecciones generales del 17 de agosto y que espera que el nuevo jefe de Estado de Bolivia surja del bloque opositor de unidad que conformó con Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar.

– «Tibios, cobardes y cómplices»: la dura crítica de Branko al bloque opositor tras la declinación de Mesa

El candidato presidencial Branko Marinkovic arremetió este viernes contra los gestores del bloque de oposición que promueven una candidatura única, luego del anuncio de Carlos Mesa de no presentarse como candidato a los comicios generales. «Es imposible de explicar el masismo y toda la destrucción que quedó, sin el rol cómplice, tibio y cobarde de vos (Jorge Tuto Quiroga) y Carlos Mesa, que renunció dos veces a la Presidencia dejándole el camino libre al MAS y vos, Tuto, tuviste la oportunidad de entregar a Evo a la DEA y elegiste no hacerlo, por cobarde y luego lo ayudaste a escapar en 2019 porque sos su cómplice», publicó Marinkovic en su cuenta de la red social X. La publicación del también empresario surgió como respuesta al mensaje de Jorge Tuto Quiroga, quien destacó su decisión de no participar del proceso de preselección.

– “¡Dólares, ¿Dónde están?!, el grito a Luis Arce en un acto por la alasita

Este viernes, el presidente Luis Arce salió de Palacio de Gobierno, La Paz, para participar de un acto por la festividad de la Alasita. El mandatario fue recibido con gritos de un grupo de personas que reclamaban en coro: “¡Dólares, dólares, dólares, ¿Dónde están?!”. Por su parte, Arce siguió saludando al público en general y decidió avanzar en sentido contrario al lugar en el que estaba el grupo que gritaba. Este viernes se realiza la feria de la Alasita en el Parque Urbano Central en La Paz; sin embargo, en la mayoría de las plazas de La Paz y El Alto ofertan miniaturas y hay rituales. Mientras Arce hacía el recorrido publicó en sus redes sociales “visitamos nuestra tradicional Feria de Alasita en Plaza Murillo, donde compramos billetitos, productos en miniatura y compartimos un grato momento con nuestras caseritas. ¡Jallalla nuestras tradiciones!”.

– Nuevo ministro de Medio Ambiente afirma que se inició investigación administrativa en contra de Lisperguer y el exdirector del Sernap

El nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, afirmó este viernes que en esa cartera de Estado se inició la investigación administrativa y legal en contra del exministro Alan Lisperguer, y del exdirector del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, por las denuncias que se hicieron en contra de ambos, lo que desencadenó en su destitución. Asimismo, indicó que el presidente Luis Arce, dijo que para el cargo se tiene que buscar a una persona “adecuada, técnica y que converse” con los guardaparques y los sectores. “No soy abogado ni juez sobre el tema, lo que, sí estoy haciendo es informarme y se hace el informe técnico administrativo y otro legal y ayer recién hemos hecho el poder para que el abogado se apersone y se informe sobre el caso”, respondió Ruíz.

– Fitch Ratings rebaja calificación de riesgo emisor en moneda extranjera de largo plazo de Bolivia

Fitch Ratings, una de las agencias que se dedica a la calificación crediticia de los países, bajó de CCC a CCC- la calificación de riesgo emisor en moneda extranjera de largo plazo de Bolivia. Según la agencia, dicha calificación refleja “la opinión” de Fitch en sentido de que, si bien un evento de incumplimiento aún no parece probable, el margen de seguridad continúa erosionándose como resultado de la disminución de la disponibilidad de divisas y la ausencia de medidas correctivas de política económica y fiscal. Entre las razones que cita la agencia para la situación que originó la baja calificación se encuentran la escasez de combustible, los bloqueos de carreteras y el malestar social han “perturbado” la actividad económica en 2024. Cita también los elevados déficits fiscales que plantean riesgos crecientes para la estabilidad macroeconómica.

– Siembra de verano: Gobierno dice que se cubrió casi el 100% del área proyectada para soya, maíz y arroz

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, presentó este viernes un balance de la siembra de la campaña de verano 2024-2025, ciclo clave para la producción de granos estratégicos como soya, maíz y arroz, para los cuales se alcanzó casi el 100% de la superficie que fue proyectada, “pese a las dificultades”. La autoridad reconoció que las dificultades no solo se dieron en Santa Cruz, sino también en Beni y en otros departamentos que producen estos granos, mismos que ya vienen siendo interiorizadas por actores del sector productivo, siendo un ejemplo las fallas en el abastecimiento de diésel o el incremento de costos de producción por la falta de dólares. “Con los pequeños, medianos y grandes productores hemos llegado a producir (sembrar) incluso más que el año pasado”, señaló el ministro en conferencia de prensa.

– “Emapa tiene el arroz y si no hay, se debe a problemas logísticos” asegura el viceministro Siles

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, enfatizó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) tiene arroz para la venta en los puestos móviles y hasta en las ferias que organizan en diferentes regiones del país, aunque también dijo que, si no hay, se debe a problemas logísticos y que los mismos se resolverán hasta mañana. Incluso aseguró que ya se comenzará a distribuir el grano importado por Insumos Bolivia. “Emapa tiene el arroz y está repartiendo varios tipos de arroz, sino se encuentra ahora, tiene que ver con un tema logístico, pero que se va a solucionar en el día, hasta mañana en el peor de los casos, ya estamos comprando a los productores que hemos apoyando en Santa Cruz”, enfatizó Siles tras se consultado sobre si hay o no arroz a la venta.

– YPFB culpa a las redes por las filas en surtidores y dice que recibirá más 50 millones de litros de combustible

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) culpó este viernes a la «desinformación» que circula en las redes sociales por ocasionar las filas en las estaciones de servicio y anunció que desde el lunes recibirá más de 50 millones de litros de combustible en la Terminal de Arica. «Estas plantas están despachando los volúmenes normales, para informar a la población y se pueda desvirtuar la mala información que se ha generado a través de las redes sociales o algunos medios de comunicación que lo único que pretenden es generar zozobra en la población y evitar que el combustible llegue al usuario que lo requiere», declaró el gerente de Comercialización de YPFB, Joel Callaú Justiniano. Desde hace ya varios días se volvieron a formar filas en las estaciones de servicio de diferentes ciudades del país.

