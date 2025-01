Dirigente evista del MAS confirma que Evo Morales no participará en la marcha que inicia el 10 de enero

Reynaldo Ezequiel afirma que los sectores evistas de todo el país se organizan para resguardar al expresidente en el trópico de Cochabamba

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales Ayma no participará en la marcha de los sectores afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), que partirá el 10 de enero del municipio de Patacamaya a la sede de Gobierno para protestar nuevamente por la crisis económica, la escasez de combustible y dólares, el incremento de los precios de la canasta familiar y otros problemas que aquejan a la población boliviana, según la primera disposición tomada en la reunión el pasado lunes en el municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba.

El dirigente cruceño del ala evista, Reynaldo Ezequiel, anunció que la caminata programada para la próxima semana tendrá las mismas características que la anterior, porque hasta la fecha el gobierno de Luis Arce Catacora no dio una solución a esos problemas que fueron origen para la movilización del pasado 17 de septiembre de 2024, aunque también se reivindicará el derecho de su líder a participar en las elecciones generales de agosto; sin embargo, a diferencia de la anterior oportunidad, en esta no estará Morales por la orden de aprehensión que pesa en su contra, pero sí ‘estará moralmente’.

“Nuevamente vamos a hacer escuchar nuestra voz de una forma pacífica, de una forma organizada; el hermano Evo Morales va a participar de esta marcha tal vez no físicamente, pero sí nos acompañará moralmente y nosotros vamos a estar en la marcha, vamos a hacer respetar nuestra voz, nuestro derecho de también participar en las elecciones con nuestro candidato que es el hermano Juan Evo Morales Ayma; vamos a doblar la última marcha que tuvimos con más gente, vamos a masificar esta marcha para que el gobierno vea que el hermano Evo sigue teniendo el apoyo del pueblo boliviano”, confirmó.

El dirigente cruceño afín a Morales anunció también que, al igual que en otras regiones, los militantes del ala radical del MAS se preparan para trasladarse a la región del trópico de Cochabamba, para participar en la vigilia de resguardo a su líder con el fin de evitar su captura, ante los anuncios de autoridades judiciales y gubernamentales que aseguraron se efectúan los trabajos previos para dar curso a la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público de Tarija contra el expresidente por un caso de trata de personas con agravante.

“Hasta el día de hoy no han demostrado nada, no hay denunciantes, no hay víctimas; son puros dichos, puros chismes, puros juegos sucios; anteayer apareció una presunta víctima que ni siquiera involucra al hermano Evo Morales, sino pone en tela de juicio al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y a la fiscal de Tarija (Sandra Gutiérrez), por tanto, estos dos señores ya deberían estar con una citación por el presunto delito de trata y tráfico de personas; qué esta esperando la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Boliviana”, cuestionó.

Asimismo, Ezequiel defendió el derecho de Evo Morales a participar en las elecciones del 10 de agosto de 2025, porque está plenamente habilitado y que la persecución que se desató en su contra desde hace meses tiene la intención de anular al ‘candidato ganador’, por ello, la intención gubernamental de buscar su inhabilitación electoral, posición expresada por el Pacto de Unidad radical que ratificó su candidatura única para la presidencia en las elecciones generales, porque consideran que su postulación es respaldada por la propia Constitución Política del Estado (CPE).

“No pueden inhabilitarlo y mandan sicarios con algunos policías y militares extranjeros a querer matar a nuestro líder Juan Evo Morales, hasta el día de hoy no se ha aclarado el tema; nosotros estamos obligados a resguardar, porque Evo Morales es el único candidato que tiene la receta para sacar de esta crisis política, social y económica que nos están llevando el gobierno del señor Lucho Arce; nosotros, por los bolivianos, por la patria y por el pueblo boliviano no vamos a permitir que el gobierno secuestre o quiera matar a nuestro líder”, refirió.

“Nosotros no vamos a permitir este tipo de persecuciones políticas que está haciendo el gobierno, nosotros sabemos que el gobierno se está dedicando a sacar de la carrera electoral al hermano Evo, el hermano Evo está habilitado cien por ciento, tiene el porcentaje de aceptación más que otros candidatos, en pocas palabras, sería el próximo presidente 2025 -2030, es por eso por lo que hacen estas persecuciones políticas, inventan casos”, afirmó.

Sobre las sentencias constitucionales que impiden una nueva postulación del dirigente cocalero del Chapare, Ezequiel cuestionó la legalidad de estas porque fueron dictadas por ‘magistrados autoprorrogados’ que responden al gobierno de Arce y son sus ‘tontos útiles’, por ello, se prestan a emitir resoluciones contrarias a la CPE; pero, pese a esas acciones, Morales continuará en la carrera electoral porque lo protege la CPE y las leyes.