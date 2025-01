El gobierno defiende la propuesta de pacto social; sectores piden reglas claras y autocrítica

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce pidió un gran pacto social en ocasión del lanzamiento oficial del Bicentenario. Foto: Lucho Arce

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Gobierno afirma que el pacto social es una convocatoria abierta y enfatiza que Bolivia no tiene decrecimiento; Camacho: Quedaremos en libertad cuando se recupere la democracia y ‘jamás con el perdón del MAS’; y, Comcipo proyecta paro de 24 horas exigiendo la anulación de los contratos de explotación de litio. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno afirma que el pacto social es una convocatoria abierta y enfatiza que Bolivia no tiene decrecimiento

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este lunes que el pacto social al que hizo referencia el presidente Luis Arce es para darle unidad al país y “dejar de lado” los colores políticos e intereses partidarios, para ello se hizo una convocatoria abierta para todos los sectores sociales y la población en general, con miras al Bicentenario, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Asimismo, sobre las críticas a la economía boliviana, aseguró que el país «no tiene decrecimiento». «Se tiene que buscar la paz social, ya no queremos perjuicios, ¡bloqueos, que generan un atentado a la economía de las familias bolivianas!», dijo, sobre el llamado que hizo el mandatario sobre dejar diferencias políticas y electorales, y el planteamiento de un «gran pacto social» con miras al Bicentenario de Bolivia.

– Industriales afirman que propuesta de pacto social debe garantizar reglas claras e insisten en derogar la disposición séptima

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) afirmó este lunes que recibe con atención el llamado del presidente Luis Arce, sobre la construcción de un “gran pacto social» para conmemorar el Bicentenario de Bolivia, pero para ello, el Gobierno debe garantizar reglas claras que fomenten la producción y la competitividad. También insisten en manifestar su preocupación por la disposición adicional séptima, incluida en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y piden su derogación. “Consideramos fundamental que cualquier acuerdo nacional contemple la certidumbre para nuestro sector, que agrupa a más de 39.000 industrias en todo el país y que es un pilar clave en la generación de empleo formal (más de 60.000 fabriles), inversión y crecimiento económico”, señala un comunicado de la CNI.

– Cainco interpela a Arce: ¿Cómo cree que se puede confiar en un líder que no acepta su parte en el fracaso de su propio modelo?

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) compartió este lunes una «lista de preguntas cruciales» dirigidas el presidente del Estado, Luis Arce. Entre otras cosas, el cuestionario le pregunta cómo se puede confiar en un líder que no asume su parte de responsabilidad en el «fracaso» del modelo económico que implementa su partido desde que él era ministro del área. «Presidente, ¿cómo cree que los bolivianos pueden confiar en un líder que parece rehacer la historia una y otra vez sin aceptar su parte en el fracaso de su propio modelo?», consultó el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo. «¿Cuál es su idea de autocrítica?», señaló el ejecutivo de Cainco, antes de explicar que la «ausencia de autocrítica» le impide al jefe de Estado corregir con celeridad lo inviable del modelo económico.

– Camacho: Quedaremos en libertad cuando se recupere la democracia y ‘jamás con el perdón del MAS’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo este lunes que la expresidenta Jeanine Áñez, Marco Pumari, su persona y los cientos de bolivianos perseguidos y encarcelados quedarán en libertad cuando se recupere la democracia con el voto y “jamás con el perdón” del Movimiento Al Socialismo (MAS). Indicó que no van a esperar ni pretender amnistía de los “verdugos de la democracia”, porque no solo son tres, sino cientos de presos políticos. Camacho respondió luego de que el exministro de Justicia Iván Lima sugirió al Gobierno dar el indulto y amnistía “si uno quiere reconciliarse y quiere un (gran) pacto (social)”. “Lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación”, dijo el exministro.

– Fiscalía amplía imputación contra 23 militares por la asonada militar del 26 de junio

La Fiscalía General del Estado presentó la ampliación de la imputación contra 23 militares procesados por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, esto en relación con los hechos registrados el 26 de junio cuando tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre. Mirtha Mejía, directora de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, informó que existe los indicios correspondientes de todas estas personas que fueron participes “en la ejecución del golpe fallido”. “Son 23 personas, todas militares de rango superior, entre los cuales están el comandante general del Ejército (Juan José Zúñiga), comandante general de la Armada Boliviana (Juan Arnez), entre otros. Se está desarrollando las investigaciones correspondientes”, señaló.

– Chi: Mi pelea será contra los pseudo opositores y el fraude electoral

La reciente encuesta de Ciesmori coloca al líder político Chi Hyun Chung en el segundo lugar con un 15% de preferencia electoral, lo que refuerza su posición en la carrera hacia las próximas elecciones. En entrevista con La Hora Pico de eju.tv, Chi afirmó que su principal objetivo no será confrontar a los líderes tradicionales como Luis Arce o Evo Morales, sino enfrentarse a los pseudo opositores y a un Órgano Electoral, entidad en la que se mantiene la sombra del fraude de 2019. «Mi pelea no será contra Luis Arce, ya que su apoyo es de solo un 1%, ni contra Evo Morales, quien está inhabilitado para postularse. Será contra los seudo opositores y el Órgano Electoral, la Organización de Estados Americanos mencionó que hubo fraude, mientras no aclare esto, estaremos como un Estado neurótico”, indicó el líder político.

– Comcipo proyecta paro de 24 horas exigiendo la anulación de los contratos de explotación de litio

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) advierte con un paro de 24 horas exigiendo la nulidad de los contratos firmados por el Gobierno con las firmas rusa y china para la explotación de litio, ambos convenios son observados por la falta de consenso y porque sigue pendiente la aprobación de la ley de Recursos Evaporíticos. “Esta semana tenemos una reunión del directorio de Comcipo y vamos a definir si se convoca a un consejo consultivo o a una reunión de directorio ampliado, con el objetivo de que esa instancia defina el paro de 24 horas”, informó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez. La semana pasada, Comcipo se movilizó exigiendo la nulidad de ambos convenios porque no fueron consensuados, además se declararon en estado de emergencia y advirtieron con asumir medidas de presión ante la falta de atención del Gobierno.

– Gobierno y arroceros dictan cuarto intermedio a la reunión en la que se debe definir el precio del grano

Tras una reunión que se extendió hasta el final de la tarde de este lunes, autoridades de Gobierno y actores del sector arroceros determinaron dictar un cuarto intermedio a las acciones y análisis para definir un precio para el arroz, según el reporte del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva. La autoridad explicó que las mesas técnicas se retomarán el próximo 6 de febrero en Beni, donde se prevé definir un precio para el grano y tomando en cuenta la oferta y la demanda del grano, así como también otros parámetros como el suministro de diésel para encarar la cosecha. Anteriormente, desde el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario señalaron que se trabaja para que la población pueda acceder a arroz a un precio justo, pero, tomando en cuenta que no pueden trabajar a pérdida.

– Gobierno se reúne con comerciantes de útiles escolares para evitar alza de precios

Con el objetivo de proteger la economía de los padres de familia, el Gobierno convocará a los comerciantes y mayoristas de útiles escolares para lograr un acuerdo de precios justos a pocos días del inicio de clases. “Tenemos una reunión con los mayoristas y los minoristas de venta de material escolar para evitar que el incremento de los precios de estos productos afecte a los padres de familia”, indicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. A dos semanas del inicio de la gestión escolar, programada para el 3 de febrero, los padres de familia denunciaron que los útiles escolares comenzaron a incrementar su precio, debido a la alta demanda de esos productos. Por ello, el Gobierno intentará definir una banda de precios para que los costos no se disparen de manera exagerada.

– Covid-19: Se desaceleran contagios en Santa Cruz y hay incremento en los demás departamentos

El viceministro de Salud Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, confirmó que en la última semana epidemiológica que concluyó el 18 de enero se contabilizan 599 casos de coronavirus en el país. De acuerdo con el reporte, Santa Cruz presenta una desaceleración de contagios; es decir, aumentan los enfermos, pero no en el ritmo que la anterior semana. Por otro lado, el resto de los departamentos registran un ascenso. En Santa Cruz, en la última semana se registraron 290 contagios, lo que representa una desaceleración porque en la primera semana de este año se tuvo 369. Cochabamba pasó de 45 a 145 entre las dos primeras semanas del año. En Beni se pasó de 14 a 25. Chuquisaca subió de 15 a 43 contagios; Tarija de 8 a 21 casos; La Paz de 14 a 53; Pando tiene 15 casos y Potosí reportó un paciente.