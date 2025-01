El TCP ordena a la ALP implementar la apelación en los juicios de responsabilidades contra altas autoridades

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Salón de honor del TSJ en Sucre. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Sentencia constitucional ordena modificar procedimiento de juicios de responsabilidades para permitir apelaciones; si no se aprueba ley de escaños “habría un incumplimiento de deberes” de asambleístas, advierte vocal del TSE; y, para “garantizar” el pan de batalla, el Gobierno amplía hasta agosto el arancel cero para la importación de trigo y harina. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Sentencia constitucional ordena modificar procedimiento de juicios de responsabilidades para permitir apelaciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia en 2024 en la que ordena modificar el procedimiento de los juicios de responsabilidades para presidente, vicepresidente, altas autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público, declarando que es inconstitucional que estos procesos se lleven adelante en una sola instancia y sin recurso ulterior, sin una forma de apelar. El TCP dio seis meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que a través de una ley reforme el procedimiento de los juicios de responsabilidades y señale cómo se conformará el tribunal en primera instancia y aquel al que debe ir la apelación. Además, se señala que, a partir de la vigencia de esta reforma legislativa, el tribunal señalado en primera instancia deberá asumir las causas en el estado en el que se encuentran “sin la posibilidad de retrotraer actuados”.

https://eju.tv/2025/01/sentencia-constitucional-ordena-modificar-procedimiento-de-juicios-de-responsabilidades-para-permitir-apelaciones/

– Si no se aprueba ley de escaños “habría un incumplimiento de deberes” de asambleístas, advierte vocal del TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el proyecto de ley de distribución de escaños se aplicará la norma de 2013 para las elecciones presidenciales programadas para agosto de 2025. En ese contexto, consideró que hay “falta de voluntad política” para ese trámite y advirtió que si los vocales no son incluidos en la ley de juicio de responsabilidades la votación presidencial puede estar en riesgo. “Es decir, el departamento de Santa Cruz no estaría ganando ese escaño, producto del censo 2024 y tampoco perdería el departamento de Chuquisaca ese escaño. Santa Cruz se quedaría con 28 escaños y Chuquisaca con 10”, añadió. El vocal explicó que los “plazos técnicos” ya vencieron en diciembre del año pasado.

https://eju.tv/2025/01/si-no-se-aprueba-ley-de-escanos-habria-un-incumplimiento-de-deberes-de-asambleistas-advierte-vocal-del-tse/

– Diputado evista fustiga la protección del gobierno a los magistrados autoprorrogados del TCP

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, fustigó la presencia del ministro de Justicia, César Siles, en la inauguración del año judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el pasado lunes, y aseguró que es una señal inequívoca del respaldo del gobierno de Luis Arce Catacora a los cinco magistrados autoprorrogados, porque sirven a sus intereses con la emisión de fallos constitucionales que favorecen a su gestión. “Los órganos del Estado hoy han sido cooptados por el gobierno de Lucho Arce, producto de eso, yo veo inaceptable la presencia del ministro de Justicia en el acto de inauguración del Año Judicial en el Tribunal Constitucional Plurinacional, dando legalidad y legitimidad como gobierno a cinco autoprorrogados frente a cuatro que han sido legítimamente elegidos; es inaceptable”, afirmó.

https://eju.tv/2025/01/diputado-evista-fustiga-la-proteccion-del-gobierno-a-los-magistrados-autoprorrogados-del-tcp/

– YPFB negocia contratos de ventas de gas con nuevos clientes en Brasil

Para el período 2025-2027, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negocia nuevos contratos de venta de gas a clientes y busca nuevas oportunidades en Brasil, anunció este miércoles Óscar Claros Dulón, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de la estatal petrolera. “En ningún momento hemos dejado de tener requerimientos de gas natural por parte de empresas brasileñas, no solamente por parte de clientes actuales, sino de otros nuevos interesados en suministro seguro y confiable de gas natural”, dijo Claros. Y agregó: “En esa perspectiva, con el objetivo de maximizar la valorización de la producción de gas natural, estamos negociando otros contratos de gas natural, energético que será exportado y monetizado al mejor valor posible en el período 2025 – 2027”.

https://eju.tv/2025/01/ypfb-negocia-contratos-de-ventas-de-gas-con-nuevos-clientes-en-brasil/

– Economistas advierten que “las reservas internacionales apenas llegan al 4% del PIB”

Ante la situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) con respecto a años anteriores al gobierno de Luis Arce Catacora, economistas advierten que las mismas apenas llegan al 4% del PIB, lo que hace saltar las alertas, puesto que esto no se veía desde hace al menos 60 años. Según el reporte más reciente del Banco Central de Bolivia (BCB), las RIN cerraron el 2024 con $us 1.976 millones, de los cuales $us 50 millones están en efectivo, a diferencia de principios de año cuando las reservas líquidas alcanzaban los $us 166 millones. Mientras que las reservas de oro llegan a $us 1.889 millones. “Las Reservas Internacionales volvieron hacía 1964, incluso por debajo de los niveles de la UDP (Unidad Democrática y Popular). ¿Qué nos dice esto sobre el presente y futuro del país?”, apuntó el exdirector del BCB, Roger Banegas.

https://eju.tv/2025/01/economistas-advierten-que-las-reservas-internacionales-apenas-llegan-al-4-del-pib/

– Para “garantizar” el pan de batalla, el Gobierno amplía hasta agosto el arancel cero para la importación de trigo y harina

Con el objetivo de “garantizar” la elaboración del pan de batalla, el Gobierno aprobó un decreto para ampliar hasta agosto de este año la vigencia del “arancel cero” para la importación de trigo y su harina, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. “El año pasado, el 14 de agosto del año 2024, se ha aprobado un decreto supremo que hacía que los importadores privados puedan importar trigo y harina de trigo con gravamen arancelario al 0%. Esta norma estaba vigente hasta 31 de diciembre de 2024”, indicó. “En ese sentido, ha habido un proceso de importación y en general han importado alrededor de poco más de 18 mil toneladas de diferentes acuerdos comerciales en la CAN y el Mercosur, pero también de Estados Unidos y Canadá”, añadió.

https://eju.tv/2025/01/para-garantizar-el-pan-de-batalla-el-gobierno-amplia-hasta-agosto-el-arancel-cero-para-la-importacion-de-trigo-y-harina/#google_vignette

– Transporte pesado anuncia incremento del 40% en su nueva escala de precios de servicios

La dirigencia del Transporte Pesado de Bolivia anunció este miércoles que dentro de unos días presentará su nueva escala de precios de servicios, con un incremento del 40%. “El transporte pesado boliviano está cerca de lanzar su nuevo precio de costos porque todo lo que importamos los bolivianos para el transporte pesado es importación con dólares”, declaró en conferencia de prensa el presidente del sector, Héctor Mercado. Los transportistas de carga pesada hicieron conocer su preocupación por la crisis económica en lo que respecta a la distribución irregular de diésel y la escasez de dólares, dos de las principales preocupaciones del sector. “El transporte pesado tiene ahora mismo en cada surtidor alrededor de 15 camiones haciendo fila del diésel, nosotros vamos a seguir reclamando porque esto nos afecta en gran manera”, agregó.

https://eju.tv/2025/01/transporte-pesado-anuncia-incremento-del-40-en-su-nueva-escala-de-precios-de-servicios/

– Ministerio de Gobierno no responde por qué liberaron a exguerrillero y terrorista chileno buscado desde 1996

Tras un día de la liberación del exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, el Ministerio de Gobierno aún no respondió por qué decidieron soltarlo cuando ya se tenía todo listo para su extradición y entrega a autoridades del vecino país. El canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, indicó que agotarán todos los canales diplomáticos para que Bolivia explique esa acción. El lunes, Muñoz Hoffman se presentó al consulado de Chile en La Paz para solicitar un salvoconducto que le permita ingresar a Chile, argumentado que no contaba con ningún documento vigente. Al revisar la identidad en la base de datos, los funcionarios chilenos se percataron de los graves antecedentes penales del exguerrillero e informaron inmediatamente al agregado de la Policía De Investigaciones (PDI) que dio la alerta a la Interpol de Bolivia para su detención.

https://eju.tv/2025/01/ministerio-de-gobierno-no-responde-por-que-liberaron-a-exguerrillero-y-terrorista-chileno-buscado-desde-1996/

– Bolivia registra 16 muertos por lluvias y rige alerta en 282 municipios por crecida de ríos y posibles desbordes

Las precipitaciones causan grandes afectaciones y provocaron la muerte de 16 personas desde el inicio del periodo de lluvias, en noviembre de 2024, hasta lo que va de enero 2025. La información fue brindada este miércoles por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. El último deceso confirmado fue el de un bebé de ocho meses que fue arrastrado por el caudal del río Piquendo, en Alto Beni, norte de La Paz. En Santa Cruz, se conoció de la muerte de una menor de seis meses que, según sus padres, se cayó de la cama en un cuarto que estaba anegado tras una intensa lluvia. Calvimontes añadió que tres municipios se declararon en desastre a raíz de las lluvias y deslizamientos y que, actualmente, ocho departamentos del país han reportado problemas a causa de los aguaceros que han afectado a más de 16.000 familias.

https://eju.tv/2025/01/bolivia-registra-16-muertos-por-lluvias-y-rige-alerta-en-282-municipios-por-crecida-de-rios-y-posibles-desbordes/