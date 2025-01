Diputado evista fustiga la protección del gobierno a los magistrados autoprorrogados del TCP

Héctor Arce asume que existe un plan de Luis Arce para favorecer su candidatura en las elecciones de agosto próximo.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, fustigó la presencia del ministro de Justicia, César Siles, en la inauguración del año judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el pasado lunes, y aseguró que es una señal inequívoca del respaldo del gobierno de Luis Arce Catacora a los cinco magistrados autoprorrogados, porque sirven a sus intereses con la emisión de fallos constitucionales que favorecen a su gestión.

“Los órganos del Estado hoy han sido sometidos, cooptados por el gobierno de Lucho Arce, producto de eso, yo veo inaceptable la presencia del ministro de Justicia en el acto de inauguración del Año Judicial en el Tribunal Constitucional Plurinacional, dando legalidad y legitimidad como gobierno a cinco autoprorrogados frente a cuatro que han sido legítimamente elegidos; es inaceptable”, afirmó.

En consecuencia, Arce aseveró que se colige que el gobierno tiene un plan para continuar en cogobierno con los cinco magistrados del Tribunal Constitucional, por ello, la presencia de Siles en el acto del pasado lunes. “Cuál ha sido el mensaje, que el gobierno blinda, protege y cuida a los autoprorrogados, porque ellos emiten sentencias, fallos, autos constitucionales ilegales que favorecen a Lucho Arce”, refirió.

Asimismo, puntualizó que existe un cálculo político del gobierno para que tampoco se trate la Ley de Escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque el mandatario no quiere tener roces con las regiones que pueden apoyarlo en los comicios de agosto próximo, en consecuencia, alargará el trabajo en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, para que se agote el tiempo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vea obligado a utilizar los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012.

“No se va a aprobar, porque a Luco Arce no le interesa, están jugando con tiempos, no van a tratar, no hay la convocatoria en este momento en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de (Redistribución) de escaños, ni siquiera en la comisión ha sido aprobado, lo que están buscando es que se aplique el Censo 2012 para la distribución de los escaños; Lucho Arce no quiere pelearse con ningún departamento, quizás la próxima semana traten en Diputados, pero no va a dar tiempo para que el Senado apruebe y promulgue”, confirmó.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que, si la ALP no aprueba el proyecto de ley de distribución de escaños hasta el próximo 15 de enero, el ente electoral aplicará el instrumento legal de 2013 para las elecciones presidenciales venideras; es decir, Santa Cruz no ganaría un curul y se quedaría con 28, en tanto, Chuquisaca no perdería uno y mantendría sus 10 espacios en la Cámara Baja.