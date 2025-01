El único camión basurero de Pisiga es decomisado y el poblado sufre la acumulación de desechos

Efectivos del CEO se llevaron el carro porque supuestamente no tiene la documentación en orden; los vecinos piden la devolución del motorizado.

eju.tv / Video: Fides

Los casi 7.000 habitantes del municipio fronterizo de Pisiga se quedaron sin el servicio de recojo de basura porque el único camión que levantaba los desechos fue decomisado por efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO), ya que supuestamente el motorizado no tiene la documentación en orden.

«Los militares nos han hecho asustar, no se podía hablar ese rato nada, directamente se lo han llevado (el camión) a Huachacalla, yo reclamo que me devuelvan mi camioncito basurero», declaró a Fides el propietario del motorizado.

El carro recolector de basura fue decomisado por efectivos del CEO el domingo 22 de diciembre, fecha en la que el servicio de recojo de desperdicios quedó interrumpido, lo que generó la molestia de los vecinos de Pisiga, quienes aseguran que el motorizado decomisado cumplía una función social.

«Aquí, en Pisiga, ya se está juntando la basura, no tenemos carro basurero, yo he comprado con mi trabajo de albañil, apenas he comprado ese carrito, ahora los del CEO no dicen nada, como delincuentes me han quitado», lamentó el propietario del vehículo.

Vecinos del poblado indicaron que desde el decomiso del camión, una vez a la semana pasa un carro basurero que les mandan desde la localidad de Sabaya, que no da abasto por la cantidad de habitantes que tiene Pisiga.