Encuesta de Claure revela que si bien Andrónico Rodríguez va primero en la preferencia, el voto está muy fragmentado

Boris Bueno Camacho / La Paz

Andrónico lidera encuestas de Claure con el 16% de intención de voto; Manfred, segundo; Tuto dice que «inventan patrañas» para inhabilitarlo y pregunta a Arce cuándo aprehenderá a Evo; y, ‘no soy títere de nadie’: Andrónico niega que sea financiado por Claure y aclara que en este momento no es candidato. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico lidera encuestas de Claure con el 16% de intención de voto; Manfred, segundo

Las esperadas encuestas del empresario Marcelo Claure develaron que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lidera la intención de voto con el 16%, seguido bastante cerca por Manfred Reyes Villa, líder de la Alianza APB-Súmate. “Andrónico Rodríguez lidera la encuesta con un 16% de intención de voto. Manfred Reyes Villa se posiciona en segundo lugar con un 15%. Chi Hyun Chung ocupa el tercer lugar con un 13%”, informó en sus redes sociales. La encuesta se realizó entre el 5 y el 21 de enero pasados, “con una muestra representativa de 2.000 personas mayores de 18 años”, y con un margen de error del 2,2%. Por parte del denominado bloque de unidad, Jorge Tuto Quiroga lidera la intención de voto con el 9%, seguido por Samuel Doria Medina (8%) y el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, con un 7%.

– Encuesta de Claure muestra que el voto está fragmentado y que aún no hay un precandidato excluyente

La encuesta encargada por el empresario boliviano Marcelo Claure muestra que, si bien Andrónico Rodríguez se muestra como el candidato más fortalecido al obtener mayor respaldo en dos de las cuatro capitales de departamento más gravitantes en los comicios presidenciales de agosto venidero, El Alto y La Paz, además de Potosí, la fragmentación del voto no permite establecer en este momento un claro favorito. “Andrónico Rodríguez es el único que lidera en tres regiones clave: La Paz, El Alto y Potosí, reflejando una ventaja regional, aunque insuficiente para consolidar un liderazgo nacional. Ningún otro candidato lidera en más de dos regiones, lo que evidencia la fragmentación del voto opositor. En El Alto, Andrónico domina y Chi Hyun Chung ocupa el segundo lugar. Esto refuerza la importancia estratégica de esta región”, afirma Claure.

– Tuto dice que «inventan patrañas» para inhabilitarlo y pregunta a Arce cuándo aprehenderá a Evo

El precandidato Jorge Tuto Quiroga afirmó este viernes que la reactivación del caso Catler es parte de un plan orquestado por el Gobierno para inhabilitarlo y le preguntó al presidente Luis Arce cuándo ejecutará la orden de aprehensión contra Evo Morales. «Inventan estas patrañas (el caso Catler) para tratar de inhabilitarme, es burdo, grotesco; quiero decirle a Tilín (en referencia al presidente Arce): ¿cuándo vas a ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales?», declaró el exmandatario en conferencia de prensa. La audiencia de apertura de juicio por el caso Catler fue convocada por el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de La Paz para las 9:00 de este viernes. Sin embargo, Quiroga llegó tarde a La Paz por la demora que sufrió su vuelo de la estatal BOA. La audiencia fue reprogramada para el lunes 13 de febrero.

– Aliados políticos de Tuto Quiroga fustigan la persecución política en su contra

Los aliados del expresidente Jorge Tuto Quiroga condenaron la intención gubernamental de inhabilitar al expresidente como candidato presidencial en las elecciones generales de agosto venidero mediante la utilización de un tribunal de justicia que reactivó un proceso iniciado por los entonces directivos del Banco Unión contra el expresidente en 2009 por el delito de difamación al haber acusado entonces a la institución de ser ‘una lavandería de la corrupción’, el cual fue archivado hace varios años. El proceso se encuentra vinculado a un sonado escándalo de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), producido en enero de 2009 que fue develado tras el asesinato del presidente de la empresa Catler Uniservice, Jorge O´Connor, en la ciudad de La Paz.

– ‘No soy títere de nadie’: Andrónico niega que sea financiado por Claure y aclara que en este momento no es candidato

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, negó este viernes que sea financiado por el empresario Marcelo Claure y aseguró que no responde a intereses particulares. “No soy títere de nadie ni respondo a intereses particulares. Ningún empresario me financia. Bolivia necesita líderes comprometidos con la defensa de los intereses de la Patria, la soberanía y los recursos naturales, sin someterse a ningún país, empresario o político”, publicó Rodríguez en redes sociales. Claure conversó recientemente con Andrónico y lo destacó como la esperanza de renovación del MAS. El empresario también publicó una encuesta donde el senador aparece en primer lugar de la preferencia. Andrónico denunció que algunos de sus colegas mienten al afirmar que Claure lo financia. “Los emplazo a que demuestren su acusación”, desafió.

– Loza se muestra junto a Evo en Lauca Ñ y dice que «sólo los traidores tienen plan B»

El senador evista Leonardo Loza recibió este viernes, junto a Evo Morales, a una delegación de Sipe Sipe que llegó a Lauca Ñ. En la ocasión aseguró que sólo los traidores tienen un «plan B» para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. «Sólo los traidores abandonan, sólo los traidores hablan de plan B, compañeros, pero el leal, el consecuente lucha hasta el último, si se trata de ofrendar la vida, lo da (sic)», manifestó Loza, quien discursó al lado del exjefe del MAS. Desde el ala arcista del partido gobernante, además de algunos sectores leales a Morales, hablan de un «plan B» ante la imposibilidad de postular del expresidente, quien está inhabilitado para los próximos comicios. En ese sentido, se considera al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como posible candidato del oficialismo.

– Cronenbold se desmarca de Evo Morales y se suma a las voces que piden a Andrónico como candidato

El exalcalde de Warnes por el Movimiento al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, otrora aliado insobornable de Evo Morales, cambió totalmente de opinión e hizo saber en las pasadas horas que la mejor opción para el instrumento político en las elecciones presidenciales es el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; en tal sentido, señaló que respaldará una eventual candidatura a la presidencia del Estado porque la renovación en política es saludable. “Para mí, la mejor opción es Andrónico, es la opción de unificación del instrumento político es Andrónico, me he cansado de decirlo, es el tipo llamado a la sucesión por factores más que importantes, uno, es joven, los jóvenes son los que deciden y hacen presidente ahora”, afirmó el político cruceño.

– ¿Ya se siente ganador? Arce promete retomar el crecimiento económico con ayuda de la nueva Asamblea

El presidente del Estado, Luis Arce, prometió hoy retomar “la senda del desarrollo y el crecimiento económico” con la ayuda de los nuevos asambleístas que serán elegidos en las próximas elecciones generales; además, dijo que está corrigiendo los “errores del pasado” que actualmente someten al país en una crisis económica. El jefe de Estado se trasladó esta jornada hasta la localidad de Quillacas, Oruro, para entregar unas obras. Durante su discurso, sin todavía definir su candidatura presidencial, dijo que las próximas elecciones marcarán un hito importante, porque cambiarán asambleístas. “Cambiaremos por una Asamblea que trabaje por su pueblo y ahí verán cómo se cambia la historia de nuestro país y volveremos a retomar la senda del desarrollo y el crecimiento económico con todo lo que se está haciendo”, aseguró Arce.

– Aumenta la tensión y las discrepancias por la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa

Las discrepancias en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la aprobación de créditos internacionales se han convertido en tema de debate en los últimos días. Desde reclamos del presidente del país, Luis Arce por la demora de las aprobaciones hasta la búsqueda de diálogo para llevar adelante aquello. Arce y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusaron a la Asamblea Legislativa y al Senado de retrasar el tratamiento de préstamos externos. Ante eso, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, salió en defensa del ente legislador que preside al indicar que solamente tienen tres proyectos de ley de créditos pendientes a tratar y responsabilizó a Diputados en demorar estos tratamientos. En ese marco, su similar en Diputados, Omar Yujra, respondió que hay más créditos pendientes en la Cámara de Senadores y que también hay que fueron retrasados por su par en esa cartera.

– Bajos ingresos para Bolivia: Exministro advierte que la utilidad de contratos de YLB generarían $us 12 millones anuales

El exministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, advirtió que los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de Rusia y China generarán bajos ingresos para el país. Según sus cálculos, la utilidad real de YLB sería de $us 12 millones anuales, una cifra mínima frente a la millonaria inversión requerida para las plantas. En entrevista con La Razón Radio, Pimentel explicó que, en los últimos dos años, la tonelada de carbonato de litio “ha estado fluctuando en $us 10.000 la tonelada (Tn)”. Con este valor, y según los datos del Gobierno “podríamos obtener $us 400 millones al año”. Este monto, en caso de que se produzcan 30.000 Tn «tal como proyecta el Gobierno». Según Pimentel para que el país pueda producir esta cantidad tendría que pagar “en primera instancia” la fábrica que cuesta $us 975 millones.

– Caso ‘Narcoreina’: Secuestran documentos tras allanamientos en Beni y Santa Cruz

Cinco allanamientos se registraron en Beni y Santa Cruz como parte de la investigación por el caso de la ‘narcoreina’ que fue detenida en territorio argentino, junto a un hombre, a bordo de una avioneta que transportaba más de 350 kilos de droga, confirmó el fiscal Julio César Porras. Dijo que se cumplieron con allanamientos a diferentes viviendas, donde se secuestró documentación que será analizada mientras se aguardan los informes de los antecedentes penales de la familia de Jade Isabel C., la joven detenida en Argentina. Además, se requirió el flujo migratorio de Jade Isabel durante los últimos años, pues no se descarta que sea parte de una organización dedicada al narcotráfico. La investigación coordinada entre las fiscalías de Santa Cruz y Beni es por los delitos de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

