Encuesta revela que la crisis económica preocupa a 8 de 10 bolivianos y que la gente pide un cambio urgente

Nueva encuesta de Claure: La gente busca «grandes cambios» y su principal preocupación es la «crisis económica»; Carlos Hugo Molina: Si alguien decide romper la unidad, será responsable de una traición al mandato ciudadano; e, Internet lento disminuye competitividad y pone en desventaja a Bolivia, dice economista. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Nueva encuesta de Claure: La gente busca «grandes cambios» y su principal preocupación es la «crisis económica»

En Bolivia «la gente busca grandes cambios para mejorar la vida» y su principal preocupación es la «crisis económica», son los resultados que muestra la nueva encuesta presentada la tarde de este martes por el empresario boliviano Marcelo Claure. La muestra fue realizada por el equipo de trabajo de Panterra. “Resolver la crisis económica es el tema número 1 en la demanda de los bolivianos. Por eso los candidatos a la Presidencia de Bolivia deben demostrar que son capaces de solucionar este tema”, enfatizó el empresario, en una publicación en su cuenta X. Sobre las preguntas, una hace referencia a los factores que influyen en cómo se siente la gente acerca de los desafíos que enfrenta la sociedad boliviana, para el cual se colocaron al menos seis opciones sobre qué influye más en su perspectiva sobre las preocupaciones que enfrentan.

– “Le entrego a mi pueblo”, le dice Gary Áñez a Tuto al presentar su alianza en Santa Cruz

“La salvación de la economía viene con credibilidad y trabajo conjunto de todos, eso es lo que vamos a hacer”, señaló la noche de este martes el precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga en un acto realizado en Santa Cruz, en el que también presentó a José Gary Áñez como su nuevo aliado. Áñez y Guido Nayar se mostraron en el acto como los nuevos rostros que se suman a este bloque, del que también toman parte otras figuras políticas cruceñas. Por su parte, Áñez dijo que será un garante del compromiso de Tuto con la población y lo presentó como el “futuro presidente de los bolivianos”. “Le entrego a mi pueblo”, señaló. Del mismo modo, señaló que se construyó un equipo que trabaja para devolver la dignidad al país y para concluir con un error histórico llamado Movimiento Al Socalismo (MAS).

– Carlos Hugo Molina: Si alguien decide romper la unidad, será responsable de una traición al mandato ciudadano

El analista político Carlos Hugo Molina destacó que el 80% de la población respalda la alianza, reflejando una clara demanda ciudadana de unidad y estabilidad política, por lo que también impone -dijo- una gran responsabilidad a los actores involucrados, quienes deben demostrar compromiso y coherencia para responder a las expectativas de la sociedad. “Si el 80% de los bolivianos considera importante este esfuerzo de pacto y acuerdo, la responsabilidad de quienes lideran esta alianza es extraordinaria. Si alguien decide romper la unidad, será responsable de una traición al mandato ciudadano. Debemos ser claros en esto y comprometer a los actores políticos con el mandato de unidad”, manifestó Molina en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Senador Ramírez propone a Andrónico como candidato del MAS para las generales

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sandro Ramírez propone al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como candidato de ese partido para las elecciones generales de agosto de este año. “Hemos visto que ha estado dentro en la formación propiamente sindical, como también como profesional; pienso que, en realidad, es oportunidad también de dar la oportunidad de dar a nuevos líderes”, dijo. Varias voces sugirieron una eventual candidatura de Rodríguez, formado políticamente por el expresidente Evo Morales. Precisamente, el 23 de enero, en el acto en conmemoración de los 16 años del Estado Plurinacional, en el coliseo de la Coronilla, en Cochabamba, Morales le recordó a su militancia y seguidores que él es el único candidato presidencial del Trópico de Cochabamba y Rodríguez lo ratificó.

– Branko Marinkovic descarta una alianza con UCS y tilda a Jhonny de “corrupto”

El empresario y precandidato presidencial Branko Marinkovic descartó un acercamiento con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de cara a las elecciones generales, cuestionando la labor que lleva adelante el máximo dirigente de este partido, Jhonny Fernández, al mando de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. “Jhonny Fernández es el alcalde más corrupto que ha tenido Santa Cruz”, sostuvo Marinkovic al cerrar la puerta a un acercamiento con UCS. Este tema sale a la luz después de que el precandidato Chi Hyun Chung señalara que había tomado contacto con UCS y que también sostuvo conversaciones con Marinkovic, señalando que había varios puntos de coincidencia. Chi dijo que se está “en tratativas” con UCS, apuntando que Jhonny Fernández no tiene intenciones de ser candidato presidencial.

– Crece la protección de Morales en el Trópico y dice que no se doblegará ni se rendirá

Delegaciones de La Paz y de dos provincias de Cochabamba se sumaron a la vigilia de protección al expresidente Evo Morales contra una orden de aprehensión por un caso de trata de personas que lo involucra. El exmandatario agradeció la presencia de sus seguidores y afirmó que no se rendirá y no se doblegará “ante el imperio”. “Recibimos con mucho cariño, admiración y sobre todo agradecimiento a las delegaciones del departamento de La Paz, las provincias de Capinota y Ayopaya que llegaron hasta Lauca Ñ, junto a sus autoridades para sumarse y fortalecer nuestra vigilia. Valoro sus palabras de aliento, sus buenos deseos en cuanto a nuestra salud. No nos vamos a rendir, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a someter al imperio, como lo hizo este gobierno”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

– Internet lento disminuye competitividad y pone en desventaja a Bolivia, dice economista

Tras conocerse un informe internacional que pone a Bolivia a la cola de los países con mejor velocidad de internet, un experto explica esta situación perjudica a la competitividad del país en relación con sus vecinos de la región. Para Ruddy Sanguino, economista, lo primero es reconocer que Bolivia tiene un entorno digital pobre con una infraestructura insuficiente y limitada que perjudica el desarrollo de actividades ligadas al área tecnológica. “Tenemos una baja velocidad, por debajo del estándar internacional, entre 5 a 20 megas. Y segundo, estos servicios de conectividad son mucho más caros comparados con los países vecinos como Argentina, Brasil, Chile y Perú, que tiene un internet más rápido a menor costo”, apuntó. A esto se debe tener en cuenta que la baja velocidad “disminuye la competitividad de nuestras empresas”.

– Falta de combustible es porque despachos de YPFB son “insuficientes”, advierten surtidores

Desde la Asociación Nacional de Surtidores y Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) rechazaron las declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en torno al combustible, remarcando que si falta el carburante es porque las asignaciones son insuficientes y no cubren la demanda de la población. “Nuestra única tarea es ser comercializadores de los combustibles líquidos en base a la disponibilidad de las plantas de almacenamiento de YPFB; por lo que la falta de abastecimiento en las estaciones de servicio responde a programaciones y despachos insuficientes que no cubren la demanda actual”, reza el descargo de Asosur. La respuesta se da después de que Dorgathen refiriera, según Asosur, que las “estaciones de servicio son las que esconden el combustible”.

– Pese al rechazo, el Gobierno insiste en el diálogo por disposición confiscatoria del PGE

A pesar del rechazo, el Gobierno convocó nuevamente al sector productivos y empresarial a asistir al diálogo en el marco de la aplicación y reglamento de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. El ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, lamentó la inasistencia de los diferentes sectores al encuentro que fue convocado la pasada jornada para dar a conocer los alcances y efectos de la norma. “Esperemos poder empezar un diálogo constructivo, sin posiciones radicales, ni políticas”, instó. Los gremiales y representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores de Bolivia, entre otros, demandaron primero la derogación de la disposición en cuestión.

– Milei considera «excelente» el plan de construir una cerca en zona fronteriza con Bolivia

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este martes la iniciativa anunciada este lunes por el Gobierno de la provincia de Salta (norte) de construir una cerca de 200 metros en una zona fronteriza con Bolivia, cuyas autoridades han reaccionado expresando malestar. «Excelente el gobernador Gustavo Sáenz y las ministras Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano) trabajando en resolver problemas concretos de los salteños tanto en materia de seguridad como de asistencia», escribió el mandatario en su perfil de la red social X. El comentario de Milei respondía a una publicación de Saénz, gobernador de Salta, en la que informaba del plan de construir el cerco y destacaba algunas medidas asistencialistas. «La defensa de nuestra frontera no se negocia. Con Patricia Bullrich reforzamos la seguridad. Ni un paso atrás», mencionó.