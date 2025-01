Evistas inician la ‘marcha comunal por la vida’ y Arce cuestiona que solo busque proteger al expresidente y convulsionar el país

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

La marcha llegó hasta la localidad de Ayo Ayo en su primer día. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Sectores del evismo inician la segunda ‘marcha por la vida’ desde Patacamaya; Presidente Arce: Nadie tiene que esconderse de la justicia tras algunos compañeros; y, tras su juramentación ilegítima, Nicolás Maduro aseguró que «siempre ha cumplido la Constitución». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sectores del evismo inician la segunda ‘marcha por la vida’ desde Patacamaya

Alrededor de medio millar de adeptos del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) se hizo presente en el municipio de Patacamaya, a 93 kilómetros de la sede de Gobierno, para iniciar la marcha de protesta contra la gestión de Luis Arce Catacora por no atender la crisis económica, ni la escasez de combustible y dólares en el sistema financiero nacional, que inciden en el incremento de precios en la canasta familiar; además de exigir la recuperación de la institucionalidad del Estado y una justicia independiente. La segunda ‘marcha por la vida’, a la cabeza de dirigentes de diferentes organizaciones sociales, partió a eso de las 10 de la mañana desde esa pequeña localidad de la provincia Aroma del departamento de La Paz, en medio de arengas contra el gobierno, los participantes afirmaron que llegarán la próxima semana a La Paz.

https://eju.tv/2025/01/sectores-del-evismo-inician-la-segunda-marcha-por-la-vida-desde-patacamaya/

Presidente Arce: Nadie tiene que esconderse de la justicia tras algunos compañeros

El presidente Luis Arce participó la mañana de este viernes en el acto de celebración de los 45 años de la Confederación Nacional Bartolina Sisa, en La Paz, donde aseguró que nadie tiene que esconderse de la justicia detrás de algunos compañeros. «Aquí nadie tiene que esconderse ni de la justicia ni tiene que esconderse tras algunos compañeros, tratando de dividir a nuestras organizaciones, de debilitarlas, porque nuestras organizaciones sociales van mucho más allá que la vida de una persona», manifestó. Asimismo, destacó el aporte de las «Bartolinas» al denominado «proceso de cambio», y aludió a la marcha evista que partió hoy desde Patacamaya. «Nosotros rechazamos cuando hay esos grupos que hoy mismo intentan hacer marchas, convulsionar, tener muertos con afanes netamente individuales, personales», añadió.

https://eju.tv/2025/01/presidente-arce-nadie-tiene-que-esconderse-de-la-justicia-tras-algunos-companeros/

Defensa de Evo pidió la corrección de su notificación y Fiscalía ratifica audiencia del martes

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este viernes que la defensa de Evo Morales presentó un memorial para solicitar la corrección de su notificación, pedido que fue rechazado, a tiempo de ratificar la audiencia de medidas cautelares del martes 14 de enero, sesión a la que debe presentarse. «Esta persona (Morales) habría presentado ante el juez cautelar un memorial en el cual pedía una corrección y a la vez hacía conocer su domicilio procesal y domicilio real y argumentaba que se lo notificó mal, sin embargo, para el Ministerio Público esto es algo importante porque se puede advertir que esta persona tiene conocimiento de manera formal del señalamiento de audiencia de medidas cautelares que tiene que llevarse adelante el 14 de enero», declaró a la prensa la autoridad.

https://eju.tv/2025/01/defensa-de-evo-pidio-la-correccion-de-su-notificacion-y-fiscalia-ratifica-audiencia-del-martes/

Tras dos años, la Cámara de Diputados conforma Comisión de Ética y abre el debate sobre la ley de escaños

Minutos después de las 13:30 de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó la Comisión de Ética. Hace más de dos años que esta instancia no contaba con esta instancia que investiga, fiscaliza y sanciona a los legisladores de esta instancia que cometan faltas. Acto seguido, y tras un extenso debate por temas que no tienen nada que ver con la agenda de la sesión, la Cámara Baja abrió el debate sobre el Proyecto de Ley No. 230/2024-2025: “Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos”. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que el plazo fatal para su promulgación es el 15 de enero, es decir, el próximo miércoles. Con ese plazo en mesa, los legisladores abrieron el debate sobre la norma. Los diputados arcistas y parte de la oposición anunciaron que respaldarán la norma con miras a garantizar las elecciones presidenciales

https://eju.tv/2025/01/tras-dos-anos-la-camara-de-diputados-conforma-comision-de-etica-y-abre-el-debate-sobre-la-ley-de-escanos/

En congreso de Demócratas se pondrá en consideración si serán parte del bloque único de oposición

El presidente del partido político Demócratas, Rubén Costas, afirmó este viernes que se pondrá en consideración en el congreso, que se realizará este sábado 11 de enero, para que autorice al Comité Ejecutivo Nacional a que busque la unidad y la concertación para ser parte del bloque único de oposición. El bloque opositor está conformado por líderes como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Amparo Ballivian. El candidato presidencial será elegido en marzo próximo mediante una encuesta, un mecanismo que busca fortalecer la unidad opositora. “Autorice al Comité Ejecutivo Nacional para que siga haciendo el trabajo de este presidente, durante este año, de buscar la unidad y la concertación. En el momento que esto sea posible tendremos la potestad de formar parte de esa alianza por Bolivia”, indicó.

https://eju.tv/2025/01/en-congreso-de-democratas-se-pondra-en-consideracion-para-ver-si-seran-parte-del-bloque-opositor/

Litio: Milenio revela el lado oscuro del contrato con la empresa rusa Uranium One Group (UOG)

Un informe preparado por la Fundación Milenio revela que en el contrato suscrito por el estado Bolivia, representado por YLB, con la compañía rusa Uranium One Group para al desarrollo de una planta de extracción de litio el pasado 11 de septiembre, Bolivia asume la mayoría de los riesgos y la empresa ninguno. Milenio advierte, por ejemplo, que el contrato se circunscribe a la construcción de una planta de extracción directa de litio y producción de carbonato de litio, en el tiempo de 18 meses, lo que significa que transcurrido ese plazo el acuerdo quedará extinguido. “La construcción se ejecutará en tres fases, en al menos tres años, pero ya para entonces la asociación accidental habrá dejado de existir. Lo que queda en la penumbra es quién tendrá la responsabilidad de concluir la construcción de la planta”, explica el director de Milenio, Henry Oporto.

https://eju.tv/2025/01/litio-milenio-revela-el-lado-oscuro-del-contrato-con-la-empresa-rusa-uranium-one-group-uog/

Transportistas denuncian que pasan ocho días sin combustible en frontera

El sector del transporte pesado del departamento de Santa Cruz denuncia que sus afiliados pasan hasta ocho días sin combustible en la frontera y en las provincias, donde la provisión de diésel aún es irregular pese a la supuesta normalidad que asegura el Gobierno. «Ocho días sin combustible, tuvimos que amenazas con bloquear la frontera y recién empezó a haber combustible; ahora, en las provincias lo mismo está pasando», señaló el ejecutivo del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra. Unos días antes de Navidad, en las estaciones de servicio de diferentes puntos del país comenzaron a formarse filas de motorizados en busca de diésel. En la ocasión, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aseguró que todo se debía a una «sobredemanda» por las fiestas de fin de año y que los despachos de carburantes eran normales.

https://eju.tv/2025/01/transportistas-denuncian-que-pasan-ocho-dias-sin-combustible-en-frontera/

En 2024, multas de BOA superaron los Bs 1,4 millones por demoras y cancelaciones de vuelos

Las multas por demoras, cancelaciones de vuelos y mala gestión de los reclamos de los pasajeros de Boliviana de Aviación (BOA) superaron los 1,4 millones de bolivianos en la gestión 2024. «En total estamos con 27 procesos sancionadores iniciados a la aerolínea durante la anterior gestión, haciendo un total de 1.472.416 bolivianos en multas; los motivos son fundamentalmente impuntualidad y cancelación de vuelos, otro elemento es la mala gestión del usuario», declaró a la prensa el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos. La línea aérea pública acapara la mayor cantidad de la cobertura comercial aérea del país y es cuestionada por los usuarios debido a los retrasos y cancelaciones de sus operaciones en distintas terminales del país.

https://eju.tv/2025/01/en-2024-multas-de-boa-superaron-los-bs-14-millones-por-demoras-y-cancelaciones-de-vuelos/

Gobierno dice que no tiene cinco, sino «muchas más propuestas» para evitar el incremento del pan

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, declaró este viernes que el Gobierno no tiene sólo cinco propuestas, sino «muchas más» para evitar que los panaderos incrementen el precio del producto básico de la canasta familiar. «No son cinco propuestas, son muchas más, yo no sé de dónde salió ese tema de las cinco propuestas, pero el detalle es que tenemos varias propuestas que vamos a debatir primero con ellos, no podría dar detalles de las mismas, primero vamos a debatir con ellos (los panificadores)», señaló el funcionario. El Gobierno y la dirigencia de los panaderos debían reunirse el jueves 9 de enero en La Paz, para definir un posible incremento al precio unitario del pan, la principal demanda del sector ante el aumento de los costos de los ingredientes que aseguran se encuentra en los mercados.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-dice-que-no-tiene-cinco-sino-muchas-mas-propuestas-para-evitar-el-incremento-del-pan/

Tras su juramentación ilegítima, Nicolás Maduro aseguró que «siempre ha cumplido la Constitución»

Nicolás Maduro juró este viernes su tercer mandato consecutivo, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado a sus pies. “Juro” que “este nuevo período presidencial será el período de la paz”, prometió el dictador ante el presidente del Parlamento, el dirigente chavista Jorge Rodríguez. “Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional”, respondió el jefe legislativo. Luego fue el turno del discurso de Maduro, donde repasó “hitos” de sus gestiones. “He jurado con la fuerza y el compromiso demostrado de todos estos años de lucha”, sostuvo; al tiempo que aseguró que “siempre ha cumplido la Constitución”. Recordó la primera vez que asumió la Presidencia del país y dijo: “Juré ante Chávez lealtad absoluta, a su legado, a sus sueños”.

https://eju.tv/2025/01/tras-su-juramentacion-ilegitima-nicolas-maduro-aseguro-que-siempre-ha-cumplido-la-constitucion/