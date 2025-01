Evo Morales advierte con ‘una lucha armada’ y desencadena una andanada de críticas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales durante un anteriro discurso. Foto: Visión 360

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Evo habla de la “lucha armada” y advierte que el Gobierno “está empujando al movimiento popular” a ese ámbito; vocal del TSE afirma que el TREP es «un clamor», pero aún no cuenta con financiamiento; Bolivia ingresa a la etapa más crítica de lluvias, Gobierno pide a la ALP aprobar créditos para emergencias. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Evo habla de la “lucha armada” y advierte que el Gobierno “está empujando al movimiento popular” a ese ámbito

El expresidente Evo Morales se refirió este domingo a la lucha armada y advirtió que el Gobierno “está empujando al movimiento popular” hacia ese ámbito. Recordó que en una reunión anterior comentó que si su ahora expartido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), no hubiera tomado la senda electoral, Bolivia hubiera estado ahora inmersa en una lucha armada. «Ahora, el Gobierno boliviano está empujando al movimiento popular (hacia ese ámbito), porque al escuchar eso (postura de dirigentes y compañeros) a mí me ha sorprendido y en quechua, textual: ‘¿para qué diálogo, qué pliego estamos entregando, aquí tenemos que hacernos respetar, porque estamos en nuestros territorios’”, indicó Morales. El exmandatario recordó que, en una anterior reunión, ante sus interlocutores comentó que si no hubiera sido por el MAS.

– Llueven las críticas sobre Morales por hablar de una lucha armada

Una lluvia de críticas cayó sobre el expresidente Evo Morales que afirmó que varias organizaciones sugirieron organizar una “lucha armada” contra el “Estado colonial”. En su programa dominical, el exmandatario expresó su “preocupación” por la falta de respuesta del presidente Luis Arce a las demandas sociales presentadas, lo que, según afirmó, ha generado movilizaciones, bloqueos y marchas. “En una reunión con empresarios y otros sectores, les dije: si no fuera por el MAS-IPSP, en este momento hubiéramos estado en (una) lucha armada. Este movimiento político, que viene del movimiento indígena, evitó una lucha armada (…). Pero, cuando no escucha el Estado colonial, (el pueblo), obligado se organiza (…). Ahora el gobierno boliviano está empujando al movimiento popular”, dijo Morales en su programa dominical.

– Prada advierte que hay actores que buscan dar un golpe a la democracia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, alertó el domingo sobre la existencia de personas y actores políticos que intentan generar desestabilización en el país y dar un golpe a la democracia para evitar la realización de elecciones generales en agosto. Según explicó, estas acciones buscan, a través de la confrontación y la violencia, alcanzar el poder de manera antidemocrática. Prada enfatizó que la gran mayoría de los bolivianos y actores políticos está comprometida con la democracia y el desarrollo de los comicios en los plazos establecidos. «Queremos dejar claro que la vía siempre será democrática, no la generación de conflictividad ni escenarios de violencia o derramamiento de sangre. Sin embargo, hay algunos actores que apuestan a la confrontación y buscan incluso grupos irregulares para desestabilizar al país», manifestó.

– Vocal del TSE afirma que el TREP es «un clamor», pero aún no cuenta con financiamiento

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, dijo este domingo que la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una “necesidad y un clamor” de la población, pero que su reposición para las elecciones de este año se encuentra aún en análisis, además de que no cuenta todavía con el financiamiento, que es de unos 10 millones de dólares. “El TREP es una necesidad y un clamor social, pero todavía no hay una definición clara y todavía está en análisis, además hay que señalar que no está contemplado en la norma electoral”, expresó el vocal. Por ello, explicó que este tema será debatido en la próxima cumbre por las elecciones, prevista para el 17 de febrero, para que se asuma el compromiso de aplicar este sistema. “Tiene que aprobarse mediante ley, con carácter obligatorio”, agregó.

– Convocan a 107 confederaciones para modificar el estatuto del MAS el 21 y 22 de marzo

La dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) empezó la convocatoria al Congreso Estatutario para modificar los estatutos que rigen al partido azul. Están convocadas las 107 confederaciones que lograron el reconocimiento de la nueva directiva. Afirman que se garantizará que no vuelva a instalarse una dictadura sindical. “El 21 y 22 de marzo se llevará a cabo un Congreso Estatutario para renovar el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP. Obviamente están convocadas las 107 confederaciones que estuvieron presentes en el congreso que se llevó a cabo el año pasado y se logró inscribir a la directiva del MAS”, señaló el vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez. Indicó que ya se están realizando los ampliados y congresos regionales, donde se considera modificar ciertos artículos que “alejaban a la militancia, al simpatizante”.

– Bolivia denuncia un «atentado con disparos» en la residencia de Venezuela en La Paz

El Gobierno de Bolivia denunció el domingo un «atentado con disparos» en la residencia de Venezuela ubicada en La Paz e informó que ya se realizan las investigaciones para dar con los responsables. «Se produjo un atentado contra la residencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ejecutaron varios disparos con armas de fuego que dañaron algunos elementos de la fachada», publicó la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa. La canciller dijo que «se están realizando las investigaciones por parte de las instancias correspondientes». «Desde el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia repudiamos enérgicamente estos hechos vandálicos que vulneran los derechos e inmunidades de los diplomáticos venezolanos», aseguró Sosa sin dar más detalles del hecho.

– Argentina anuncia que pondrá un alambrado en 200 metros de la frontera con Bolivia

El Gobierno de Argentina anunció que colocará un alambrado en 200 metros de la frontera con Bolivia para “poner orden” en la región de Aguas Blancas, por donde diariamente miles de ciudadanos cruzan para hacer compras, muchas veces evadiendo el control migratorio. El cerco perimetral forma parte del Plan Güemes y según el diario Página 12 del vecino país, es un pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, confirmó que la cerca se instalará en el tramo que comprende desde de la Terminal de Ómnibus en Aguas Blancas hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones en el puesto fronterizo con la localidad de Bermejo. Asimismo, explicó que este tramo funcionaba como punto de encuentro para que “convoys” de visitantes pasen al puerto de chalanas, esquivando los controles.

– Facción campesina evista amenaza con bloqueo indefinido si Gobierno no atiende sus demandas

La Federación Departamental Tupac Katari de La Paz evista amenaza con realizar bloqueo indefinido si en 30 días el Gobierno no atiende sus demandas con relación 30 días al Gobierno para atender a su pliego petitorio sobre temas económicos y políticos. “El gran cabildo ha decidido preparar un bloqueo general indefinido para que el Gobierno responda a nuestro pliego petitorio (…) queremos una respuesta sobre el desabastecimiento de diésel, gasolina, alza de precios, escasez de dólares, falta de trabajo”, indicó el ejecutivo de la federación David Mamani. Indicó que el plazo otorgado al Gobierno empezará a correr desde este lunes 27 de enero. “De aquí a un mes, la comisión intersectorial vamos a convocar y vamos a determinar, si el Gobierno hasta esa fecha no nos responde a nuestro pliego petitorio, vamos a entrar en acción”, añadió.

– Bolivia ingresa a la etapa más crítica de lluvias, Gobierno pide a la ALP aprobar créditos para emergencias

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, afirmó que el país ingresa en la etapa más crítica de las lluvias y pidió a la Asamblea Legislativa viabilizar la aprobación de dos créditos externos, con el fin de atender las emergencias que puede ocasionar el temporal. “Los eventos se están presentando de forma muy dura e impredecible, son eventos extraordinarios que necesitan el concurso de todos. Convocamos al patriotismo de los senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, que tienen dos créditos en sus manos destinados a la atención de los eventos adversos, para que los aprueben”, manifestó en contacto con medios estatales. Hasta el momento, las intensas lluvias afectaron a un total de 50.171 familias en 55 municipios, destruyeron 296 viviendas y 18 personas perdieron la vida.

– ABC atiende 292 emergencias en distintos tramos carreteros y ejecuta Bs 3,5 millones para asegurar la transitabilidad

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) atendió 292 problemas provocados en esta época de lluvias en distintos tramos camineros de la red vial fundamental, lo que demandó una ejecución de Bs 3.5 millones del Plan de Lluvias 2024-2025, informó el presidente Luis Arce. “Ante las copiosas lluvias que se registran en distintas regiones del país, estamos trabajando incansablemente para asegurar que las carreteras de nuestra Red Vial Fundamental se mantengan transitables”, aseguró. El Plan Lluvias 2024 – 2025 tiene previsto invertir Bs 41,1 millones, para atender los casos de emergencia que se presenten en la Red Vial Fundamental (RVF) durante la época de aguaceros para atender las eventualidades climatológicas que afectan la RVF, como deslizamientos, inundaciones, incremento en los caudales, entre otros.