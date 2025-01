Gobierno descarta derogar la disposición del PGE 2025 que fija la confiscación de productos

El viceministro Jorge Silva aseguró que «por Constitución», la normativa no puede ser eliminada.

eju.tv / Fuente: ANF

El Gobierno descartó este sábado derogar la disposición séptima adicional del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece la confiscación de productos a quienes suban los precios y que para las instituciones estatales sea considerado agio y especulación.

«Cuando se plantea que la norma sea derogada, abrogada o modificada es un pedido imposible de atender toda vez que el Ejecutivo por Constitución no puede modificar, no puede abrogar, no puede dejar sin efecto una disposición normativa que viene de una ley, por lo tanto, es un pedido que no se puede atender», afirmó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

Un ampliado multisectorial, en el que participaron gremiales, productores, agroindustriales y transportistas, determinó convocar a una marcha el 10 de febrero exigiendo la anulación de esa disposición, tomando en cuenta que afecta a los sectores productivos porque creen que será usado para extorsionar a los diferentes sectores.

A la vez, indicó que lo único que queda con esa normativa es avanzar en la elaboración de la reglamentación para que se aplique, dijo que los sectores que se sienten afectados deben participar en ese trabajo y presentar sus propuestas.

Sostuvo que algunos políticos de oposición están usando ese argumento como una estrategia para desestabilizar al gobierno de Luis Arce, además dijo que se trata de un intento de «golpe suave».

“Estos empresarios políticos buscan notoriedad en un contexto electoral para negociar espacios de poder con posibles candidatos presidenciales de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho”, advirtió.

Aún no fueron invitados

Por otra parte, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que aún no fueron invitados de manera formal al diálogo que anunció el Gobierno para tratar ese aspecto. El dirigente del sector Gremial de El Alto, Toño Siñani, dijo que tampoco fueron convocados a ese encuentro.

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, dijo que no retrocederán en su petición y que el primer paso del Gobierno para lograr un «pacto social» debe ser anular esa disposición.

«A la CAO no ha llegado ninguna invitación hasta el momento. Nosotros hemos estado participando de los ampliados multisectoriales que se han realizado en La Paz y, en el último encuentro, se ha determinado mantener la posición. Para demostrar su buena fe de lograr un pacto social, debe derogar el artículo que está en el Presupuesto General, el primer paso debe ser eso», manifestó.