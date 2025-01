El gobierno convoca al diálogo sobre disposición séptima del PGE 2025; sectores insisten en que debe ser derogada

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El encuentro multisectorial definió exigir la abrogación de la disposición adicional séptima. Foto Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Gobierno afirma que están «abiertos al diálogo» sobre disposición séptima e invita a sectores productivos para la siguiente semana; Gobierno ‘valora el compromiso’ de los diputados tras aprobar créditos por $us 400 millones; y, entre opositores existe disparidad de criterios sobre la fecha de las elecciones; vocal del TSE advierte un calendario apretado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Gobierno afirma que están «abiertos al diálogo» sobre disposición séptima e invita a sectores productivos para la siguiente semana

El ministro de Justicia, César Siles, reiteró este jueves que no se puede derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 e indicó que están «abiertos al diálogo» con las diferentes organizaciones sociales y sectores empresariales. Mencionó que, para ello, se invita para la siguiente semana a los sectores que observan el artículo como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), gremiales, entre otros, del que esperan que acepten la nueva invitación. «La invitación que se hace de manera pública y se la hace de manera formal a todos los sectores y que se realizará entre el lunes y el miércoles en instalaciones del Ministerio de Justicia, en La Paz, y así continuar con las reuniones», indicó Siles, en conferencia de prensa.

– Ante convocatoria del Gobierno a diálogo, sectores cierran filas y reiteran que su pedido es derogar disposición de decomisos del PGE

Diferentes esferas del aparato productivo que expresaron su rechazo de manera conjunta a la disposición adicional séptima de la Ley financial cerraron filas tras la convocatoria al diálogo del Gobierno y ratificaron que el pedido es claro: la derogación de este apartado. El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, manifestó que el sector está abierto a participar de un escenario de diálogo, pero en un ampliado multisectorial celebrado en días pasados, la determinación fue clara y se centra en el pedido de derogación de esta disposición. “El sector exportador va a estar siempre abierto al diálogo, pero también tenemos que responder a las resoluciones que se han emitido en conjunto y esa resolución ha sido clara: solicitar la derogación inmediata de la disposición adicional séptima”, dijo.

– Gremiales al Gobierno: “Primero tienen que sacar (derogar) esa disposición de decomisos y luego vamos al diálogo”

Después de que el Gobierno nacional convocó a sectores del aparato productivo a una mesa de diálogo para abordar lo referente a la disposición adicional séptima de la ley financial, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César González, que antes de ir a cualquier encuentro se debe eliminar esta disposición. El dirigente cuestionó que las autoridades tuvieron 60 días (noviembre y diciembre), periodo en el que se debía discutir el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, lapso en el que también se puso en manifiesto el rechazo a esta disposición; sin embargo, la norma entró en vigor sin que hubiera pasado el filtro de la Asamblea Legislativa. “Esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero tienen que sacar (la disposición) y luego vamos al diálogo”, manifestó el ejecutivo.

– Gobierno ‘valora el compromiso’ de los diputados tras aprobar créditos por $us 400 millones

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara dos proyectos de créditos por $us 400 millones en total, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, destacó la labor de los legisladores y afirmó que es una prueba de que el Órgano Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar en “beneficio de todo el país”. “Queremos valorar ese compromiso que han demostrado los diputados con el país, con el progreso, con resolver los problemas de la gente y de esa manera avanzar con la aprobación de importantes leyes que van en beneficio de la población boliviana”, afirmó en conferencia de prensa. El primer proyecto que se aprobó es el crédito por $us 250 millones de un contrato de préstamo para emergencias por desastres naturales y de salud pública suscrito por Bolivia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

– Entre opositores existe disparidad de criterios sobre la fecha de las elecciones; vocal del TSE advierte un calendario apretado

Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció que las elecciones generales se realicen el 17 de agosto de la presente gestión, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dejó entrever que esta no fue una decisión unánime y admitió que se trabaja “con los tiempos apretados” para consolidar el proceso. “Mi propuesta del domingo 3 de agosto, que era una fecha ideal y técnica para que no se contamine con el Bicentenario no fue tomada en cuenta”, Tahuichi. El vocal expuso que, en caso de haber una segunda vuelta, por ley esta debe realizarse en un plazo de 60 días, es decir, se perfila para el domingo 19 de octubre. El precandidato Vicente Cuéllar (Cambio25) lamentó que el TSE no haya considerado su pedido de adelantar la fecha de las elecciones, advirtiendo que el Gobierno va a utilizar el Bicentenario para publicitar su oferta electoral.

– «Ni lo contemplo, ni especulo, ni cabe», responde Tuto sobre ceder liderazgo para una vicepresidencia

En una contundente respuesta durante su participación en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, el líder político Jorge Tuto Quiroga, afirmó que no contempla, ni especula, ni considera la posibilidad de ceder su liderazgo para asumir una candidatura a la vicepresidencia en las elecciones generales de agosto. Consultado por el conductor Jorge Robles sobre su disposición para un pacto de unidad, incluso cediendo la candidatura presidencial a otro líder, Quiroga respondió de forma tajante: «Con todo respeto, yo tengo un proyecto claro con la calidad, credibilidad y firmeza para liderizarlo. Estamos consiguiendo las adhesiones, estamos formando la unidad, estamos demostrando, tenemos un programa claro y voy a ser presidente de Bolivia, no estoy buscando ninguna otra cosa más, ni lo contemplo, ni especulo, ni cabe».

– «Quiso hacer trampas al solitario»: Celag denuncia que el Gobierno forzó encuestas para favorecer a Arce

El director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Alfredo Serrano, denunció que el Gobierno forzó el llenado de encuestas con funcionarios para favorecer la aceptación del presidente Luis Arce; alertó que intentaron mostrar un apoyo que no tiene dentro y fuera del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Celag intentó realizar una encuesta sólo a las personas que votaron por el MAS en el 2020 con el objetivo de tener una radiografía del 55% de la población que votó por Arce en las últimas elecciones. La institución realizó la misma consulta en otros países de Latinoamérica, pero en Bolivia no hubo información fidedigna. “El actual Poder Ejecutivo lo ha impedido. ¿Cómo? Usando sus estructuras para responder la consulta a favor de una única facción, la encabezada por el propio presidente, Luis Arce”, dijo Serrano.

– Confianza en la justicia cae al piso: Especialistas indican que la crisis judicial se convierte en crisis de la democracia

La crisis de la justicia no se ha resuelto con la elección de magistrados y la reforma del sistema continúa pendiente, coinciden especialistas en la materia, quienes además advierten que esta desconfianza de la gente en el Órgano Judicial está arrastrando a la democracia en su conjunto. Estas y otras percepciones fueron expuestas en un foro sobre los últimos 25 años de democracia, enfocado en el tema de la justicia, realizado hace pocos días en el programa Sumando Voces en Directo, del que participaron la socióloga Vivian Schwarz y los juristas Ramiro Orías y Carlos Alberto Goitia. Datos del Barómetro de las Américas establecen que la confianza de los bolivianos en la justicia ha caído en el año 2023 hasta 20,7% y que en el 2024 se ha situado en 13%, es decir, prácticamente en el piso.

– Tuto Quiroga: Haré del Oriente boliviano un Paraguay II, duele que nos ganen 4 a 1 en soya, 10 a 1 en carne

En entrevista exclusiva con La Hora Pico de eju.tv, el líder político y candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, aseguró que transformará el oriente boliviano y recuperará el liderazgo perdido en la producción agropecuaria. Quiroga expresó su profundo malestar por la situación actual, destacando que Bolivia ha quedado atrás frente a Paraguay en áreas clave como la exportación de soya y carne. «Me duele recordar que, cuando era joven, veía a los paraguayos venir a Santa Cruz a aprender del milagro soyero. Me duele que nos empaten en el futbol en El Alto, mucho más me duele que nos ganen 4 a 1 en soya, 10 a 1 en carne, (me duele) que hubiéramos perdido el tiempo, tenemos la oportunidad de entrar y vamos a demostrar», señaló Quiroga a los conductores del programa : Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Bajo Llojeta: ordenan aprehensión del secretario de Resiliencia de la Alcaldía paceña tras su declaración

La comisión de fiscales que investiga la mazamorra que afectó a Bajo Llojeta ordenó este jueves la aprehensión del secretario de Resiliencia de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma, luego de que este prestara su declaración informativa. En el video del Gobierno Municipal de La Paz se ve cómo Palma es trasladado en un vehículo desde la Fiscalía hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), y el alcalde y otras autoridades permanecen en el lugar. De fondo se escucha a los funcionarios ediles que acompañaron al secretario. “Juan Pablo amigo, La Paz está contigo”, gritaba la gente reunida. Palma debía prestar declaración el pasado 15 de enero; sin embargo, su comparecencia fue suspendida. “Es para la próxima semana y yo no conozco las razones”, indicó Palma a los periodistas en ese entonces.