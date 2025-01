“Guardia sindical” de Evo incurre en delitos de obstrucción a la justicia y usurpación de funciones

El abogado penalista Eusebio Vera sostuvo que solo la Policía y las Fuerzas Armadas constitucionalmente tienen la competencia de la seguridad interna y externa, ninguna otra persona individual y colectiva se puede arrogar estas funciones.

Fuente: ANF

La “guardia sindical” que resguarda a Evo Morales incurre en los delitos de “obstrucción a la justicia” y “usurpación de funciones”, porque está evitando el cumplimiento de disposiciones judiciales, afirmó el abogado penalista Eusebio Vera.

El juez quinto de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, Nelson Rocabado, declaró en rebeldía al expresidente Morales y ordenó su aprehensión, por no presentarse a la audiencia de medidas cautelares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La exautoridad fue imputada por el delito de trata y tráfico de personas, su defensa justificó su ausencia en la audiencia por motivos de salud, pero el juez estableció que los argumentos no fueron suficientes por lo que resolvió su declaratoria en rebeldía.

Morales, desde que la fiscalía emitió una orden de aprehensión el año pasado, ha optado por no salir del Chapare, su bastión territorial y político. Se encuentra en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico resguardado por sus bases cocaleras.

El abogado Eusebio Vera observó que sea “resguardado” por personas particulares o colectivas que asumen funciones que no les corresponden, porque la seguridad interna y externa es competencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, respectivamente.

“Nadie puede atribuirse funciones de seguridad bajo ningún aspecto”, afirmó Vera, porque de hacerlo a eso se llama “usurpación de funciones”, las organizaciones sindicales que prestan “seguridad” al exmandatario “están cometiendo un delito”, señaló.

Añadió que también están incurriendo en el delito de “obstrucción a la justicia”, es decir están obstruyendo la labor de la justicia para ejecutar el mandamiento de aprehensión que ha determinado el juez, porque la Justicia tiene un brazo ejecutor que es la policía.

Morales a partir de ahora puede ser buscado en todo el territorio nacional, incluso se puede publicar sus señas particulares a través de los medios de comunicación, dijo el abogado.

En pasados días, Morales fue filmado en Lauca Ñ con un fuerte resguardo de sus leales. Sin embargo, sus organizaciones y asambleístas señalaron que no permitirán que sea aprehendido porque calificaron el proceso como una persecución política.

“Existe persecución. No vamos a permitir que quieran atrapar, querer detener y enviar a Estados Unidos (a Evo Morales). Al contrario, queremos declarar al Gobierno y al ministro de Gobierno, no se equivoquen; tocan al hermano Evo, tocan al pueblo. Vamos a reforzar más la seguridad”, dijo Isidro Auca, dirigente de la Federación Única Centrales Unidas del Trópico, a través de radio Kawsachun Coca.

Por su parte, el asambleísta departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, también advirtió al Gobierno que si insiste en la detención de Morales, “de verdad van a tener que enfrentarse al pueblo, el pueblo ya está cansado de toda esta persecución y del manejo de Luis Arce”, sostuvo.

El abogado Eusebio Vera señaló que en esta fase, Morales ya no puede alegar “desconocimiento” y el argumento de que no fue notificado ya no tiene fundamento legal, por lo tanto tiene que asumir su defensa, “lo otro significa desidia, negligencia o descuido, no puede alegar desconocimiento”, insistió.

Asimismo, dijo que si sería verdad que está siendo procesado dos veces por un mismo hecho, “tiene los mecanismos legales para la defensa. Debería plantear que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, efectivamente, pero debe asumir acción su defensa no lo puede hacer el juez de oficio o de hecho”.

En relación a la declaración en rebeldía, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional que una persona sea procesada o sometida a un juicio en condición de rebelde. Vera sostiene que esa sentencia es aplicable en la fase de juicio, pero no en la etapa preparatoria, por lo que no se suspende el proceso en fase investigativa.