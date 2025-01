La redistribución de escaños genera discrepancias en los frentes con representación parlamentaria

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Cámara de Diputados debe tratar la ley de distribución de escaños. Foto: ANF

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evistas no aprobarán la ley de escaños, mesistas y camachistas respaldan para garantizar las elecciones; Aliaga: Liberación de María Corina Machado refleja presión internacional sobre régimen de Nicolás Maduro; y, la ANH confirma disminución de precios de las gasolinas premium y el diésel ULS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Evistas no aprobarán la ley de escaños, mesistas y camachistas respaldan para garantizar las elecciones

La facción evista en la Cámara de Diputados advirtió el jueves que no aprobará el proyecto de Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos porque no reconocen a Omar Yujra como presidente de la Cámara de Diputados; mientras tanto, “mesistas” y “camachistas” adelantaron que respaldarán la norma para garantizar las elecciones generales, que es el “bien mayor”. Los diputados evistas Freddy López y Santos Mamani advirtieron que en la próxima sesión de la Cámara Baja rechazarán el proyecto de ley porque no reconocen como presidente de esa instancia a Omar Yujra y el Instituto Nacional de Estadística (INE) no subsanó observaciones de la población respecto al Censo. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi (mesista), adelantó que viabilizarán el proyecto de distribución de escaños.

– Cívicos de Chuquisaca encargan a Brigada parlamentaria sumar apoyo para rechazar proyecto de ley de escaños

El Comité Cívico de Chuquisaca encomendó a la Brigada parlamentaria buscar apoyo de los legisladores con el fin de rechazar la aprobación del proyecto de ley de “Distribución de Escaños entre Departamentos” que quita un curul a Chuquisaca, porque existen dudas sobre los resultados del censo 2024. “Nosotros nos hemos reunido con la Brigada parlamentaria y les hemos encomendado coordinar con otros departamentos para que no se apruebe esta ley de distribución de escaños, pero sabemos que ya se aprobó en la comisión y mañana se debatirá en la Cámara de Diputados.”, informó el presidente cívico de Chuquisaca, Pánfilo Puma. El miércoles, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en grande y detalle, además remitió la norma al pleno de esa instancia legislativa.

– Del Castillo tilda a diputados y senadores de ‘mankagastos’ por no aprobar leyes en la Asamblea

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tildó este jueves a los senadores y diputados de “mankagastos” (persona que vive a costa ajena) por no querer aprobar leyes en la Asamblea Legislativa e indicó que lo “único” que les interesa es aprobar normas políticas. Las declaraciones de Del Castillo surgen ante la falta del visto bueno de la Asamblea al Decreto Presidencial 5137 de Indulto y Amnistía por razones humanitarias o a la ley de manillas electrónicas. “Tenemos muchos diputados y senadores ‘mankagastos’ que no quieren trabajar por el país, que no quieren aprobar las leyes, como si le hicieran un daño al ministro de Gobierno o al director del Régimen Penitenciario. Le están haciendo un daño a la gente, podríamos hablar una infinidad de proyectos de ley que están durmiendo en la Asamblea”, dijo el titular de esa cartera de Estado.

– Analista Valverde afirma que la crisis del sistema de los partidos políticos persiste desde 2003 y no hay propuestas concretas que den esperanza

El analista Daniel Valverde afirmó que la profunda crisis de los partidos políticos en Bolivia, originada en 2003, persiste sin solución después de más de dos décadas y a pesar de los intentos de unidad por parte de la oposición, este problema no ha sido resuelto, lo que impide la existencia de una propuesta concreta y cohesionada capaz de captar la confianza de la población. «Una de las crisis más profundas es el sistema de partidos políticos. Esta mediatización de candidatos y figuras, como el caso de (Manfred) Reyes Villa y el ‘bloque de unidad’, no sustituye el funcionamiento adecuado de organizaciones políticas. Los partidos deben tener estructuras sólidas, principios claros que orienten su accionar, renovación de liderazgos y, sobre todo, propuestas que respondan a los problemas del país», señaló Valverde en el programa radial de La Hora Pico.

– María Corina Machado asegura estar a salvo y confirma un herido de bala durante su detención

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, informó la noche de este jueves, a través de sus redes sociales, que se encuentra en un lugar seguro luego de haber sido detenida brevemente. Durante el incidente, señaló que un ciudadano resultó herido de bala por las «fuerzas represivas» del gobierno de Nicolás Maduro. «Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron. Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes ¡HASTA EL FINAL!», expresó Machado en su mensaje. Por su parte, el gobierno venezolano negó cualquier arresto y calificó las acusaciones como un «invento» y una «mentira». Indicó que este viernes dará a conocer los detalles de su secuestro.

– Tuto: “Estamos ante el principio del final de la tiranía de Maduro”

“Esta tiranía se acabó y estamos ante el principio del final de la tiranía repudiada de (Nicolás) Maduro”, manifestó el expresidente y líder opositor boliviano Jorge Tuto Quiroga ante la coyuntura de Venezuela, donde se viven horas cruciales para definir el futuro del país. Maduro apunta a asumir su cuestionado tercer período consecutivo de seis años en el gobierno venezolano, en medio de una nueva ola de detenciones de opositores y dirigentes de la sociedad civil que desató la condena internacional. Y desde el lado de la oposición, Edmundo González Urrutia culmina una gira internacional en la que fue respaldado por diferentes actores políticos que coinciden en su victoria en las urnas frente a Maduro, por lo que se espera que pueda asumir el mando este viernes. “Hoy la lucha es por Venezuela, mañana será por Bolivia”, señaló Quiroga.

– Aliaga: Liberación de María Corina Machado refleja presión internacional sobre régimen de Nicolás Maduro

Luego de la liberación de la opositora venezolana María Corina Machado, el diplomático y diputado boliviano de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, aseguró que esta decisión del régimen de Nicolás Maduro obedece a un cierto temor de desatar la “furia” de Estados Unidos y de la comunidad internacional. «Ellos se dieron cuenta de que era un error mantener secuestrada a María Corina Machado. Seguramente la retuvieron y luego la liberaron porque la presión internacional estaba aumentando. Además, estoy seguro de que le han dicho al señor Putin y a otros que no se inmiscuyan en este problema», sostuvo en el programa radial de La Hora Pico. El diputado subrayó que la liberación no es suficiente y llamó a la comunidad internacional a continuar trabajando para garantizar que en Venezuela se respeten los derechos fundamentales.

– Branko se refiere al bloque único de oposición y afirma que no está para “pactos de pegas”

En su criterio, un bloque de líderes de oposición, como actualmente encaminan Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, entre otros, no se puede llamar así porque se junten, sino que tiene que haber un tema ideológico. El empresario Branko Marinkovic anunció hace varias semanas su intención de participar como candidato presidencial en las elecciones generales de este año y este jueves dijo que no está para “pactos de pegas”, en referencia al bloque único de oposición, ya que su objetivo es sacar adelante al país. En su criterio, los líderes de oposición no pueden juntarse porque quieran pega (trabajo), sino que tiene que haber de por medio un tema ideológico. “No estoy para pactos de pegas, yo estoy para que Bolivia salga adelante”, manifestó Marinkovic.

– Vicepresidente del TED Santa Cruz informa que el plazo para tramitar certificados de excepción vence el 14 de enero

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz, José Miguel Callejas, recordó que las personas que no emitieron su voto en las elecciones judiciales pasadas tienen hasta el 14 de enero para tramitar su certificado de excepción, siempre y cuando presenten los justificativos correspondientes. En entrevista con el programa radial de La Hora Pico, Callejas explicó que quienes están exentos de sufragar son las personas mayores de 70 años. Sin embargo, las personas en gestación, quienes estaban en tránsito en otro departamento o provincia, o quienes presenten razones médicas, deben gestionar su certificado de excepción en las oficinas del TED Santa Cruz. Para solicitar el certificado de excepción, los interesados deberán presentar un certificado médico si el motivo fue salud, o el pasaporte o pasajes.

– La ANH confirma disminución de precios de las gasolinas Premium y el diésel ULS

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció nuevos precios para el litro de la Gasolina Premium+, la Gasolina Ultra Premium 100 y el Diésel ULS, informó el director ejecutivo de la ANH, German Jiménez. La Gasolina Premium+ tenía un precio de Bs 6,82 el litro, sin embargo, ahora costará Bs 6,72, lo que representa una disminución de Bs 0,10, en tanto la Gasolina Ultra Premium 100, que estaba a Bs 6,18 el litro, ahora estará en Bs 5,96, lo que significa una rebaja de Bs 0,22. En el caso del Diésel ULS, Jiménez informó que estaba a Bs 6,88, pero ahora costará Bs 6,73, una disminución de Bs 0,15 para su comercialización. “Queremos mencionar que estos cálculos que se tienen están directamente proporcionados al tema del costo del petróleo en el mercado internacional y esto va fluctuando”, afirmó.