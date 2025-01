Los órganos del Estado dan señales para garantizar la ejecución de las elecciones generales en agosto próximo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Hay tres meses más para definir alianzas y Sala Plena fijará la fecha de elecciones; Morales sonríe, bromea, cuestiona y conduce su programa desde su casa; y, falta de dólares, inflación y conflictos sociales: Sectores económicos urgen al Gobierno resolver estos temas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Hay tres meses más para definir alianzas y Sala Plena fijará la fecha de elecciones

Los precandidatos a la presidencia que no tienen un partido político para participar en las elecciones generales de este año tienen al menos unos tres meses más antes de registrar sus alianzas políticas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el ente colegiado definirá en Sala Plena si la jornada de votación será el 10 de agosto. Además de aquello, los últimos días, se registraron tres acciones desde el TSE, Legislativo y Ejecutivo con las que las autoridades de estos órganos se comprometen a garantizar la realización de los comicios generales. El Parlamento aprobó la ley que ajusta los escaños parlamentarios, el presidente Luis Arce promulgó la ley, y el TSE con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se comprometieron a “garantizar la estabilidad del sistema electoral y constitucional de Bolivia”.

– Vicepresidente del TSE: “Cualquier decisión judicial puede poner en riesgo la democracia”

Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral revela que el diputado que le corresponde a Santa Cruz es plurinominal. Asimismo, advierte que es clave el Legislativo en el proceso. “Hemos aprobado el reglamento para la delimitación de circunscripciones uninominales. Este reglamento actualizado allana el camino para rediseñar las circunscripciones uninominales basándonos en los datos del censo de población enviados por el INE en diciembre”. dijo. El Órgano Electoral revisará el crecimiento poblacional en cada departamento para determinar si las circunscripciones se mantendrán o si algunos municipios o unidades territoriales cambiarán de circunscripción. EL vocal prevé que este trabajo esté concluido para el 25 de marzo, lo que permitirá establecer condiciones para emitir la convocatoria a las elecciones de agosto.

– Morales sonríe, bromea, cuestiona y conduce su programa desde su casa

El expresidente Evo Morales mostró este domingo otra faceta de su estado anímico al sonreír, bromear con sus colaboradores y cuestionar a las autoridades del Gobierno mientras conducía su programa dominical desde su domicilio. Esto ocurrió sin aparentar ningún rastro de debilidad, pese a que días antes se había excusado de asistir a una audiencia cautelar en Tarija, argumentando problemas de salud. Morales, a través de sus abogados, había informado que debía guardar reposo debido a un cuadro de neumonía y bronquitis, motivo por el cual no asistió a la audiencia convocada por el juez Nelson Rocabado para que responda por delitos de trata y tráfico de menores. Ante su ausencia, el juez emitió una orden de aprehensión, arraigo, congelamiento de cuentas y anotación preventiva de sus bienes.

– Exvocero: los números no aconsejan repostulación de Luis Arce; tiene 90% de inconformidad

En torno a la posible candidatura de Luis Arce para buscar la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo, su exvocero presidencial, Jorge Richter, señaló que las encuestas y datos estadísticos no respaldan esa intención, ya que el 90% de la población ha expresado su inconformidad con la gestión de gobierno. En la radio Erbol, Richter comentó que no hace falta contar con información privilegiada para deducir que el presidente Arce busca ser reelecto. Señaló que esto se evidencia en las decisiones del partido MAS y en el despliegue publicitario que muestra un país idealizado. Richter destacó una crisis de confianza hacia el presidente, indicando que “los bolivianos no encuentran a Arce como la persona adecuada para solventar las soluciones a la crisis económica”.

– Falta de dólares, inflación y conflictos sociales: Sectores económicos urgen al Gobierno resolver estos temas

En un año de elecciones generales, los sectores económicos piden al Gobierno despojarse de las banderas políticas y tomar decisiones que beneficien a todos los bolivianos, caso contrario, no se logrará contener la crisis económica. Pero ¿cómo puede mejorar la situación con los problemas económicos vigentes? “Primero, que (el Gobierno) diga la verdad, que Bolivia está en crisis”, remarca el dirigente gremial Toño Siñani, que recuerda que la falta de moneda norteamericana ha perjudicado la importación de materias primas lo que ha encarecido los precios de diversos productos y alimentos. Mientras, Gary Rodríguez, gerente del IBCE, dice que debe haber seguridad jurídica y que no debe haber avasallamiento, ni bloqueos, remarcando la importancia de dar certidumbre sin “cambio de las reglas de juego, intempestivamente”.

– Hay 16 proyectos de créditos por más de $us 1.600 MM pendientes en la Asamblea

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que el Gobierno remitió cuatro proyectos de ley de financiamiento externo a la Asamblea Legislativa en la última semana, por lo que ya son 16 los créditos que están a la espera de ser aprobados por los legisladores. Uno de ellos es para la construcción de una planta refinadora de zinc en Oruro y los tres restantes son proyectos que fueron rechazados en la gestión anterior, en los cuales el oficialismo insistirá una vez más en su aprobación. “Con éstos son 16 proyectos de ley que estarían en la Asamblea para su tratamiento y son aproximadamente más de 1.600 millones de dólares que estarían en tratamiento. Esperamos que puedan ser tratados, analizados, discutidos y esperamos que puedan ser aprobados”, indicó Cusicanqui.

– Escasez de divisas frena compras de combustible

El sector productivo cruceño considera beneficiosa la simplificación de procesos para la libre importación de combustibles. Sin embargo, advierte que la falta de disponibilidad de dólares sigue siendo una limitante para consolidar esta política estatal. “Consideramos nosotros que es la principal limitante para encarar estos procesos”, advirtió el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández. El Gobierno amplió de 1 a 3 años la autorización para que personas naturales o jurídicas privadas importen diésel y gasolina para su comercialización en el mercado interno, según el Decreto 5313. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, por su parte, pidió al Gobierno acabar con la burocracia a fin de facilitar verdaderamente la importación de combustibles.

– Revive el negocio de la joyería de oro y las exportaciones se disparan

El sector de la joyería de oro experimentó un crecimiento importante en 2024. Tras un 2023 marcado por cifras bajas y mercados limitados, las exportaciones de joyería alcanzaron un ingreso de $us 168,4 millones hasta noviembre de 2024, comparado con los modestos $us 8,3 millones registrados en todo 2023. Este incremento de casi 2.000% refleja la recuperación del sector, así como su consolidación en nuevos mercados internacionales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2023, Estados Unidos era el principal y único destino de las joyas de oro bolivianas, absorbiendo 331 kilos por un valor de $us 7 millones. Sin embargo, en 2024, el panorama cambió drásticamente con la incorporación de los Emiratos Árabes Unidos como el principal mercado, desplazando al mercado estadounidense.

– Inscripciones: ministro de Educación ratifica que está prohibido el incremento de pensiones y advierte con sanciones

El ministro de Educación, Omar Veliz, confirmó que este lunes 20 de enero arrancan las inscripciones escolares en el país. Detalló que, para este proceso, el requisito principal es presentar solo una fotocopia de la cédula de identidad del estudiante y también del padre o tutor. En el caso de establecimientos particulares, ratificó que está prohibido incrementos de pensiones. En caso de que se registren estos casos, Veliz pidió a los padres de familia realizar una denuncia escrita que detalle por qué concepto se les dice que les están cobrando. “Nosotros vamos a ser rigurosos en estos casos”, aseguró. En la Resolución Ministerial 01-2025 se establece que el primer día y el martes 21 deben apersonarse solo los padres de familia que van a inscribir a sus hijos al primero de primaria, primero de secundaria y al nivel inicial uno (prekínder).

– Las vacunas contra la Covid ya están disponibles en los nueve Sedes del país

Las 567.360 dosis de la vacuna Pfizer contra la Covid-19 ya se encuentran disponibles en los nueve departamentos del país. Los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) confirmaron que desde este domingo se realiza la distribución a las redes de salud de los diferentes municipios para su aplicación, priorizando a los grupos vulnerables: personas con enfermedades de base, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal de salud, informó el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez. “Nuestros vehículos han realizado este trabajo y ya hemos entregado 567.360 dosis a todos los departamentos. Hoy se está llevando a cabo la distribución hacia las redes, y de ahí a los municipios y establecimientos de salud”, señaló el viceministro Enríquez.