Los sectores productivos no asistirán a la reunión sobre la cláusula confiscatoria; el gobierno dice que es una decisión política

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los sectores económicos determinaron no asistir a la reunión con el gobierno. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

La CNC no asistirá a la reunión con el Gobierno y reitera rechazo a la disposición confiscatoria; si la unidad opositora no se concreta, el gran ganador será Chi, afirma Vladimir Peña; y, un equipo de geomática ambiental establece que en Bolivia se quemaron 14 millones de hectáreas en 2024. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– La CNC no asistirá a la reunión con el Gobierno y reitera rechazo a la disposición confiscatoria

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Eduardo Olivo, reiteró este lunes el rechazo del sector del comercio formal del país a la disposición adicional séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En ese sentido, afirmó que no asistirán a la reunión que convocó el Gobierno para este martes 28 de enero. “El ministro de Justicia nos ha hecho llegar una invitación para participar de una reunión para mañana 28 de enero, en la que ofrece exponer nuevamente los alcances reglamentarios, comentarios y repercusiones en la aplicación de dicha disposición. Por lo tanto, no tiene sentido asistir a una reunión en la que se reiterarán los argumentos, por eso no vamos a asistir a la misma. Nuestro pedido es claro: la eliminación de la Disposición Séptima, no su mantenimiento”, enfatizó el representante de la CNC.

– Gobierno tilda de política la decisión de sectores de no ir al diálogo para tratar disposición confiscatoria del PGE

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, calificó de política la decisión de diferentes sectores del aparato productivo de no asistir a la mesa de diálogo en la que se apuntaba a tratar la polémica que gira en torno a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. “¿Cuál es el miedo a no participar y manejarlo políticamente este tema de la disposición séptima? Si nosotros abiertamente los hemos invitado y también les hemos manifestado que sean parte en el proceso de reglamentación de esta disposición”, sostuvo. Sin embargo, el pedido multisectorial transmitido este lunes fue la derogación de esta disposición que contempla la confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos si se considera que un producto tiene un precio elevado.

– Si la unidad opositora no se concreta, el gran ganador será Chi, afirma Vladimir Peña

El analista político Vladimir Peña advirtió que la falta de unidad en el bloque opositor podría abrir las puertas a una sorpresa electoral en los comicios de agosto de este año, con el crecimiento de candidaturas alternativas como la de Chi Hyun Chung. Peña destacó que el panorama político actual está marcado por el desencanto, la polarización y una creciente insatisfacción ciudadana con los políticos tradicionales, factores que podrían transformar el escenario electoral. “Cuando los líderes políticos tradicionales entre ellos se enfrentan tan cruelmente puede ser que alejen al electorado, ahí gana Manfred (Reyes Villa) y puede estar Chi. Branko (Marinkovic) también. Si la unidad no resulta generando un resultado positivo en las expectativas de la gente, que significa candidato único, creo que el gran ganador será Chi”, afirmó Peña.

– Vladimir Peña: El problema de Mesa, Samuel y Tuto es que están acostumbrados al debate con Evo

De cara a las elecciones generales de agosto de este año, el analista político y abogado, Vladimir Peña, afirmó que uno de los problemas que debilita la campaña electoral de Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa es que se acostumbraron al debate “pugilístico” contra Evo Morales. “Porque es muy fácil pelear a los golpes con Evo y la gente está cansada de eso. Entonces, a Tuto le falta conectar con la gente que quiere un cambio. El problema de la generación de Mesa, Tuto y Samuel es que el lenguaje que ellos utilizan es de pugilato con Evo y Evo ya no está, el proceso se agotó”, explicó Peña en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Peña sostuvo que, si bien Tuto y Samuel se concentraron en la crisis económica, el bloque opositor se debería buscar una alternativa para conectarse con los bolivianos, que exigen un cambio político.

– Consejo Nacional de Autonomías acuerda que actividades de celebración por el Bicentenario no se electoralicen

Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías acordaron este lunes que las actividades por la celebración del Bicentenario, en referencia a los 200 años de independencia de Bolivia, no se deben electoralizar, que está inserto en una resolución de seis puntos que se definió en la XVIII sesión, que se realizó en esta jornada en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca. “Las actividades conmemorativas del Bicentenario de Bolivia no deben contaminarse con temas políticos electorales, tampoco las efemérides departamentales, municipales, regionales ni de autonomías indígena originario campesinos”, señala el punto quinto, al que dio lectura la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. El encuentro tuvo el objetivo de coordinar acciones en unidad, en el marco de la celebración del año del Bicentenario de Bolivia.

– TSE aclara que la propuesta del traslado de sede fue iniciativa de Hassenteufel y que aún no fue tratada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró el lunes que la propuesta del traslado de la sede del órgano electoral, ubicada en la ciudad de La Paz a Sucre, en Chuquisaca, fue una iniciativa del presidente de esa institución, Óscar Hassenteufel, por tanto, la Sala Plena aún no consideró formalmente el tema. “EL TSE desea aclarar que la iniciativa de cambiar la sede del TSE es del presidente de la institución. Sin embargo, es importante destacar que esta propuesta aún no ha sido considerada formalmente por la Sala Plena”; señala un comunicado del TSE, mismo que se da luego de que en diferentes medios de prensa se publicó que Hassenteufel informó que la Sala Plena tomó la decisión de trasladar la sede del organismo electoral de La Paz a Sucre, como una manera de compensar la reciente pérdida de un escaño en el Legislativo.

– Fitchs Ratings: Economista Romero advierte que Bolivia tiene problemas de solvencia y liquidez

El economista Fernando Romero advirtió que el ajuste del Fitch Ratings, una de las tres principales agencias calificadoras crediticias de Estados Unidos, que ha reducido la calificación crediticia de Bolivia a ‘CCC-’, refleja la compleja situación económica del país, caracterizada por problemas de solvencia y liquidez. “El gobierno dijo hace un par de días, no tenemos problemas de solvencia, sino de liquidez, pero la liquidez va de la mano de la insolvencia. Un país, una empresa, cualquier persona solvente tiene liquidez, sería lógico que yo no tenga solvencia, pero sí liquidez. Ahora, creo que Bolivia tiene problemas de solvencia y liquidez, principalmente en dólares americanos”, explicó el economista en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Ante denuncias por la calidad de la gasolina, YPFB dice que se mezcla hasta con un 12% de etanol

Ante las denuncias por la calidad de la gasolina que se distribuye en el país, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negaron que hubiera cambios en la mezcla de este combustible con etanol, alegando que se adiciona hasta un 12% de alcohol anhidro y no un volumen mayor. Así lo expuso este lunes Félix Cruz, gerente general de YPFB Logística, al referir que la mezcla está cumpliendo con la normativa vigente, lo que se demuestra con los volúmenes de etanol que entrega el sector cañero al Estado. Según el ejecutivo, en 2024 se comercializó un volumen de 1.485.000 metros cúbicos (m3) de gasolina Especial Plus en el país y lo que respecta al etanol fue de 214.964 m3. “Si hacemos una operación que está superior a lo que es el 12%, entonces tendríamos que preguntarnos de dónde ingresaría el etanol”, remarcó.

– Incidente en avión de BoA: “Se produjo un aborte de despegue” y la evacuación de pasajeros fue una medida preventiva

Boliviana de Aviación (BoA) indicó que este lunes uno de sus aviones tuvo un “aborte de despegue en la pista 32” en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba y que los pasajeros fueron evacuados como medida preventiva. El avión tenía abordo a 137 pasajeros y siete tripulantes, y su destino era el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. “La tripulación, tras evaluar la situación y en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios del aeropuerto, decidió evacuar la aeronave como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos a bordo”, señala un comunicado de la empresa estatal, sin detallar el tipo de incidente que tuvo la aeronave. “Los pasajeros han sido ubicados en la sala internacional del aeropuerto de Cochabamba para su valoración y reprogramación de vuelo”, agrega el comunicado.

– Un equipo de geomática ambiental establece que en Bolivia se quemaron 14 millones de hectáreas en 2024

Un equipo de geomática ambiental, que hizo un estudio a través del monitoreo satelital con el sensor Modis Terra, convocado por el diario El Deber, estableció que, en 2024, los incendios forestales dejaron 14 millones de hectáreas quemadas, de las cuales, 8 millones tenían cobertura boscosa. Los únicos datos que existían hasta la fecha eran los de la Fundación Tierra y los del Gobierno. La Fundación Tierra había realizado un monitoreo hasta finales de septiembre, estableciendo que hasta entonces se habían quemado 10 millones de hectáreas, mientras que el Gobierno había informado que hasta la primera quincena de octubre se quemaron 9,8 millones de hectáreas. Sin embargo, los incendios continuaron durante todo ese mes. Los datos establecen que se quemaron 14.047.301 hectáreas, el mayor desastre ambiental de Bolivia.