Loza sobre corrupción en el Gobierno: Los familiares de Arce deberían ser los primeros investigados

El senador evista indicó que el Presidente «protege a capa y espada» los hechos irregulares en su administración.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza se refirió este jueves a los hechos de corrupción en el Gobierno, al asegurar que los hijos del presidente Luis Arce deberían ser los primeros investigados por las denuncias de presuntas irregularidades cometidas con recursos del Estado.

«Tantos hechos de corrupción de los familiares del señor Lucho Arce se ha denunciado y ninguno de ellos avanzó, el señor Lucho Arce a capa y espada protege la corrupción, no sanciona, no castiga la corrupción, que por más que esté en familias y en hermanos, el robo de la plata del pueblo debería ser castigado con todo el peso de la ley, pero lamentablemente no lo vemos», sostuvo el asambleísta nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El miércoles 15 de enero, Alan Lisperguer fue destituido por el Presidente debido a las irregularidades denunciadas en su contra cuando era ministro de Medio Ambiente y Agua. Arce aseguró que su Gobierno no tolerará la corrupción, sin embargo, desde el ala evista señalaron que debería poner en práctica ese principio con sus familiares.

«Ellos (los parientes del Presidente) deberían ser los primeros investigados, ellos deberían ser los primeros sancionados con todo el peso de la ley, pero son protegidos a capa y espada por el señor presidente Lucho Arce, el día que diga ‘que se investigue a mi familia’, ese día por lo menos alguito podemos creer que este Gobierno puede luchar contra la corrupción», agregó el senador.

En los cuatro años y dos meses de administración de Arce, cinco ministros fueron removidos de sus cargos por hechos de corrupción. Asimismo, desde el ala radical del MAS se denuncia que los hijos del mandatario están involucrados en hechos de corrupción que no son investigados.