Marinkovic sobre apoyo de facción adenista a Tuto: Es un grupito que no es orgánico de ADN

El candidato presidencial señaló que José Antonio Arnez no es presidente de ADN en Santa Cruz y que cuenta con el respaldo del partido para presentarse a los comicios.

eju.tv / Video: DTV

El candidato presidencial Branko Marinkovic aseguró la tarde de este lunes que la facción adenista que expresó su respaldo a Jorge Tuto Quiroga «es un grupito» que no responde a la organización orgánica de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

«Es un grupito bien pequeño al que se le ocurrió salir a la plaza a hacer una conferencia de prensa, esta bien si ellos quieren apoyarlo a Tuto, pero no son orgánicos de ADN, el jefe de ADN es Gabriel Gutiérrez yo tengo el respaldo de ellos», aseguró el opositor cruceño a la prensa.

Por la mañana, un grupo de ADN del departamento de Santa Cruz, a cargo de José Antonio Arnez, anunció que se sumaba al bloque que apoya la candidatura de Quiroga, decisión con la que se desmarcaban de Marinkovic, candidato que tiene virtualmente arreglada su participación en los comicios por ese partido.

«Yo tengo la documentación de quién es el jefe departamental, pero no hay más polémica que hacer sobre esto, puede salir cualquiera a decir, (ADN) me está respaldando y estamos buscando otras alianzas, con calma, con paciencia, en su momento les vamos a avisar si es solamente ADN, si vamos con algún otro partido», señaló.

Consultado sobre la decisión de Demócratas de apoyar la candidatura de Quiroga, el también empresario sostuvo que tendrá que ser Rubén Costas quien explique el acuerdo y si hubo presiones por parte de su partido para sellar la alianza.

«Es una decisión de Rubén, no sé si es una decisión orgánica o personal de él, o presiones del partido, yo he sido bien claro que me voy a unir a aquellos que sean afines a que queremos un cambio en el país», dijo.