Marinkovic sobre estado médico de Evo: La tercera edad no le molestó para buscar niñas y acosarlas

El opositor criticó al Gobierno por no aprehender al expresidente del MAS y dejar que se organicen marchas para darle impunidad.

eju.tv / Video: DTV

El candidato presidencial Branko Marinkovic se refirió este martes al certificado médico presentado por la defensa de Evo Morales para justificar su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares por la acusación de trata y tráfico de personas. Indicó que él sabía que no iba a presentarse y que su estado clínico no le impidió acosar niñas.

«Sabía que el pedófilo no iba a ir, que no se iba a presentar, lo protegen en el Chapare los cocaleros, los narcos y parte del Gobierno; hoy día dijo que por la tercera edad que tiene, esas barbaridades, la tercera edad no le molestó para buscar niñas y acosarlas, sobre el pedólifo comentar algo más no se puede», manifestó en conferencia de prensa.

El expresidente del MAS no se presentó ante la Fiscalía de Tarija para declarar por la acusación que pesa en su contra; sus abogados entregaron al juez un certificado médico que habla de una bronconeumonía que Morales supuestamente sufre. Marinkovic cuestionó el argumento y criticó al Gobierno por no ejecutar la orden de aprehensión que tiene pendiente.

«Hay que preguntarle al Gobierno por qué no ejecuta (la orden de aprehensión), contra los opositores las ejecutan, miremos el operativo contra el gobernador (Luis Fernando) Camacho, la violencia que se utilizó, sin embargo, al pedófilo lo dejan tranquilo«, lamentó.

El empresario también se refirió a la marcha evista que tiene cercada la Plaza Murillo, en La Paz, en un supuesto reclamo por la crisis económica que atraviesa el país. Dijo que es una movilización más para buscar la impunidad del líder cocalero.

«Todas esas marchas tienen el único fin de buscar la impunidad de Evo Morales, el Chapare se volvió una república independiente de la coca, del narcotráfico, eso lo vengo denunciando hace 20 años, el Chapare es una republiqueta y hay que recuperar ese territorio para el país», señaló.