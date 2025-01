La marcha evista cerca la plaza Murillo y conmina al gobierno de Luis Arce a recibir su pliego petitorio

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

la entrada de los adeptos de Evo Morales a la sede de Gobierno. Foto: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evistas instalan vigilia en cercanías de la plaza Murillo, luego de arribar desde Patacamaya; Gobierno denuncia que «grupos armados» emboscaron a policías y abrieron fuego hasta contra turistas; y, abogados de Evo ratifican que no se presentará a declarar y exigen respuestas del ministro de Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evistas instalan vigilia en cercanías de la plaza Murillo, luego de arribar desde Patacamaya

Los afiliados al Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo instaló en las pasadas horas una vigilia indefinida en los alrededores de la plaza Murillo, en la sede de Gobierno, hasta que las autoridades los escuchen” y les reciban su pliego petitorio, afirmó este lunes por la tarde el dirigente de la Csutcb, Javier León. La medida se dispuso luego de arribar desde Patacamaya, en una marcha que inició el viernes 10 enero pasado. “Todos saben que a este Gobierno no le interesa escuchar las demandas y necesidades del pueblo boliviano, por eso desde acá le decimos: Gobierno mentiroso, sinvergüenza, corrupto y que el pueblo boliviano no se va a cansar, todas las organizaciones sociales nos vamos a quedar acá en vigilia hasta el momento que se le pegue la gana de por lo menos recibir nuestro pliego petitorio”, manifestó el dirigente.

– Gobierno denuncia que «grupos armados» emboscaron a policías y abrieron fuego hasta contra turistas

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este lunes que «grupos armados» abrieron fuego contra un contingente policial en la carretera Potosí-Oruro y que el ataque incluso alcanzó a dos autobuses en los que se trasladaban turistas. «Después de este contacto con la prensa del señor Leonardo Loza (quien denunció la movilización de efectivos policiales), casualmente en altas horas de la noche, en horas de la madrugada, el personal policial que se procedía a trasladar desde Potosí hacia el departamento de La Paz sufrió una emboscada; un grupo armado comenzó a realizar disparos en contra de la vida, de la integridad y de la humanidad del talento humano de la Policía Boliviana», declaró la autoridad. Además de tres uniformados, dos civiles que viajaban a bordo de autobuses también fueron alcanzados por los proyectiles.

– “Una patrulla recibió impactos de arma”: Policía revela detalles del ataque en Challapata y el estado de los heridos

La Policía Departamental de Potosí informó de tres efectivos heridos tras el ataque a una patrulla que iba a reforzar las tareas en La Paz, a raíz de la marcha de sectores afines a Evo Morales. Según el informe policial, recibieron varios disparos de arma de fuego que ocasionaron daños materiales y tres heridos. El coronel Limbert Choque, vocero del Comando Departamental de Potosí, detalló que los 122 efectivos policiales fueron emboscados cerca de Challapata. “Una camioneta de la Estación Policial 7 con tres ocupantes recibió impactos de arma de fuego”, dijo. Tres policías resultaron heridos: Armando Pary, conductor del motorizado, fue alcanzado por los vidrios en el rostro. El sargento Jhonny Poma tiene un traumatismo en el brazo derecho. El sargento Ronald Tórrez recibió el impacto del arma, a la altura del tobillo. Los tres son atendidos en Oruro.

– Gremiales dan plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para eliminar la disposición confiscatoria

El ampliado nacional de los gremiales determinó este lunes dar plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para eliminar la disposición confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE); de no ser atendidos en su demanda, saldrán en una «gran marcha» el martes 4 de febrero. «De lo contrario, se reactivan las movilizaciones en todo el territorio nacional desde el 4 de febrero», declaró el dirigente de los gremiales Jesús Cahuana. La dirigencia de los gremiales de todo el país se reunió este lunes en Santa Cruz de la Sierra, donde definieron, además, otros aspectos en su pliego petitorio al Gobierno. «Pedimos que se prohíba definitivamente cualquier donación que estén queriendo hacer a Cuba, puesto que el Gobierno cada año está obsequiando toneladas de arroz, siendo que en nuestro país hace mucha falta este artículo», manifestó.

– Prestatarios se suman a marcha gremial y protestan por la crisis: “100 bolivianos no alcanzan para nada”

Eva Flores, dirigente de los prestatarios, se sumó junto a su sector a la marcha de los gremiales en protesta contra los Bancos privados y el gobierno central, debido a la crisis económica que golpea a las familias bolivianas. La representante cuestionó que el gobierno de Luis Arce “no dice nada”, mientras la crisis económica se agudiza con el incremento diario de los precios de los productos de la canasta familiar. “La canasta familiar ha subido más del 50%. Cuánto cuesta la libra de arroz, cuesta 6 o 7 bolivianos antes costaba hasta 3 bolivianos (…) Cien bolivianos ya no alcanza para nada, cien bolivianos es para un día. Cuánto está el kilo de carne 50 o 60 bolivianos”, protestó. Pese a esta crisis que todos los bolivianos están sufriendo, los bancos privados quieren seguir cobrando “interés sobre interés”, sostuvo la dirigente.

– En Cochabamba se registra un enfrentamiento entre la Policía y evistas por la sede sindical de la Csutcb

Un enfrentamiento entre un grupo de uniformados de la Policía Boliviana y los afines al expresidente Evo Morales se registró este viernes por la mañana, por la toma de las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), ubicada en la plaza San Sebastián, en la ciudad de Cochabamba. El hecho generó disturbios entre las personas que estaban en el lugar por el control de dicha sede; aunque, medios locales informaron que el enfrentamiento se dio cuando diferentes organizaciones sociales protestaban por el alza de la canasta familiar. En uno de los videos que circula en medios digitales se observa cómo dispersan del lugar a los movilizados con gases lacrimógenos, además del uso de vehículos blindados. Estos, que portaban hondas, piedras y palos, con los que contrarrestan la gasificación.

– Fiscal de Tarija asegura que Evo fue bien notificado y se presentó con sus abogados a las apelaciones virtuales

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó este lunes que Evo Morales fue notificado de forma correcta para la audiencia que debe llevarse a cabo mañana, y señaló que tanto él como sus abogados están al corriente de la investigación, tanto que participaron de todos los incidentes y apelaciones virtuales de la causa. «En todo el transcurso de la investigación han venido presentando (incidentes), se ha hablado también que el señor Juan Evo Morales desconocía de esta investigación, sin embargo, en todos los incidentes, apelaciones que se han venido presentando, que han sido de manera virtual, él se ha conectado conjuntamente sus abogados, entonces, mal pueden indicar de que él desconoce esta investigación o que esta investigación es nula», declaró Gutiérrez.

– Abogados de Evo ratifican que no se presentará a declarar y exigen respuestas del ministro de Gobierno

Los abogados de Evo Morales afirmaron este lunes que su defendido no fue notificado y no se presentará a declarar mañana en la Fiscalía de Tarija, que lo requiere por la acusación de trata y tráfico de personas. Además, exigen que el ministro de Gobierno responda a las alusiones de Cindy Vargas Pozo, la presunta víctima del expresidente, quien lo citó en una entrevista a fines de diciembre. «No ha sido notificado Evo Morales y no puede asistir a un acto en el que no fue notificado, no puede plantear medidas de defensa como incidentes, excepciones y otros más por la nulidad de todo lo obrado; queremos y pedimos una respuesta del ministro de Gobierno porque hace una acusación política», declaró el abogado Wilfredo Chávez. Morales fue notificado vía edicto judicial para presentarse a declarar el martes 14 de enero ante un juzgado de Tarija.

– Fiscalía brinda el aparente móvil de la balacera en Entre Ríos donde murió una niña de 5 años

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó este lunes que una de las hipótesis que se maneja en la investigación de la balacera en Entre Ríos, que terminó con la vida de una niña de cinco años y dejó al padre herido, es un ajuste de cuentas. “Tenemos una hipótesis preliminar, es la que se maneja en este territorio donde ha ocurrido este hecho, estamos frente a un aparente ajuste de cuentas, sin embargo, el móvil del hecho está siendo objeto de investigación”, reveló. La niña de cinco años recibió tres impactos de bala en su cuerpo, que afectaron órganos vitales, mientras que al hombre le llegaron cuatro proyectiles le afectaron sus manos, abdomen y pierna; el “resto impactó en la estructura del motorizado”. “Producto de este antecedente se tiene el fallecimiento de una persona de cinco años por disparo de bala”, dijo.

– Gobierno afirma que recién se registrarán lluvias intensas y que habrá más desbordes de ríos en diferentes regiones del país

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este lunes que recién en los siguientes días se registrarán lluvias intensas en diferentes regiones del país y que incluso habrá más desbordes de ríos. Aunque también indicó que el reporte que tienen desde el 1 de noviembre pasado es que las precipitaciones pasadas afectaron a ocho departamentos, sin incluir a Oruro; 228 municipios; más de 16.000 familias; entre afectadas y damnificadas, y 16 fallecidos. “Recién estamos empezando la temporada, hay previsión de que habrá lluvias intensas y hay la probabilidad de que muchos ríos o cuencas puedan desbordarse, porque ya llegaron a su nivel máximo, de manera que todos estamos en apronte”, indicó la autoridad, consultado sobre las lluvias que se registran en Bolivia.

