Mensaje presidencial no genera expectativa

Aseguran que los resultados de la administración "masista" al frente del Estado están a la vista de una población que cada día debe enfrentar los problemas derivados de la crisis económica. Se cuestiona que el Gobierno nuevamente intente negar los resultados del desastroso paso del Movimiento al Socialismo por el poder, con mayores retrocesos que avances en distintos campos. Señalan que los 15 años del Estado Plurinacional no deben tomarse como una fecha festiva, como pretende el Gobierno, sino como un recordatorio de todo el daño provocado por el "masismo".

Lamentando que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, haya preferido festejar con funcionarios públicos en Plaza Murillo el aniversario del Estado Plurinacional, en lugar de presentar un informe de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), parlamentarios de oficialismo y oposición señalaron que no existen expectativas respecto a los anuncios o el mensaje que pueda emitir el primer mandatario en esta jornada.

Los principales cuestionamientos antes del mensaje presidencial tienen que ver con que no se espera un sinceramiento del primer mandatario con respecto a la situación económica del país, por el contrario, se anticipa una nueva serie de promesas fuera de lugar, tomando en cuenta que la actual gestión de gobierno se encuentra en su recta final.

Asimismo, se cuestiona que el Gobierno nuevamente intente negar los resultados del desastroso paso del Movimiento al Socialismo (MAS) por el poder, con mayores retrocesos que avances en distintos campos, además de la dilapidación de los recursos provenientes de la mayor bonanza económica en la historia del país.

Para la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, no se espera nada del mensaje que pueda emitir el presidente Arce, tomando en cuenta que los resultados de la administración “masista” al frente del Estado están a la vista de una población que cada día debe enfrentar los problemas derivados de la crisis económica y la falta de oportunidades para salir de esta situación.

“Hemos visto que han conducido este país a la ruina, a una debacle inminente y creo que el MAS lo único que tiene para ofrecer es mayor violencia, intolerancia y abusos”, aseguró la legisladora.

En la misma línea, el diputado paceño Alejandro Reyes sostuvo que los 15 años del Estado Plurinacional no deben tomarse como una fecha festiva, como se pretende desde el Gobierno, por el contrario es un recordatorio de todo el daño provocado por el “masismo” a la economía nacional, asimismo, cualquier discurso dirigido a tratar de destacar algún logro debe tomarse como solo palabras que buscan salvar y justificar a una desastrosa gestión.

“No tenemos nada que festejar ni con que festejar, estamos en una de las peores crisis económicas, si no es la peor. Lo que venga como retórica no son más que mentiras que se las lleva el viento en ese momento, no va haber indultos ni pactos sociales, lo que vemos hoy es la inutilidad en su máximo esplendor e incapacidad de gestión”, dijo.

Según el legislador de oposición, lo único que, en adelante, debe exigirse al gobierno de Arce, es garantizar las elecciones generales, un Padrón Electoral transparente, un sistema de conteo rápido confiable y entregar el mando democráticamente a otra administración electa por voto popular en los comicios de agosto próximo.

“Se le acabó el tiempo y las ideas, lo único que podemos esperar es eso, y si no lo hace se va ir como el peor presidente”, agregó.

Desde el oficialismo, el senador Félix Ajpi cuestionó que el primer mandatario haya optado por festejar el Día del Estado Plurinacional rodeado de empleados públicos en Plaza Murillo, en lugar de presentar un informe de gestión ante la ALP, como debe ser.

“El presidente convoca para el Bicentenario a un acuerdo social, mientras para el 22 se va hacer en la Plaza Murillo y no un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Podemos ser ‘violentos brutos’ y hasta ignorantes, pero somos el depositario de la soberanía democrática y política del pueblo boliviano, el Presidente no va tomar eso en cuenta. Entonces de qué posibilidad de gobernar está hablando”, reclamó el parlamentario.

Para Ajpi, la prioridad del presidente debería ser explicar varios temas relacionados a la actual situación del país, “¿cómo es que va a llegar a su fin de gestión el 8 de noviembre, en qué situación vamos a estar?”.

El lunes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que para esta jornada se tiene previsto un acto formal en Casa Grande del Pueblo y uno cultural con una ceremonia ancestral.

“El evento formal va a ser en el Hall de Casa Grande, en estas instalaciones precisamente, donde se tienen invitadas a delegaciones de las distintas naciones, porque somos un Estado Plurinacional, y es importante su participación”, explicó la autoridad.

En criterio de Alcón, llegar a consolidar el Estado Plurinacional no ha sido un paso fácil, sino ha costado mucho.

