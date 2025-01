Ministro Veliz atribuye denuncias a «libreto político» del evismo y desafía a que le investiguen

El titular de Educación, investigado por nepotismo y uso indebido de bienes, se declaró víctima de difamaciones y anunció medidas legales.

eju.tv / Fuente: Correo del Sur

El ministro de Educación, Omar Veliz, se pronunció este sábado sobre las denuncias en su contra por nepotismo y uso indebido de bienes del Estado, por las que el Viceministerio de Transparencia abrió una investigación.

En su primera aparición pública luego del anuncio de las pesquisas en su contra, en una conferencia de prensa en La Paz, Veliz desafió a que lo investiguen y comprueben si cometió los delitos que le atribuyen.

«Si es que hubiese irregularidades que se investigue, yo estoy de acuerdo, pero desmiento que habría hecho una venta de un ítem, no me caracterizo de eso. No estoy de acuerdo con las acusaciones que se me hacen«, señaló Veliz.

Aseguró que las denuncias en su contra responden a un «libreto político» impulsado por afines al expresidente Evo Morales. «Estamos entrando en una coyuntura política, las personas merecemos un respeto entre prójimos, tenemos sentimientos», agregó.

Incluso cuestionó que le acusen de ser un «depravado sexual». «Alegremente no podemos hablar una palabra que no está probada, eso implica mucha responsabilidad», apuntó.

Sobre la denuncia de nepotismo, aseveró que es probable de que haya funcionarios en el Ministerio de Educación que tengan el apellido Veliz, pero sostuvo que no tiene grado de parentesco.

La autoridad también anunció que tomará “medidas que mi derecho me permitan” por las difamaciones en su contra, pero aclaró que lo hará “como Omar Veliz, no como ministro”.

El ministro de Justicia, César Siles, anunció el pasado jueves que el Gobierno determinó abrir una investigación administrativa en contra de Veliz por supuestos actos de nepotismo, uso indebido de bienes públicos, uso indebido de recursos económicos, tráfico de ítems y cargas horarias.

La denuncia fue presentada el 20 de enero ante el Viceministerio de Transparencia, donde se menciona que la autoridad de Estado favoreció a sus sobrinos con designaciones y salarios altos, además de otras irregularidades.