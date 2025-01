«No nos dejan trabajar»: Multisectores se reúnen hoy en Santa Cruz, analizarán medidas en contra del PGE 2025

El encuentro se iniciará a las 14 horas de este lunes con la participación de gremialistas, transportistas y la CAO en pleno con sus 18 sectores.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Este lunes, desde las 14 horas en Santa Cruz, se desarrollará un congreso en rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que reunirá a diversos sectores productivos de la región, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

«El gobierno promulgó la Ley del Presupuesto General del Estado y su cláusula séptima dice que se autoriza al organismo del Estado a hacer allanamientos y decomiso en todos aquellos lugares donde el gobierno crea que se está acumulando o se están elevando los precios, no solamente de los alimentos, sino también de otros productos», explicó Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), como el motivo de la reunión.

En el encuentro, participarán gremialistas, transportistas y la CAO en pleno con sus 18 sectores.

«Vamos a tomar decisiones para que esta ley sea revertida porque no contribuye en nada ni a la producción ni a la comercialización de los productos, sobre todo en el caso nuestro, los alimenticios. Esta ley lo único que hace es ir para atrás porque se está atentando directamente contra la libertad de trabajo, no nos están dejando trabajar, venimos reclamando de mucho tiempo atrás que no hay condiciones para producir», afirmó.

Explicó que para producir carne de cerdo y artículos pecuarios se necesita soya, maíz y sorgo. «Es una manera de reprimir y la represión no resuelve los problemas de la economía, es con medidas económicas, con producción suficiente para alimentar a las familias bolivianas», agregó.