«No soy doctor para curar a mi hijo»: madre de conscripto accidentado pide a Defensa asumir responsabilidad

El efectivo militar sufrió un accidente en el Regimiento San Matías. Presenta lesiones por quemaduras que no fueron tratadas a tiempo.

eju.tv / Video: RKC

Desde el pasado jueves 16 de enero, doña Sofía Cabrera casi no duerme y ve pasar las horas al lado de la cama de su hijo, un conscripto de 19 años que sufrió un accidente en el Regimiento San Matías.

El 19 de septiembre del año pasado, el desplome de una precaria estructura le causó graves lesiones que hasta hoy no sanan. Lo peor… sin recibir el alta médica y aún delicado, el efectivo militar fue entregado a su familia, que no cuenta con los recursos para cubrir las atenciones que precisa.

«Estoy sin dormir, atendiendo a mi hijo, yo no soy doctor para curarle a él, tengo que limpiarle, no me han dado dinero, tengo que lavarle los pañales, tengo que comprar, no sé qué medicamento le voy a dar, lo único que le doy es paracetamol, tiene fiebre, cada noche está peor, ya no puedo hacer nada», declaró en medio del llanto la madre del conscripto.

Los médicos informaron a la familia que el muchacho presenta una infección grave como resultado de las quemaduras que sufrió en el accidente, que le causaron lesiones en la nuca, espalda y miembros inferiores, heridas que se infectaron y por las cuales precisa atención especializada.

«Él también tiene una lesión interna en la columna, esto a razón de que el muchacho ha estado botado en una cama sin atención médica; he hablado con la directora nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y se ha comprometido a hacer los trámites necesarios para que este conscripto pueda tener todas las atenciones médicas que no tuvo hace tres meses», indicó a los medios el abogado de la familia, Hugo Iriarte.

La estructura que cayó sobre el uniformado hacía las veces de cocina improvisada del Regimiento de Infantería 14 Florida, donde ocurrió el accidente. El material cayó sobre el muchacho, quien fue llevado a Brasil por la cercanía que tiene de San Matías.

«En Brasil no le dieron las atenciones necesarias, lo dejaron postrado hasta que se hicieron unas laceraciones en la cabeza y en las nalgas, posiblemente tenga una gangrena, pero eso los médicos van a establecer, agregó el abogado.

La familia del joven espera que el Ministerio de Defensa se haga cargo de sus atenciones, ya que aun sin contar con los medios para cubrir los gastos, lo llevaron este lunes a una clínica privada de la ciudad de Cochabamba, donde se busca estabilizarlo y darle el tratamiento que requiere.