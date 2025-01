Samuel dice que Tuto vive de su pensión de expresidente desde hace 23 años

Insistió que por todo lo que ha hecho, inversiones y el trabajo en el país, está “confiado” en que será elegido como el candidato presidencial único de la oposición y quien será el que haga frente al instrumento político.

El empresario Samuel Doria Medina afirmó este jueves que tiene “ventaja” contra el que será uno de sus contrincantes a momento de elegir al candidato presidencial único de la oposición, en referencia al precandidato Jorge Tuto Quiroga, por toda la inversión y el trabajo que viene haciendo desde hace años, como el apoyo a emprendedores y artesanos. Mientras que, indicó que, Tuto, luego de ejercer la presidencia del Estado en 2002, no ha trabajado en el país, por tanto, hace 23 años que vive de la pensión vitalicia.

“Vengo trabajando, como todos saben en el país, hace muchos años. Tuto, luego de ser candidato, luego de ejercer la presidencia, cuando se enfermó el general (Hugo) Bánzer, no ha tenido ningún trabajo en el país. Son 23 años que él vive de una pensión vitalicia que pagamos todos los bolivianos con nuestros impuestos”, manifestó Doria Medina, ante la pregunta si está seguro que ganará en la elección previa para definir el candidato único de la oposición, tomando en cuenta que al parecer esto se definirá entre él y Quiroga.

Ante ese panorama, enfatizó que el hecho de haber realizado inversiones en Bolivia, trabajar y no haberse ido del país en ningún momento y por haber enfrentado al Movimiento Al Socialismo (MAS), le da “ventaja” frente a Tuto.

“Por eso estoy confiado, voy por todo el país y la gente sabe que no solamente he invertido, sino que he apoyado a los emprendedores, artesanos, quienes saben que tengo visión, no solamente para mi interés, sino de apoyar al más pequeño. Y estando en el Gobierno, ya lo dije, habrá un capitalismo, pero un capitalismo con rostro humano”, aseveró.

Insistió que por todo el trabajo que viene haciendo, está “confiado” en que será elegido como el candidato presidencial único de la oposición y el que hará frente al instrumento político, para el cual tiene tres objetivos, que es: derrotar al MAS, resolver la crisis económica e iniciar un nuevo ciclo democrático en Bolivia.