Senador del ala radical del MAS pide renovación de liderazgos en la arena política

Pedro Vargas afirma que Evo Morales es un político con experiencia, pero identifica a Andrónico Rodríguez como el futuro de esa tienda política

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Pedro Vargas ratificó su posición sobre la necesidad de buscar nuevos liderazgos no solo en ese instrumento político, sino también en el sistema de partidos, porque los líderes ‘viejos’ tanto de izquierda como de derecha, deben dar paso a las nuevas generaciones para renovar la visión de país y que puedan transformar las promesas recurrentes en acciones.

Vargas afirmó que son los mismos rostros los que circulan en el espectro actual, quienes se han servido de la política desde hace varios años sin haber dejado algún beneficio para la población en general; sin embargo, trazó una línea que divide a los ‘viejos’ políticos y Evo Morales, a quien consideró un líder con experiencia, porque recuperó el país para los bolivianos, sobre todo para las clases desposeídas; sin embargo, afirmó que es momento de dar paso a nuevos liderazgos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Foto: captura pantalla

“¿Quiénes son los viejos políticos que prometen y comprometen a los ciudadanos dentro del territorio boliviano? Samuel Doria Medina, que tiene 66 años; Jorge Tuto Quiroga, que tiene 64 años; Manfred Reyes Villa, 69 años; Luis Arce, 62 años; son esos viejos políticos que prometen y prometen y nunca van a hacer realidad; hay una diferencia con el expresidente Evo Morales, porque es un político con experiencia, que ha construido, ha recuperado la patria para la sociedad boliviana”, remarcó.

Empero, ratificó que su inclinación es porque haya un recambio generacional que permita a los liderazgos jóvenes mejorar las condiciones de vida de los bolivianos; por ello apuntó a Andrónico Rodríguez como el líder joven que ha demostrado que tiene la capacidad para manejar el país; empero, serán las organizaciones sociales quienes deben decidir sobre una posible candidatura del presidente de la Cámara de Senadores.

Foto: captura pantalla

“Hay que buscar una política nueva donde debemos buscar la unidad para gobernar, y esa unidad quién puede buscar, solamente la juventud que no está contaminada por los viejos políticos, la juventud está más intacta, tiene un criterio sano que puede servir para la construcción del país, aportando buenos criterios y esfuerzos para hacer un país grande; por eso mi persona se ha enmarcado en construir un nuevo líder que pueda gobernar nuestro país; el hermano Andrónico Rodríguez ha demostrado su capacidad”, subrayó.

Asimismo, informó que no participará en la marcha que inicia este viernes 10 de enero desde Patacamaya por razones de salud; sin embargo, aclaró que informó a Morales sobre la determinación. La caminata tendrá una duración de cuatro días y está previsto el arribo de la columna de los seguidores de Evo Morales a la sede de Gobierno el lunes 13 de enero, un día antes de la citación al expresidente para que declare ante el Ministerio Público de Tarija por un caso de trata de personas.

Foto: captura pantalla

“Yo pedí licencia para no participar de las marchas que se van a llevar en reclamo justo por la canasta familiar, de la escasez de dólar y de combustible, pero, por razones de salud no voy a participar y he pedido un permiso al hermano Evo de esa marcha”, anunció el legislador, para luego reiterar que apostará por la unidad en torno al líder que emerja de la determinación de los movimientos sociales que componen el MAS evista.