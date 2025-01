Senador del MAS evista afirma que Morales debe aclarar ante la justicia las denuncias que pesan en su contra

Pedro Vargas Fernández también pide a la justicia ser imparcial al tratar el caso del exmandatario.

El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Vargas Fernández, sugirió este viernes a su líder, el expresidente Evo Morales Ayma, responder ante la justicia por las acusaciones en su contra, para frenar la presunta persecución política del gobierno de Luis Arce Catacora que aprovecha su resistencia a comparecer ante el Ministerio Público de Tarija sobre el presunto delito de trata de personas, para confinarlo en el trópico de Cochabamba.

“Yo soy una persona sincera, a nivel de político, al hermano Evo no me gustaría que lo persigan, para nada, como senador lucho por su libertad, porque él necesita estar libre, no estar perseguido por el gobierno; pero, como persona, si él ha cometido esos errores, él ya debería aclarar las cosas ante la población y no estar teniendo a la organización ahí con algunos pretextos de que lo podemos defender; como persona él seguramente sabe qué es lo que pasó y debe defender ante la justicia”, aseveró.

Vargas Fernández afirmó que la situación de Morales es particular y, por ende, como exautoridad le corresponde aclarar las denuncias en su contra ante las instancias correspondientes y que los operadores de justicia deben evaluar los alegatos del exjefe nacional del MAS sin incurrir en consideraciones políticas ni obedecer a presiones del gobierno actual, para que la determinación que tomen se ajuste al debido proceso.

“Es un caso muy particular del expresidente, si él quiere estar libre de toda persecución tiene que someterse, aclarar ante la justicia boliviana; nosotros no somos nadie para juzgar a él si es verdad o no es verdad, más que nada la justicia es la que debe (obrar) sin perseguir, sin llevar por otro lado, sin ver que es una persona que no es de su línea de Lucho Arce y esté queriendo obedecer, no; en la justicia tiene que haber libertad, porque los bolivianos debemos poder defendernos de todo tipo de acusación en todo el territorio”, puntualizó.

El asambleísta del MAS radical, Pedro Benjamín Vargas. Foto: captura pantalla

Por ello, señaló que los políticos deben cuidar sus acciones para no ser objeto de acusaciones como sucede en la actualidad con el exmandatario, por tanto, la actitud debe ser intachable. “Más que todo cuando es un político, cuando uno es político debe estar libre de todo, de todos los acosos o de todo lo que a uno s ele sindica; entonces, para ello, pienso que los actores políticos tenemos que estar libres de todo, no podemos tener ningún tipo de denuncias ni de acosos, de nada. Bolivia necesita personas limpias que la puedan gobernar”; enfatizó.

Sin embargo, Vargas también cuestionó a la actual gestión por no preocuparse de las necesidades de la población boliviana, ni ofrecer soluciones a la crisis económica que golpea a las clases más empobrecidas, solamente por enfrascarse en una persecución política contra el máximo dirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, para anularlo políticamente de cara a las elecciones generales de agosto venidero.

“Bolivia puede estar bien si el gobierno de Lucho Arce no se ocupara de perseguir al hermano Evo Morales, si el gobierno se ocuparía de hacer gestión para los ciudadanos bolivianos que hoy coyunturalmente estamos muy peleados, estaríamos mucho mejor, porque el tiempo que se pasa el gobierno de Lucho Arce es más que todo hablando del hermano Evo Morales y de otros dirigentes que están perseguidos”, subrayó.

El asambleísta aseguró que las organizaciones sociales que responden al exmandatario quieren verlo libre sin ningún tipo de restricciones y que no esté atrincherado en el trópico de Cochabamba por la conculcación de su derecho a la libre circulación en todo el territorio nacional, tal cual es la intención de Luis Arce Catacora y sus acólitos.