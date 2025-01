Si es Presidente, Doria Medina quitará la subvención al diésel y mantendrá «por un tiempo» la de la gasolina

El opositor sostuvo que es necesario «reordenar la economía», por lo que habrá un «ajuste de precios» cuando llegue al poder.

eju.tv / Video: DTV

El líder de oposición Samuel Doria Medina aseguró que, si llega a ser Presidente, eliminará la subvención al diésel y mantendrá por un tiempo la de la gasolina, hasta que los choferes cambien sus motorizados a eléctricos o gas.

«Voy a acabar con esa subvención y voy a mantener la subvención de la gasolina para el transporte público por un tiempo razonable, determinado, para que los transportistas puedan cambiar sus vehículos a gas o vehículos eléctricos, pero no tiene sentido seguir subvencionando el diésel importado que hace millonarios a una serie de pillos que sacan de contrabando ese diésel», declaró a DTV el exjefe de Unidad Nacional.

En agosto del año pasado, el Gobierno de Luis Arce anunció que mantener la subvención a los hidrocarburos es insostenible para la economía nacional, por lo que pidió un referéndum para consultar a la población sobre la eliminación al subsidio a los carburantes.

Aunque la consulta no se llevó a cabo y el subsidio se mantiene inamovible, Doria Medina considera que «no tiene sentido» mantener el precio de los líquidos subvencionados, ya que no se trata de una producción nacional, sino importada y que no da beneficios.

«No tiene sentido seguir dando subvención al diésel, es un producto importado, imagínese el absurdo de dar subvención al diésel chileno o norteamericano, yo soy partidario de subsidiar la producción nacional, pero subsidiar lo que producen en otros países no tiene sentido», manifestó.

El también empresario declaró que es necesario «reordenar la economía» nacional y que ese reordenamiento significará que «van a ajustarse los precios» cuando llegue al poder, en caso de representar al bloque opositor en las elecciones.

Doria Medina es parte de la alianza de oposición que completan Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, quienes anunciaron un solo candidato para los comicios generales del 10 de agosto próximo.