Trata y abuso de menores: La justicia argentina rechaza denuncia contra Evo Morales porque ‘no hay asidero legal’

Boris Bueno Camacho / La Paz

Justicia de Argentina desestima denuncia contra Evo Morales por trata y abuso de menores; la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Escaños y lo remite al Senado; e industriales a Arce: Nosotros no conspiramos, nosotros producimos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Justicia de Argentina desestima denuncia contra Evo Morales por trata y abuso de menores

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 del Poder Judicial de la Argentina desestimó la denuncia presentada contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de abuso de menores y trata porque es una “presunción sin asidero legal”. “Por todo lo expuesto, de conformidad con las normas que rigen la materia, es que resuelvo desestimar la presente denuncia, de conformidad con lo normado por el artículo 180 del código procesal penal de la Nación”, dice la parte resolutiva del dictamen. En noviembre del 2024, el exministro de Economía del gobierno de Jeanine Añez, Branko Marinkovic, presentó una denuncia contra el exmandatario, tras conocer que durante su asilo político en el vecino país convivía con menores de edad. En ese entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la apertura de la investigación penal.

– Chávez dice que la orden de aprehensión contra Evo es inejecutable porque se violaron sus derechos

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista señaló el viernes que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales es inejecutable porque se violaron sus derechos. El abogado Wilfredo Chávez explicó que se inició una persecución y una serie de acciones “rápidas” en la Fiscalía de Tarija a espaldas de Evo Morales y no se le notificó para que asuma defensa en el proceso de trata y tráfico de personas que le sigue el Ministerio Público. Dijo que de manera públicamente y no oficial se conoció que el 26 de octubre de 2024 se libró una orden de aprehensión contra Morales para que preste su declaración informativa. “Esta orden de aprehensión no ha sido ejecutada, pues ha sido objeto de una acción de tutela constitucional que la dejó sin efecto, pero entendemos que el juez de allá no habría dado por válido”, señaló.

– A 10 días de la denuncia, la fiscal Gutiérrez niega acusaciones de Cindy en caso contra Morales

Pasaron 10 días desde que la joven que tuvo una hija con el expresidente Evo Morales denunció a la fiscal Sandra Gutiérrez, la autoridad negó las acusaciones y aseguró que pretenden apartarla de la investigación contra el exmandatario. Cindy, el 31 de diciembre, habló con un medio internacional al que le dijo que era víctima de los gobiernos de Morales y de Luis Arce. Asimismo, informó de las acciones que supuestamente hicieron el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal Gutiérrez en 2019, cuando ocupaban otros cargos. Los acusó de ser los verdaderos “tratantes” porque gestionaron para que ella, su hija y su hermano menor abandonen el país para radicar en la Argentina. La joven dio detalles de esa situación, es más, señaló que conocían a su pequeña hija. “Tendrán que demostrar de que yo la conozco a ella y a la menor”, dijo.

– La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Escaños y lo remite al Senado

Por dos tercios de voto de los legisladores presentes, la Cámara de Diputados aprobó este viernes en sus dos estaciones, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de 230/2024-2025, de Distribución de Escaños entre Departamentos y lo remitió al Senado, para su respectivo tratamiento legislativo. «Al haberse aprobado el presente proyecto de ley, en sus estaciones en grande y detalle, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales», afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra. La propuesta fue elaborada en función a los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024, que establece que Chuquisaca pierde una diputación plurinominal y Santa Cruz gana un escaño. En función a ese ajuste, se establece una nueva distribución de escaños uninominales, plurinacionales y especiales en esos departamentos.

– Kathia Quiroga: «Todos debemos participar si queremos salvar Bolivia»

“Es el momento en que todos debemos participar si queremos salvar Bolivia”, afirmó Kathia Quiroga Fernández, secretaria ejecutiva de Demócratas Santa Cruz, quien hizo un llamado a la unidad y participación de todos los líderes políticos de oposición y ciudadanía para enfrentar los desafíos críticos que atraviesa el país. En entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, la política enfatizó que este 2025 se debe iniciar con esperanza y compromiso, tras un 2024 marcado por una crisis. «Hemos tocado y pisado fondo, no podemos estar más mal, nos estamos jugando nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y por eso es importante seguir trabajando en esa concertación escuchando a la ciudadanía, escuchando a todos los bolivianos y también involucrándonos”, reflexionó.

– Capobianco llama a la oposición a consolidar alianzas para cuidar el voto en las elecciones presidenciales

El consultor político Guillermo Capobianco advirtió que, en las elecciones generales programadas para agosto, el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) intentará realizar un fraude electoral. Frente a esa posibilidad, instó a las fuerzas opositoras a consolidar alianzas estratégicas y adoptar medidas para proteger el voto ciudadano. “Tenemos que estar seguros de que el gobierno intentará hacer fraude de muchas formas. Lo que nosotros, como oposición, debemos hacer es establecer todas las alianzas necesarias. Este será un trabajo de todos contra el MAS, documentando todas las actas a nivel nacional”, señaló Capobianco en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. El consultor destacó la importancia de implementar un sistema paralelo a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral.

– En congreso de Demócratas se pondrá en consideración si serán parte del bloque único de oposición

El presidente del partido político Demócratas, Rubén Costas, afirmó este viernes que se pondrá en consideración en el congreso, que se realizará este sábado 11 de enero, para que autorice al Comité Ejecutivo Nacional a que busque la unidad y la concertación para ser parte del bloque único de oposición. El bloque opositor está conformado por líderes como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Amparo Ballivián. “Se pondrá en consideración que este congreso oficialmente, estatutariamente, autorice al Comité Ejecutivo Nacional para que siga haciendo el trabajo de este presidente, durante este año, de buscar la unidad y la concertación. En el momento que esto sea posible tendremos la potestad de formar parte de esa alianza por Bolivia”, indicó Costas, durante su intervención.

– IBCE responde a Arce: ‘Los datos del INE confirman el alza en los precios de la canasta familiar’

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Luis Arce, quien aseguró que se intenta hacer creer a la población que la canasta familiar ha subido de precio como parte de una “guerra económica y especulativa” contra su gestión. Rodríguez calificó esas afirmaciones como “desafortunadas” y presentó datos oficiales que evidencian el incremento de costos en distintos productos y servicios. “Es increíble lo que escuchamos del primer mandatario. Hay razones claras para el aumento en los precios de los alimentos, así como también para su disminución en ciertos casos”, afirmó. El gerente del IBCE, respaldó sus declaraciones con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reportó una inflación acumulada de 9,97% hasta diciembre de 2024.

– Industriales a Arce: Nosotros no conspiramos, nosotros producimos

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) respondió este viernes a las declaraciones del presidente Luis Arce, a quien le dijeron que, como gremio, no conspiran, sino que producen para todos los bolivianos. «La vocación de los industriales es productiva, no conspirativa; nuestra posición es institucional, gremial y apolítica, está en nuestros estatutos, nosotros no conspiramos, nosotros producimos», señaló el presidente de la institución, Pablo Camacho. El jefe de Estado declaró el jueves 9 de enero que su Gobierno enfrenta una «guerra especulativa» por parte de los productores de aceite, arroz, pollo y carne de res, lo que, según él, influyó para el aumento del índice de inflación, que en 2024 cerró en 9,97%, según datos del INE. «Son varias variables que van a seguir generando inflación», sostuvo Camacho.

– Ante anuncios de subida del precio del pan, Gobierno ofrece manteca y azúcar a precio preferencial a panificadores

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló que entre las propuestas que se manejan para el sector panificador está la facilitación de productos como el azúcar, manteca, levadura y otros insumos a precio preferencial. Tal planteamiento se da en un contexto en el que los panificadores exigen el incremento del precio del pan debido al encarecimiento de los costos de producción, alegando que no se puede mantener el actual precio de 50 centavos por unidad. “La propuesta nuestra es de atender todas las demandas que tiene el sector, garantizar la harina subvencionada, de ver cómo se facilita a precio preferencial el tema de la azúcar, el tema de la levadura, la manteca”, sostuvo la autoridad. Silva también confirmó que el lunes habrá una reunión con la dirigencia de los panificadores.