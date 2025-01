Viceministro Ruiz asegura que la movilización evista busca ‘muertos y sangre’

El funcionario gubernamental dice que el pliego petitorio de ese sector ya fue respondido en varias oportunidades.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, afirmó que la marcha de los sectores radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) que responden al exmandatario Evo Morales, lo único persiguen es provocar muertos y derramamiento de sangre, con el objetivo de desgastar la gestión gubernamental y la imagen del presidente Luis Arce Catacora.

Ruiz señaló que la marcha evista no fue para nada pacifica, como sostuvieron los dirigentes del Pacto de Unidad afín a Morales y el denominado Estado Mayor del Pueblo, prueba de ello, es la violencia que imprimieron la tarde del lunes cuando trataron de ingresar por la fuerza a la plaza Murillo con el lanzamiento de piedras y objetos contundentes a los policías apostados en inmediaciones del edificio de la Vicepresidencia del Estado.

“Ellos decían que iba a ser una marcha pacífica, pero claramente con esas acciones, queriendo sobrepasar a los policías, golpeándolos, es lamentable. Todos los discursos de algunas autoridades que acompañaban y decían que es una marcha pacífica, pero no fue así; lamentamos mucho esto, porque el país tiene otra agenda en este Bicentenario, de seguir construyendo la patria; al presidente le interesa la unidad del pueblo boliviano, para eso tenemos que sentarnos, dialogar y construir”, refrendó.

Foto: captura pantalla

El viceministro subrayó que, en el marco de la conmemoración del Bicentenario, la población en general rechaza los actos de violencia entre bolivianos, porque se trata de un año en el que se busca tender puentes entre los diferentes sectores, así como entre mandantes y mandatarios, muestra de ello es la baja convocatoria que tuvo la movilización de los afines a Morales, además que las supuestas motivaciones de los marchistas eran diferentes a las expuestas por sus dirigentes.

“Sale a flote que no era una marcha por reivindicación, sino están bucando confrontación, están buscando enfrentamiento, están buscando heridos, están buscando muertos, quieren derramamiento de sangre, para tratar de justificar una lucha que no tiene ni pies ni cabeza; es penoso, en lo político, ser tan contradictorio, uno no puede predicar y no practicar, hablan ellos de salvar la patria, pero todas sus acciones politizadas y electoralizadas, buscan desestabilizar la economía del país y al gobierno nacional”, cuestionó.

En tal sentido, acusó a los sectores radicales del MAS de no buscar el diálogo y priorizar la confrontación, porque, además, afirmó que el gobierno de Arce Catacora ya contestó en varias oportunidades el pliego petitorio esgrimido por ese sector ‘hasta por escrito’; sin embargo, dijo, a la mano extendida del gobierno los movilizados responden con ‘el puño’ y los actos de violencia como los registrados la tarde del lunes en la sede de Gobierno.

Foto: captura pantalla

“Este accionar nadie lo entiende y nadie lo comparte, por eso, reiteramos, ha habido una menor cantidad de gente que ha marchado y eso muestra que no es el camino para afrontar los desafíos que tiene el país; ellos usan el eslogan de ‘Salvar Bolivia’, pero Bolivia se salva sentándose en una mesa aprobando los proyectos que los tienen bloqueados hace más de dos años en algunos casos, pero ellos no lo quieren hacer porque solo quieren seguir desgastando al gobierno nacional”, apuntó.

Asimismo, cuestionó la permanente ‘victimización’ en la que incurre Evo Morales, para tratar de movilizar a sus bases contra el gobierno que fue elegido ‘con el 55% del voto popular’, en un claro afán electoralista con la premisa de que solamente con el expresidente acabarán las movilizaciones y habrá desarrollo en el país; sin embargo, en la práctica, las acciones de confrontación solamente perjudican a la economía y la estabilidad de Bolivia.