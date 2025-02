Agenda informativa: día decisivo para evitar el paro del transporte público en Santa Cruz de la Sierra

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 2 de febrero

Boris Bueno Camacho / La Paz

– La alcaldía cruceña intentará evitar el paro de los micros en el inicio de las clases

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la dirigencia del transporte público cruceño se reunirán este domingo para la tarifa del pasaje del transporte público, entre otros temas sectoriales, de acuerdo con el reporte conocido desde la municipalidad. Los choferes de microbuses mantienen la amenaza de ir a un paro y bloqueos a partir de este lunes 3 de febrero, día del inicio de las labores escolares, si es que su demanda no es atendida por el alcalde Jhonny Fernández. De esta manera, desde ambas partes se retomarán sentarán en una mesa de diálogo a partir de las 10:00. La dirigencia del sector reconoce que hay un avance del 90% en las tratativas y resalta que se busca una nivelación “justa” en favor de los choferes; si no se logra el acuerdo se ratifica el paro de actividades y bloqueo de carreteras.

– A un día del inicio de clases en diferentes ciudades reclaman por las condiciones del retorno

A 24 horas del retorno a clases, aún hay unidades educativas en el país que no cuentan con las condiciones necesarias para ello. En Santa Cruz, los padres demandan el desarrollo de trabajos de mantenimiento en unidades educativas, ya que un 20% de las unidades educativas aún no habría sido refaccionada; además que el desayuno escolar no será entregado a los estudiantes desde el primer día. En Cochabamba cuestionan que no se haya refaccionado las instalaciones de las unidades educativas como en otras gestiones. En El Ato, el gobierno municipal reconoció que se trabajó en el mantenimiento de 50 unidades educativas en el descanso pedagógico, pero asegura que continuará el trabajo porque son 324 infraestructuras educativas. En La Paz, las juntas escolares dicen que carecen de arreglos y mantenimiento adecuado.

– En Apolo desmienten a la ABC y afirman que la carretera en mal estado

La carretera hacia Apolo, provincia Franz Tamayo en el norte de La Paz, se encuentra en malas condiciones por las lluvias, afirman desde ese municipio. Sin embargo, la Administradora de Boliviana de Carreteras (ABC) afirmó el sábado que la vía se encuentra transitable. La entidad estatal informó que se intensificaron los trabajos con maquinaria y personal en el tramo Charazani – Apolo y que, producto de esos trabajos, la vía se encuentra transitable en esta época de lluvias, aunque recomienda a los usuarios conducir con precaución; sin embargo, fotografías tomadas por los pasajeros dicen lo contrario y retratan la ‘condición desastrosa’ de la vía. Según la denuncia de las personas, el estado de la ruta es intransitable, no llega combustible, no llega gas licuado, no hay acceso vehicular y la canasta familiar ha cuadriplicado su precio.

– Concluye circuito sudamericano de vóley de playa en Cochabamba

Este domingo se conocerá a los ganadores del Circuito Sudamericano de Vóley de Playa, que se disputa desde el pasado viernes en la ciudad de Cochabamba. Un total de 32 duplas, 16 en rama masculina y similar número en rama femenina, animaron el circuito, categoría U23, que se disputó en las canchas de arena del club Olympic, evento clasificatorio a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Según la Confederación Sudamericana de Vóleibol (CSV), ésta será la única etapa que se desarrollará y otorgará siete plazas, en cada rama, para el evento multidisciplinario que se disputará del 9 al 23 de agosto. La representación nacional compitió con tres duplas en cada rama, junto a los 26 restantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

– Grammys 2025: este domingo se entregan los premios a lo mejor de la música

La edición 67 de los Premios Grammy tendrá lugar este domingo 2 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, un evento que convoca a las mayores estrellas de la industria musical. El comediante y presentador Trevor Noah será el anfitrión de la gala por quinto año consecutivo. La ceremonia de los Grammys 2025 llevará un mensaje de solidaridad para los afectados por los incendios en Los Ángeles. La Academia de la Grabación y MusiCares lanzaron la iniciativa Los Angeles Fire Relief Effort, que ya ha recaudado más de 4 millones de dólares para ayudar a los profesionales de la música impactados por la tragedia. Entre los artistas que cantarán este domingo se encuentran Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira y Teddy Swims.