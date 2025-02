Agenda informativa: gremiales inician las protestas escalonadas contra la disposición adicional séptima del PGE 2025

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 12 de febrero

La marcha multisectorial se cumplió el pasado lunes. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Los gremiales de Bolivia anuncian protestas escalonadas por la falta de representación ante el Gobierno

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sector de los gremiales de Bolivia llevará a cabo movilizaciones escalonadas a partir de este miércoles. La decisión fue tomada tras una reunión entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Durante este encuentro, los gremiales expresaron que no se sienten representados por la CEPB con relación a la disposición confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La dirigencia señala que la CEPB no participó en el Comité multisectorial que se ocupa de esta problemática. Desde el sector gremial, se ha dejado claro que solo aceptarán la derogación de la “disposición confiscatoria” del PGE 2025. Afirman que los representantes de la CEPB no son considerados una voz legítima dentro del Comité multisectoria, que pide que se derogue este apartado.

– China CBC deberá dejar Bolivia si futuras plantas no producen carbonato de litio al 99,5% de pureza

Si la empresa china Hong Kong CBC no logra obtener carbonato de litio grado batería, con un 99,5% de pureza, en las dos plantas que montará en el salar de Uyuni, deberá desmantelarlas y dejar el país; el Estado no le pagará ni un boliviano según la gerencia de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB): pero, además, debe garantizar una recuperación del 80% en el procesamiento de la materia prima. Los parámetros están estipulados en los anexos técnicos y si la planta, después de la prueba de rendimiento -hay un periodo de estabilización más que dura máximo tres años-, no cumple esos parámetros, la empresa tiene la obligación de desmantelar la planta, remediar el lugar, dejar como estaba antes de que ingrese e irse sin que ello signifique una deuda para el Estado boliviano. Se trata del ‘riesgo tecnológico’ que corre la empresa china.

– Fiesta de Urkupiña: Un comité pide al TSE cambiar la fecha de las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que las elecciones generales se realizarán el 17 de agosto, lo que coincide con las actividades de la festividad de la Virgen de Urkupiña, por lo que un comité interinstitucional estará este miércoles en La Paz para pedir a las autoridades electorales que se reconsidere la fecha. Como Comité se ha quedado tener una sola postura que es solicitar que se pueda reprogramar las elecciones para el 21 (de agosto) y eso permita el desarrollo normal de las actividades que se tienen que desarrollar por la festividad. La postura fue determinada en una reunión entre Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Quillacollo, la Iglesia Católica y la Asociación de Fraternidades Folclóricas de Urkupiña. La reunión entre el TSE y el comité está fijada para el miércoles a las 11:00, indicaron desde la Alcaldía de Quillacollo.

– El alcalde de Achocalla será liberado y retomará sus funciones

En las próximas horas, el alcalde del municipio de Achocalla, Manuel Condori, será liberado en virtud a una resolución de la justicia que determinó dejar sin efecto la detención preventiva que cumplía en el centro penitenciario de Patacamaya y sustituirla por la detención domiciliaria con derecho al trabajo; en ese sentido, el burgomaestre retomará la conducción del gobierno municipal de Achocalla. La autoridad fue imputada en el caso de la mazamorra de Bajo Llojeta del pasado 23 de noviembre del año pasado, debido a que el Ministerio Público determinó que incurrió en diferentes figuras penales, por ello, se abrió la causa en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves, por el fallecimiento de una niña de 5 años y la afectación de 40 viviendas de esa zona de la sede de Gobierno, algunas de ellas aún continúan anegadas.

– El Torneo amistoso de la FBF inicia esta jornada con dos encuentros

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirma que el Torneo Amistoso de Verano 2025, evento que busca dar actividad a los clubes ante la imposibilidad de arrancar la temporada oficial, comenzará este miércoles 12 de febrero con los duelos de ida de las llaves preliminares. Los elencos de ABB, CDT Real Oruro, Real Santa Cruz y Royal Pari abrirán la competencia antes de definir a sus llaves de octavos de final. Según la programación oficial, los recién ascendidos ABB y CDT Real Oruro jugarán el miércoles desde las 18:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en tanto que esa misma jornada se medirán Royal Pari y Real Santa Cruz, los últimos descendidos de la DivPro, en el estadio Tahuichi Aguilera (20:00). Este torneo, al ser amistoso, en ningún caso dará un título nacional o cupo a torneo internacional, solo servirá para que tengan actividad.